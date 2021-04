Zegarek Fossil Hybrid HR Collider teraz dużo taniej. Można zaoszczędzić 270 zł

Oficjalny amazonowy sklep Fossila wystawił model Hybrid HR Collider w nowej, niższej cenie. Tylko na Amazon.pl. Jak nazwa sugeruje, to zegarek hybrydowy, łączący elegancję zegarka mechanicznego z funkcjami smartwatcha.

UWAGA: Na Facebooku działa grupa Amazon.pl Najlepsze Okazje. Dołącz teraz. Nie przegap dobrych ofert z Amazon PL, DE i innych.

Hybrydowy Collider od Fossila standardowo kosztuje około 850 zł. Dziś jednak, na nie wiadomo jak długo, Fossil wystawił go na Amazon.pl w cenie niecałych 565 zł, z darmową wysyłką. Rozważyć zakup warto – bo model ten ma kilka istotnych zalet.

Fossil Hybrid HR Collider z rabatem. Okazja na Amazon.pl.

Zegarek potrafi współpracować z posiadanym przez użytkownika telefonem z Androidem lub z iPhone’em. Synchronizuje alarmy, powiadomienia z aplikacji, powiadomienia z kalendarza, poczty i mediów społecznościowych oraz SMS-y.

Oprócz tego wyposażony jest w funkcje fitnessowe, które pobiera i interpretuje darmowa aplikacja na telefon. Hybrid HR Collider wyposażony jest w akcelerometr i czujnik tętna, by śledzić sportowo-ruchową aktywność użytkownika. Aplikacja pozwala też na rywalizację sportową z innymi użytkownikami zegarków Fossila.

Zegarek wyposażony jest w wymienna bransoletę (22 mm) i zamknięty jest w 42-milimetrowej kopercie. Według producenta typowe użytkowanie zegarka zapewnia około dwóch tygodni bez potrzeby podłączania go do ładowarki (50 min. ładowania uzupełnia rozładowany akumulator do 80 proc. naładowania). Jest też wodoodporny (3 ATM).

Niestety, przeceniona została tylko czarna wersja kolorystyczna zegarka – ale też ta wydaje się być najbardziej uniwersalna. Promocja dostępna jest pod tym adresem.

Inne promocje na Amazon Polska, którym warto się przyjrzeć: