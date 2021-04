Jeśli szukacie inteligentnego zegarka, to Amazon Polska ma teraz ciekawą propozycję. Huawei Watch GT 2 został właśnie przeceniony o 33 proc.

UWAGA: Na Facebooku działa grupa Amazon.pl Najlepsze Okazje. Dołącz teraz. Nie przegap dobrych ofert z Amazon PL, DE i innych.

Huawei Watch GT 2 jest jednym z lepszych inteligentnych zegarków do mierzenia aktywności sportowej, jakie można dzisiaj kupić. Urządzenie łączy się z telefonem poprzez Bluetooth 5.1 i potrafi pracować do dwóch tygodni na jednym ładowaniu w wersji z kopertą 46 mm, a to nie koniec jego zalet.

Huawei Watch GT 2 — co warto o nim wiedzieć?

Sercem tego zegarka jest energooszczędny procesor Kirin A1, który zamknięty został w bardzo smukłej obudowie. W obudowie znalazło się miejsce na m.in. akcelerometr, żyroskop, czujnik pola magnetycznego, czujnik światła i barometr, a okrągły i niemalże pozbawiony ramek ekran oprócz godziny potrafi wyświetlać nowe wiadomości, powiadomienia o połączeniach itp.

Z poziomu AMOLED-owego wyświetlacza o przekątnej długości 1,39-cala o rozdzielczości 454 na 454 pikseli można również kontrolować odtwarzanie muzyki przesyłanej z pamięci smartwatcha prosto do bezprzewodowych słuchawek. Za jego pomocą uruchamia się również aplikacje do treningów oraz funkcję podpowiadającą, jak po nim odpocząć.

Co istotne, Huawei Watch GT 2 ma wbudowany moduł GPS, dzięki czemu jest w stanie bez pomocy smartfona rejestrować trasę podczas biegania lub jazdy na rowerze. Urządzenie mierzy też przez cały czas tętno i potrafi szacować z dużą dokładnością liczbę spalonych kalorii, co pozwala trzymać formę nawet w czasach, gdy zamknięte zostały siłownie.

Inteligentny zegarek Huawei Watch GT 2 można kupić teraz 33 proc. taniej.

Huawei Watch GT 2 w wersji z kopertą 46 mm (wymiary 45,9 x 45,9 x 10,7 mm, waga 41 gram bez paska) i czarną obudową został wyceniony w ramach promocji na Amazon Polska na jedynie 539 zł, podczas gdy jego regularna cena wynosi 799 zł. Oznacza to, że kupując go teraz można zaoszczędzić 33 proc. wyjściowej kwoty, co przekłada się na 260 zł oszczędności.

Inne promocje na Amazon Polska, którym warto się przyjrzeć:

UWAGA: Na Facebooku działa grupa Amazon.pl Najlepsze Okazje. Dołącz teraz. Nie przegap dobrych ofert z Amazon PL, DE i innych.