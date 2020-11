Jak zadbać o siebie, gdy siłownie są zamknięte? Te gadżety pomogą ci utrzymać formę i monitorować stan zdrowia

Już sama jesień nie sprzyja dbaniu o formę, a co dopiero jesień w 2020 r. Na szczęście są gadżety, które pomogą nam zmotywować się do pracy nad sobą nawet wtedy, gdy za oknem zawierucha, a siłownie zamknięte.

Nie jest dziś łatwo zmotywować się do ćwiczeń. Chyba nawet najbardziej odporni z nas zaczynają odczuwać wpływ wielomiesięcznych ograniczeń i z niepokojem oglądają codzienne statystyki zakażeń, zastanawiając się, czy zostaniemy zamknięci w domach, czy nie.

Nie działają siłownie, baseny i kluby fitness, czyli te miejsca, w których mogliśmy pracować nad sobą czy to pod opieką trenerów, czy samodzielnie, ale w otoczeniu innych osób o podobnych celach.

Jak ćwiczyć, gdy nie ma sprzętu? Jak zabrać się do pracy nad sobą, gdy nie ma nikogo, kto mógłby nam pokazać jak to zrobić, a ćwiczenie w grupach odpada ze względów bezpieczeństwa? Odpowiedzią jest technologia.

Smartwatch to najlepszy kompan fitnessowy, gdy brakuje samozaparcia.

Najważniejszą funkcją inteligentnych zegarków nie jest pokazywanie czasu czy przekazywanie powiadomień. Jest nią monitorowanie naszego stanu zdrowia i motywowanie do jego poprawy.

Dobre smartwatche, jak np. te od Huawei, wyposażone są w czujniki tętna, monitorujące nasze parametry witalne, a moduły GPS (czy to wbudowane, czy te w smartfonie) pozwalają zegarkowi z dużą precyzją ocenić, jaki dystans przebywamy danego dnia.

Dobry smartwatch posiada wbudowane rozliczne profile sportowe, które zadowolą zarówno entuzjastów ćwiczeń fizycznych, jak i kompletnych amatorów, dopiero zaczynających przygodę z fitnessem. Nie do przecenienia są też podpowiedzi zegarka, który powie nam, jeśli zbyt długo siedzimy w jednym miejscu, ponaglając nas do ruszenia się. Równie przydatny w codziennym motywowaniu się do ćwiczeń jest mechanizm „gamifikujący” ćwiczenia - każdego dnia mamy do zapełnienia paski aktywności i rywalizujemy sami ze sobą, lub z naszymi znajomymi o to, kto szybciej i lepiej te paski zapełni.

Na szczęście dziś dobry smartwatch, który potrafi to wszystko, nie kosztuje majątku. Na rynku mamy bardzo szeroki wybór urządzeń dla amatorów i entuzjastów, wśród nich różne modele marki Huawei, więc każdy znajdzie coś dla siebie.

Huawei Watch Fit to znakomita opcja dla początkujących.

Huawei Watch Fit został stworzony z myślą o tych, którzy zaczynają swoją przygodę z fitnessem i chcą mieć przy tym eleganckiego, niewielkiego towarzysza na nadgarstku. Jego prostokątna koperta z dotykowym ekranem AMOLED o przekątnej 1,64” będzie doskonale pasować nawet do drobnego nadgarstka, a eleganckie wersje kolorystyczne można dopasować do każdej stylizacji.

Huawei Watch Fit ma też wszystko co niezbędne do monitorowania własnego zdrowia. W zegarku znajdziemy 96 trybów sportowych, czujnik tętna TruSenn 4.0 monitorujący nasz stan zdrowia 24/7 i możliwość monitorowania snu przy użyciu funkcji TruSleep. Początkujący z pewnością docenią animacje wyświetlane na ekranie, które podpowiedzą jak poprawnie wykonać dane ćwiczenie. Zegarek jest też wodoszczelny na poziomie 5 ATM, więc można bez obaw biegać i ćwiczyć, nawet jeśli pogoda nie dopisuje. To również idealny pomysł na prezent.

Huawei Watch GT 2 Pro dla najbardziej wymagających.

Huawei Watch GT 2 Pro to propozycja dla tych, którzy mają największe oczekiwania. Ma on wbudowany własny moduł GPS, więc nie potrzeba smartfona, by dokładnie monitorować przebytą trasę w czasie biegu czy jazdy rowerem. Jeśli zaś mamy przy sobie smartfon, nie musimy wcale po niego sięgać, bo zegarek pozwala nam nie tylko odpowiedzieć na powiadomienia, ale także przeprowadzić rozmowę telefoniczną.

Oczywiście Huawei Watch GT 2 Pro również monitoruje tętno i sen, a także monitoruje poziom stresu, który jest bardzo dobrym wyznacznikiem tego, czy z naszym organizmem wszystko w porządku, czy może zaczyna się dziać coś niedobrego. Dzięki wbudowanemu pulsoksymetrowi ten smartwatch potrafi także monitorować poziom natlenienia krwi, SpO2. Ten parametr jest szczególnie istotny w obecnej sytuacji pandemicznej, gdzie odczyt z zegarka możne nas odpowiednio wcześniej ostrzec, że z naszym organizmem zaczyna się dziać coś niedobrego.

Na tle innych smartwatchy Huawei Watch GT 2 Pro ma jeszcze jedną istotną przewagę - czas pracy, który wynosi blisko 2 tygodnie w trybie zegarka i do 30 godzin obsługi GPS-u. Na tle smartwatchy pracujących góra 1-2 dni na jednym ładowaniu, to fenomenalny wynik.

Huawei Watch GT 2 Pro to też bez dwóch zdań produkt premium. Obudowa wykonana jest z tytanu, zaś wyświetlacz pokrywa odporne na zarysowania i stłuczenia szkło szafirowe. To nie tylko podnosi wytrzymałość urządzenia, ale też zmniejsza jego masę, co ułatwia korzystanie z niego w czasie ćwiczeń.

Huawei Watch GT 2 dla tych, co chcą więcej.

Huawei Watch GT 2 potrafi wszystko to, co nowszy Watch GT 2 Pro, choć jest zamknięty w obudowie z bardziej "klasycznych" materiałów, jak aluminium i szkło mineralne, zamiast szafirowego szkła i tytanu.

Od strony użytkowej nie ustępuje jednak swojemu droższemu odpowiednikowi. Monitoruje tętno, poziom stresu i ma wbudowany własny moduł GPS, a także pulsoksymetr do monitorowania saturacji krwi tlenem.

Do wyboru jest kilka wariantów Huawei Watch GT 2 - największy z nich ma kopertę o średnicy 46 mm i oferuje najdłuższy czas pracy.

Jeśli jednak model GT 2 Sport 46 mm jest dla kogoś zbyt duży lub zbyt, nomen omen, sportowy, jest jeszcze wariant z ekranem o średnicy 42 mm, w bardziej klasycznej obudowie. Ten model powinien spodobać się także paniom, bo został zaprojektowany z myślą o nich.

Huawei Watch GT 2 Classic 42 mm posiada z grubsza te same funkcje fintessowo-zdrowotne co większy brat, ale prezentuje się od niego o wiele bardziej elegancko.

Smartwatch to znakomity kompan treningowy i najprostszy sposób na stałe monitorowanie naszej kondycji, i stanu zdrowia.

W okresie pandemicznym użyteczność takiego gadżetu jest nie do przecenienia, zarówno w przypadku ludzi młodych, jak i (a może przede wszystkim) w przypadku osób starszych, dla których dbałość o zdrowie jest podstawą.

Jeśli wciąż nie masz pomysłu na prezent świąteczny dla swoich najbliższych, albo chcesz zadbać o własne samopoczucie, inteligentny zegarek będzie doskonałym wyborem.

