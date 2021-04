Samsung Galaxy Buds+ w promocji na Amazonie. Słuchawki kupisz za 380 zł

Samusng Galaxy Buds+ to jedne z najlepszych słuchawek prawdziwie bezprzewodowych na rynku. Mają bardzo dobrą jakość dźwięku, grają rekordowo długo na jednym ładowaniu i świetnie izolują od otoczenia. Teraz kupisz je w promocji na Amazonie za 380 zł.

Samsung Galaxy Buds+ to ulepszona wersja słuchawek Galaxy Buds cieszących się dużym powodzeniem. Buds+ są przez wiele osób uważane za najlepszy bezprzewodowy model słuchawek Samsunga i jedne z najlepszych prawdziwie bezprzewodowych modeli na rynku. Pod względem jakości pokonały je dopiero najnowsze Galaxy Buds Pro, ale ich cena jest dwu-, lub nawet trzykrotnie wyższa.

Słuchawki Samsung Galaxy Buds+ kosztują na polskim Amazonie dokładnie 380 zł i 14 gr. W takiej cenie mamy do wyboru kolor czarny lub biały, a opcjonalny niebieski jest w standardowej cenie 454 zł.

Czy ta oferta się opłaca? W tym momencie jest to najniższa cena na rynku, więc jak najbardziej. Sprzedawcą na Amazonie jest firma Samsung, więc nie ma ryzyka przy zakupie. Produkt będzie oryginalny i nowy. Co więcej, nie jest to promocja, w której trzeba walczyć o pierwszeństwo. Cena na Amazonie obowiązuje dla wszystkich, bez dodatkowych obostrzeń.

Jednocześnie nie jest to historycznie najniższa cena słuchawek Galaxy Buds+, bo zdarzały się krótki wyprzedaże, w których słuchawki kosztowały 350, a nawet 320 zł. Nie wiadomo jednak, czy takie promocje powrócą i na jakich zasadach będą dostępne. Jeśli szukasz słuchawek prawdziwie bezprzewodowych tu i teraz, oferta na Amazon.pl jest w tej chwili najlepsza na rynku.

Samsung Galaxy Buds+ to świetne słuchawki.

Sprzęt oferuje bardzo dobrą jakość dźwięku oraz połączenie z całym przekrojem urządzeń Bluetooth, od komputerów, po smartfony, od macOS i iOS, po Windowsa i Androida. Na Androidzie i iOS jest dostępna aplikacja do sterowania funkcjami słuchawek.

Dodatkowych funkcji mamy tu sporo, bowiem słuchawki mają płytki dotykowe służące do obsługi. Gesty na płytkach możemy zmieniać w aplikacji. Aplikacja pozwala też zmienić charakterystykę grania słuchawek dzięki kilku wbudowanym presetom.

Galaxy Buds+ nie mają aktywnej redukcji szumu, ale dzięki dokanałowej konstrukcji świetnie izolują od otoczenia w sposób pasywny. Izolacja jest na tyle dobra, że słuchawki oferują tryb przejrzystości, w którym zewnętrzne mikrofony wpuszczają dźwięki otoczenia do środka słuchawek.

Całośc jest zamknięta w miniaturowym etui, które doładowuje słuchawki. Na jednym ładowaniu słuchawki mogą grać aż przez 11 godzin, a etui pozwala zapewnić drugie tyle czasu odtwarzania. Obudowę naładujemy przewodem USB-C lub bezprzewodowo. Jeśli chodzi o specyfikację, słuchawki obsługują Bluetooth 5.0 LE oraz kodeki AAC i SCS (Scalable Samsung codec). Słuchawki Samsung Galaxy Buds+ kupisz za 380 zł na Amazon.pl.

