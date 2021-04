iPhone 12 i 12 mini na abonament — gdzie kupić? W sprzedaży jest już fioletowy model

Podpowiadamy, u którego z operatorów telefonii komórkowej kupić na abonament iPhone’a 12 i iPhone’a 12 mini. Przyjrzeliśmy się ofertom sieci Orange, T-Mobile, Play i Plus i sprawdzamy, w której sieci najnowsze telefony Apple’a dostępne są w nowym, fioletowym kolorze.

Jedną z największych niespodzianek podczas konferencji Apple’a pod hasłem Spring Loaded była premiera starego-nowego telefonu, którego obie wersje recenzowałem jeszcze w ubiegłym roku. Teraz firma z Cupertino zaprezentowała iPhone’a 12 mini oraz iPhone’a 12 w nowej wersji kolorystycznej: fioletowej.

iPhone 12 mini i iPhone 12 są dostępne w nowym fioletowym kolorze

Urządzenie w nowym kolorze można nabyć od dzisiaj w wolnej sprzedaży. Oferta pojawiła się już w sklepie Apple’a, gdzie telefony w różnych konfiguracjach można nabyć w dokładnie tych samych cenach, co poprzednio. iPhone 12 mini kosztuje od 3599 zł w górę, podczas gdy iPhone 12 — od 4199 zł wzwyż. Pełny cennik w zależności od pojemności pamięci prezentuje się natomiast tak:

iPhone 12 mini 64 GB — 3599 zł;

iPhone 12 mini 128 GB — 3849 zł;

iPhone 12 mini 256 GB — 4349 zł;

iPhone 12 64 GB — 4199 zł;

iPhone 12 128 GB — 4449 zł;

iPhone 12 256 GB — 4949 zł.

Co ciekawe, niezależnie od modelu, fioletowe modele mają taki sam czas dostawy, jak pozostałe wersje kolorystyczne. Apple obiecuje, że zamówienie złożone dziś zostanie, zostanie zrealizowane 4 maja 2021 r. A jak to wygląda u operatorów i ile dokładnie kosztują iPhone 12 i iPhone 12 mini na abonament? Sprawdzamy!

Ile trzeba zapłacić za smartfony iPhone 12 mini i iPhone 12 w Orange?

Orange już wcześniej się chwalił, że nabędziemy u niego telefony Apple’a w nowym kolorze już na premierę. Dziś urządzenie jest oznaczone w ofercie operatora jako dostępne z wysyłką w ciągu 2-3 dni roboczych i to w cenie 3999 zł za iPhone’a 12 w wariancie 64 GB przy płatności w gotówce bez abonamentu. Wariant ze 128 GB został wyceniony z kolei na 4299 zł, a 256 zł na 4749 zł, ale w tych przypadkach nie ma co liczyć jeszcze na nowy fioletowy kolor.

W przypadku iPhone’a 12 mini również możemy liczyć na lepsze ceny niż u Apple’a kupując telefon za gotówkę. Model z 64 GB pamięci, który jest dostępny w fiolecie z dostawą w ciągu 2-3 dni roboczych, kosztuje 3399 zł. Model ze 128 GB pamięci również można kupić od ręki w nowym kolorze za 3649 zł, podczas gdy ten sam telefon z dyskiem o rozmiarze 256 GB kosztuje 4149 zł. Niestety tego konkretnego wariantu pojemnościowego nie ma jeszcze dostępnego w fiolecie.

Jeśli chodzi o ofertę na abonament, to sprawdziłem, jak wygląda ona w przypadku iPhone 12 w wariancie 64 GB. Orange proponuje obecnie cztery różne abonamenty w cenach 35 zł miesięcznie (3 GB, bez no-limits na wiadomości), 45 zł miesięcznie, (7 GB) 55 zł miesięcznie (15 GB) i 75 zł miesięcznie (70 GB). W tym pierwszym przypadku (35 zł) nie da się kupić urządzenia na rat, a w drugim (45 zł) telefon kosztuje 1699 zł na start + 97 zł x 24 raty, co daje sumę 4027 zł.

W przypadku taryfy za 55 zł miesięcznie Orange wycenia ten model iPhone’a za 799 zł na start przy 24 ratach za 133 zł, co daje sumę 3991 zł. Ostatni wariant, czyli ten za 75 zł miesięcznie, obniża cenę iPhone 12 w wersji z 64 GB pamięci na start do 399 zł, a do tego dochodzą 24 raty po 139 zł, co daje sumę 3735 za sam telefon. Warto jednak zajrzeć na stronę operatora, żeby sprawdzić np. zniżki za przeniesienie numeru itp.

iPhone 12 na abonament i oferta T-Mobile

T-Mobile również ma już w ofercie iPhone’a 12 i iPhone’a 12 mini w nowym kolorze, ale w obu przypadkach dostępny jest jedynie model z 64 GB pamięci. Wariant z dyskiem o pojemności 128 GB dostępny jest w przypadki innych kolorów, podczas gdy wariant z 256 GB przestrzeni na system i dane w tej sieci nie jest sprzedawany. Jeśli z kolei chodzi o ofertę, to w przypadku T-Mobile’a również mamy do czynienia z kilkoma wariantami abonamentu.

W abonamencie T-Mobile XS (3 GB internetu) za 35 zł możemy wybrać, ile chcemy dopłacać miesięcznie za telefon w zakresie od 60 zł do 120 zł. W przypadku iPhone’a 12 64 GB i raty w wysokości 60 zł opłata na start wynosi 2559 zł (łącznie 3999 zł), a przy racie w wysokości 120 zł opłata na start spada do 1119 zł (czyli łącznie… również 3999 zł). Identycznie wygląda to w przypadku taryfy T-Mobile S (8 GB internetu mobilnego).

W przypadku ofert T-Mobile M (30 GB zamiast 15 GB w ramach promocji) oraz T-Mobile L (70 GB) można liczyć na te same warunki jeśli chodzi o raty oraz zniżki na urządzenie w wysokości odpowiednio 100 zł i 200 zł. Z pełną ofertą można zapoznać się na stronie telekomu.

Play również oferuje iPhone’a 12 na abonament

W przypadku fioletowego operatora nie mogło zabraknąć fioletowego iPhone’a. Można u niego kupić iPhone’a 12 mini w tym kolorze w wersji 64 GB, 128 GB i, co ciekawe, 256 GB. Jeśli chodzi o iPhone 12 to sytuacja wygląda nieco inaczej — dostępne są tylko pojemności 64 GB oraz 128 GB, ale w obu przypadkach fioletowy kolor jest dostępny.

Jeśli chodzi o ceny, to sprawdziłem podobnie jak w innych sieciach iPhone’a 12 64 GB. Dostępne są cztery abonamenty no-limits za 35 zł miesięcznie (Solo S, 6 GB zamiast 3 GB), za 55 zł miesięcznie (Solo M, 40 GB zamiast 20 GB), za 75 zł miesięcznie (Solo L, 140 GB zamiast 70 GB) i za 85 zł miesięcznie (Solo Homebox, 140 GB miesięcznie + karta SIM z internetem domowym z paczką 150 GB).

W taryfie za 35 zł miesięcznie trzeba płacić np. 5 zł miesięcznie za telefon i do tego dopłacić aż 3989 zł na start i wtedy… lepiej kupić go osobno, a abonament wziąć bez telefonu. Oprócz tego jest również wiele innych wariantów pośrednich, ze schodkami co 5 zł, aż do 30 zł miesięcznie za telefon przy opłacie na start w wysokości 3489 zł (co daje łącznie 4209 zł).

W pozostałych taryfach jest tak samo, łącznie kilkanaście różnych wariantów, ale co do zasady im wyższa rata i mniejsza opłata na start, tym wyższa cena. Dla przykładu iPhone 12 64 GB w planie Solo L kosztuje 155 zł miesięcznie przy opłacie 659 zł na start (razem 4379 zł) albo np. 10 zł miesięcznie przy 3849 zł na start (razem 4089 zł). Pełna oferta dostępna jest na stronie operatora.

iPhone 12 w Plusie? Nadal czekamy

W przypadku polskiego zielonego operatora nic się nie zmieniło i Plus nadal nie jest oficjalnie partnerem Apple’a. Na stronie operatora w zakładce Apple jest obecnie pusto. Jeśli się to zmieni, to z pewnością będziemy informować o tym na łamach Spider’s Web!