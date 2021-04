Oto nowy iPhone 12 Spider’s Web Edition ;-)

17 interakcji

Jest piękny, it’s beautiful. Apple znienacka pokazał nowego iPhone’a 12. W pięknym fiolecie.

iPhone 12 jest najbardziej kolorowym ze smartfonów Apple’a, już dziś możemy go kupić w pięciu kolorach - zielonym, niebieskim, srebrnym, czarnym i czerwonym.

Teraz dołącza do nich szósty kolor: piękny fiolet. O przepraszam: mmmm, fioletowy.

iPhone 12 w nowym kolorze.

Wiosenna konferencja to idealny moment na dodanie do portfolio nowych kolorów, choć fiolet nie jest pierwszym, jaki przyszedłby mi do głowy, gdybym się wcześniej nad tym zastanowił. Z wiosną bardziej kojarzy się żółty, a może też różowe złoto, które obecnie zniknęło z oferty smartfonów Apple’a.

Firma Tima Cooka postawiła jednak na subtelny fiolet, który - przynajmniej tak wyglądało to na konferencji - zmienia się z jasnego odcienia w głęboką purpurę zależnie od kąta padania światła.

Fioletowy iPhone 12 bez wątpienia się wyróżnia i w mojej opinii jest najładniejszym z dostępnych wariantów kolorystycznych. A już na pewno ładniejszym od niebieskiego, który w iPhonie 12 wygląda… cóż, dość paskudnie.

iPhone 12 w nowym kolorze trafi do sprzedaży jeszcze w tym miesiącu.

Przedsprzedaż nowej wersji kolorystycznej iPhone’a 12 rozpoczyna się już w ten piątek, 23 kwietnia. Pierwsze zamówienia trafią do klientów 30 kwietnia.

Cena, jak można się domyślić, pozostanie bez zmian. Bierzecie?