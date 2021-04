HP Spectre x360 14 to zachwycająca maszyna dla najbardziej wymagających. Sprawdź, co potrafi

HP Spectre x360 14 ma wiele funkcji, które spodobają się użytkownikom oczekujących od swojego komputera bycia czymś więcej, niż tylko kolejnym laptopem. Oto najciekawsze z nich.

Po nowym laptopie HP spodziewałem się wiele, a dostałem jeszcze więcej. Pełne pierwsze wrażenia i szczegółowy opis specyfikacji technicznej HP Spectre x360 14 znajdziecie w osobnym materiale.

Specyfikacja techniczna to jednak tylko część laptopa i to najmniej wyróżniająca. W końcu nie brakuje laptopów z nowymi procesorami Intel Core czy certyfikacją Intel Evo. Ważniejsze od specyfikacji jest to, w jakie funkcjonalności została opakowana i co można zrobić z komputerem, co wyróżni go na tle innych, podobnie wyposażonych maszyn.

HP Spectre x360 14 wyróżnia się już na pierwszy rzut oka.

Trzeba powiedzieć, że HP Spectre x360 14 wygląda piorunująco. Szlifowane krawędzie i matowa obudowa nadają mu sznytu, jakiego większość laptopów nie jest w stanie zaoferować. A to bardzo ważne w komputerze, który w znacznej mierze zakupią ludzie, dla których maszyna jest swoistą wizytówką, która nierzadko jest równie istotnym elementem prezencji, co stylizacja modowa.

Ale uroda HP Spectre x360 14 nie jest przerostem formy nad treścią. Dla przykładu, ścięte krawędzie obudowy przy zawiasach nie tylko optycznie wysmuklają laptopa, ale pełnią również funkcję użytkową - w jednej z nich znajdziemy port USB-C do ładowania. Takie umieszczenie wtyczki oszczędza przestrzeń na blacie biurka i pozwala wygodnie pracować z maszyną, bez obaw o zahaczenie myszką o przewód.

Jest to też port Thunderbolt 4, pozwalający na błyskawiczną transmisję danych i przekształcenie niewielkiego laptopa w komputer stacjonarny, stosując dedykowaną stację dokującą, taką jak HP Thunderbolt Dock. Umieszczenie wyjścia z tyłu urządzenia ułatwia zapanowanie nad przewodami i stworzenie eleganckiego miejsca pracy.

Więcej niż tylko laptop.

Używam słowa „laptop” raczej z przyzwyczajenia, bo nie do końca pasuje ono do HP Spectre x360 14. Kiedyś nazwalibyśmy takie urządzenie hybrydą. Dziś częściej używa się określenia „konwertowalny laptop” lub „2w1”. Niezależnie od tego, jakiego opisu użyć, nowy HP może w każdej chwili przekształcić się z laptopa w tablet i przyjąć kilka pozycji.

Pozycja „namiotu” przydaje się zwłaszcza w czasie prezentacji, albo gdy chcemy obejrzeć film czy serial, a nie dysponujemy dostatecznie szerokim blatem, by postawić laptopa (np. w pociągu czy samolocie). Wtedy możne odwrócić ekran do siebie i ułożyć sprzęt tak, by nie zajmował dużo miejsca.

Ekran możemy też w każdej chwili wywrócić o pełne 360 stopni i przekształcić HP Spectre x360 14 w tablet z jednym z najlepszych ekranów na rynku. 14-calowy panel 3K2K o proporcjach 3:2 z antyrefleksyjną powłoką Corninga znakomicie sprawdzi się przy czytaniu dokumentów lub przeglądaniu stron internetowych.

Skoro zaś mówimy o proporcjach 3:2, warto powiedzieć, dlaczego są one tak istotne - dają bowiem aż 20 proc. więcej przestrzeni w pionie w porównaniu do klasycznych proporcji 16:9. A to przekłada się na wygodniejszą pracę z niemal każdą aplikacją, jak również możliwość wygodnego korzystania z dwóch aplikacji na podzielonym ekranie.

W zestawie z HP Spectre x360 14 znajdziemy także piórko, którym możemy sporządzać notatki na ekranie lub nawet wykorzystać go w celach artystycznych, do szkicowania, cyfrowej grafiki czy retuszu zdjęć.

Bezpieczeństwo jest priorytetem.

HP zdaje sobie sprawę, że Spectre x360 14 będzie wykorzystywany od pracy, w której bardzo często mamy do czynienia z wrażliwymi informacjami. Nieważne, czy są to tabelki w Excelu z wynikami kwartalnymi firmy czy objęty klauzulą poufności projekt Key Visuala nowego produktu: osoba postronna nie może mieć do tych danych dostępu.

Oprócz rozwiązań systemowych i szyfrowania, wbudowanego w system operacyjny Windows 10, HP broni dostępu do komputera na kilka innych sposobów.

Jeśli obawiamy się zdalnego dostępu do kamery czy mikrofonu, albo nie chcemy, by ktoś w czasie telekonferencji nas podglądał lub podsłuchiwał, możemy przy pomocy dedykowanych przycisków na klawiaturze wyłączyć zarówno mikrofon, jak i kamerę.

Niektóre wersje laptopa wyposażone są też w specjalną funkcję HP Sure View Reflect - po jej aktywacji ekran widoczny jest tylko dla tego, kto patrzy na niego bezpośrednio. Zupełnie jakbyśmy nakleili na wyświetlacz filtr prywatności.

Przede wszystkim jednak w HP Spectre x360 14 możemy założyć dwojaką blokadę systemu przy użyciu zabezpieczeń biometrycznych Windows Hello.

Pierwsze to kamera na podczerwień umieszczona w smukłej górnej ramce nad wyświetlaczem. Wystarczy otworzyć pokrywę laptopa, a kamera automatycznie nas rozpozna (nawet w ciemności) i odblokuje urządzenie.

Drugie to czytnik linii papilarnych, umieszczony w pobliżu klawiszy strzałek. Aby z niego skorzystać nie trzeba najpierw wciskać przycisku zasilania; wystarczy położyć palec na czytniku, a ten odblokuje komputer.

Obydwie metody działają błyskawicznie i zapewniają pełną ochronę przed niepożądanym dostępem osób trzecich, gdy np. zostawimy komputer w biurze, szczególnie takim typu open space, gdzie na dobrą sprawę każdy może podejść i otworzyć nasz laptop pod naszą nieuwagę.

Piękno połączone z użytecznością. Taki jest HP Spectre x360 14.

Niewiele jest komputerów, które jednocześnie oferują elegancką stylistykę, wydajne podzespoły i ponadprzeciętną funkcjonalność. HP Spectre x360 14 jest jednak takim sprzętem - skrojonym na miarę tych, którzy od swojego komputera oczekują znacznie więcej, niż bycia tylko laptopem.

*Materiał powstał we współpracy z marką HP.