Atleta w eleganckim garniturze. HP Spectre x360 14 - pierwsze wrażenia

Otwierając paczkę z nowym konwertowalnym laptopem HP Spectre x360 14 wiedziałem, że sięgam po produkt premium. Jednak to, co zobaczyłem, przeszło moje najśmielsze oczekiwania.

Seria laptopów HP Spectre jest z nami już kilka lat, więc czekając na przyjazd egzemplarza testowego z grubsza wiedziałem, czego się spodziewać. Nowy HP Spectre x360 14 przekroczył jednak moje najśmielsze oczekiwania, okazując się w praktyce jeszcze lepszym, niż zapowiadał się po samej specyfikacji technicznej.

Gdyby istniał konkurs piękności dla laptopów, HP Spectre x360 14 zająłby miejsce na podium.

Zdjęcia nie oddają tego, jak urodziwą maszyną jest nowy laptop HP. Po wyjęciu z pudełka pierwsze wrażenie jest piorunujące, zwłaszcza w testowanym wariancie z czarnym kolorem dominującym i złotymi akcentami. Dostępne są także dwie inne wersje kolorystyczne – srebrna i niebieska (Poseidon Blue). To niezwykły miks klasycznej elegancji z nowoczesnym wzornictwem.

Szczególnie podoba mi się sposób, w jaki zaprojektowane zostały szlifowane krawędzie, które niejako „ścinają się” z tyłu pulpitu roboczego, by zrobić miejsce dla dodatkowego portu USB-C. Niebywale urodziwie prezentuje się też matowa pokrywa laptopa, która - podobnie jak pulpit roboczy - nie zbiera odcisków palców.

Do kompletu z HP Spectre X360 14 możemy dokupić także spójne stylistycznie akcesoria, jak np. myszkę HP Spectre 700. Wokół nowego laptopa HP funkcjonuje cały ekosystem dodatków, pozwalających wykorzystać pełnię potencjału maszyny, który omówimy w osobnym tekście.

Jeszcze lepsze wrażenie od samej konstrukcji urządzenia robi wyświetlacz. Mamy tu do czynienia z panelem OLED o przekątnej 13,5” i rozdzielczości 3000x2000 px. Pokrywa on 100 proc. przestrzeni barw DCI-P3, co przekłada się na wierne odwzorowanie kolorów podczas oglądania filmów czy edycji zdjęć, zaś technologia OLED gwarantuje głębokie czernie i „nieskończony” kontrast. Ekran jest otoczony niebywale smukłymi ramkami z każdej strony, a logo HP pod wyświetlaczem jest subtelne i nie rzuca się w oczy w codziennym użytkowaniu.

Ale piękno urządzenia to tylko część opowieści. Tym, co jeszcze bardziej przekracza oczekiwania, jest użyteczność nowego laptopa HP.

HP Spectre x360 14 jest jak atleta ubrany w garnitur.

Elegancja zwykle nie idzie w parze z użytecznością, a tu jest dokładnie odwrotnie. Nowy laptop HP przypomina sportowca wciśniętego w strój wieczorowy - wygląda elegancko, ale nadal na zawołanie potrafi wykonać dowolne ćwiczenie.

Użyteczność zaczyna się od wspomnianego wyżej ekranu, który jest nie tylko piękny, ale też szalenie przydatny. Przede wszystkim, ma on proporcje 3:2, dające aż 20 proc. więcej przestrzeni w pionie w porównaniu do klasycznych proporcji 16:9, które znajdziemy w większości laptopów. Osobiście także preferuję te proporcje, bo pozwalają wygodnie ustawić obok siebie dwa okna i nadal ogarniać wzrokiem dużą ilość treści.

Ekran otrzymał także certyfikację Eyesafe, potwierdzający redukcję szkodliwego światła niebieskiego. Nie widać tego na pierwszy rzut oka, ale długofalowe korzyści tego rozwiązania odczuje każdy, kto spędza przed ekranem komputera długie godziny każdego dnia.

HP pomyślało także o komforcie korzystania z wyświetlacza w jasno oświetlonych pomieszczeniach i na zewnątrz. Ekran osiąga jasność 400 nitów, więc jest dobrze widoczny w jasnym świetle, ale także pokrywa go antyrefleksyjne szkło Corning Gorilla Glass NBT. Mogę powiedzieć wprost, że to najlepsza powłoka antyrefleksyjna, jaką kiedykolwiek widziałem w laptopie. Lepsze w tym zakresie są już tylko ekrany matowe, ale te z reguły nie oferują obsługi dotykiem.

Tu zaś panel jest dotykowy, a do tego - jak sama nazwa wskazuje - obracany. W zestawie z HP Spectre x360 14 znajdziemy też inteligentny rysik Zenvo, którym możemy pisać bądź rysować po ekranie.

HP zastosowało też dwa rozwiązania software’owe, które spodobają się zarówno binesmanom, jak i twórcom. Dzięki adaptacyjnej kalibracji kolorów wyświetlacz dostosowuje jasność i parametry wyświetlania zależnie od otoczenia. To sprawia, że w każdych warunkach treść wyświetlana na ekranie wygląda świetnie. Z kolei funkcja Auto Color automatycznie dobiera odpowiedni profil wyświetlacza zależnie od aplikacji. Np. podczas przeglądania stron internetowych przełącza się w powszechny tryb sRGB, zaś podczas oglądania filmów czy montażu wideo przechodzi samoczynnie w tryb DCI-P3.

Do pary ze świetnym wyświetlaczem mamy też bardzo dobrze grające głośniki opracowane we współpracy z Bang&Olufsen.

Szkoda, że nie ukryto ich w grillu nad klawiaturą, a u dołu obudowy, ale ich brzmienie i tak jest ponadprzeciętne. Co niemniej istotne - nawet przy maksymalnej głośności nie przesterowują, co jest bardzo częstym problemem w laptopach o smukłej obudowie.

Trzymając się metafory sportowca - HP Spectre x360 14 jest nie tylko zwinny, ale też bardzo szybki i wytrzymały.

Nowy laptop HP otrzymał certyfikację Intel Evo, która sama w sobie wskazuje na to, że mamy do czynienia z komputerem najwyższej klasy. Co to jednak oznacza w tym konkretnym przypadku?

Przede wszystkim nikomu nie zabraknie wydajności w codziennej pracy. Moc obliczeniową zapewnia tu procesor Intel Core i7-1165G7 z grafiką Intel Iris Xe, połączony z 16 GB RAM-u i nawet 2 TB miejsca na dane. Nie licząc może długotrwałego montażu wideo w rozdzielczości 4K czy innych wymagających zadań ze sfery obróbki obrazu, HP Spectre x360 14 podoła każdemu zadaniu. Przez pierwsze dni korzystania z tego sprzętu nie przytrafiła się ani jedna sytuacja, w której nowy laptop HP nie dałby sobie rady, a także - jak na sportowca przystało - komputer nieprędko dostaje zadyszki. Trzeba naprawdę mocno go obciążyć, by usłyszeć szum wiatraków. Przez większość czasu HP Spectre x360 14 pracuje absolutnie bezgłośnie, co osobiście bardzo sobie cenię.

HP Spectre x360 14 jest też zawsze gotowy do działania, co również jest jednym z wymogów certyfikacji Intel Evo. Po przejściu w tryb uśpienia komputer musi wybudzić się w ciągu sekundy i tutaj faktycznie tak jest.

Do tego HP stosuje dwojakie zabezpieczenie biometryczne, zależnie od preferencji użytkownika - chcąc odblokować komputer możemy przyłożyć palec do czytnika linii papilarnych umieszczonego koło klawiszy strzałek, albo skorzystać z kamery na podczerwień umieszczonej nad wyświetlaczem. Jeśli obawiamy się o prywatność, kamerę można w każdej chwili wyłączyć dedykowanym przyciskiem.

Jak na maszynę z certyfikatem Intel Evo przystało mamy tu również do czynienia z bardzo szybkimi standardami łączności, zarówno przewodowej, jak i bezprzewodowej.

Na obudowie znajdziemy dwa gniazda USB-C Thunderbolt 4, do super-szybkiego transferu danych i ładowania. Oprócz tego nie zabrakło miejsca dla pełnowymiarowego portu USB-A 3.1 gen. 2 oraz czytnika kart pamięci microSD. Za błyskawiczną łączność bezprzewodową odpowiada zaś nowoczesny standard Wi-Fi 6 oraz moduł Bluetooth 5.

Skoro zaś o standardach łączności bezprzewodowej mowa, warto wspomnieć o dedykowanym oprogramowaniu HP QuickDrop, które umożliwia bezprzewodową transmisję plików i zdjęć między telefonem, a komputerem. Wystarczy zeskanować kod QR przy użyciu aplikacji na Androida lub iOS, by połączyć się z komputerem i błyskawicznie przesyłać filmy, zdjęcia i inne pliki.

I w końcu - jak na atletę przystało - HP Spectre x360 14 nie brakuje wytrzymałości. Wersja z wyświetlaczem IPS o rozdzielczości 1920 x 1280 px może pracować nawet 17 godzin na jednym ładowaniu, podczas gdy topowy wariant, wyposażony w matrycę OLED 3K2K, nadal oferuje nawet 11,5 godziny z dala od gniazdka. Jedno naładowanie laptopa powinno więc wystarczyć na cały dzień pracy.

Elegancki, wydajny, mobilny. HP Spectre x360 14 to wzór współczesnego laptopa.

Po pierwszych dniach korzystania z HP Spectre x360 14 jestem pod ogromnym wrażeniem tego, jak firmie udało połączyć się elegancję z użytecznością i mobilnością. Wszak trzeba dodać, że cały czas mówimy o komputerze ważącym raptem 1,3 kg i mierzącym 298 x 220 x 17,3 mm. To maleństwo, a mimo tego zmieścił się w nim prawie 14-calowy ekran i bardzo wydajne podzespoły.

Ewidentnie widać, iż HP stworzyło ten model z myślą o najbardziej wymagających użytkownikach. Takich, którzy na pytanie „czego oczekujesz od swojego komputera” odpowiadają: tak. Oczekują wszystkiego. I tutaj wszystko dostają, w dodatku w eleganckim opakowaniu i konwertowalnym formacie, który jest… zwyczajnie ciekawszy od klasycznego laptopa.

HP Spectre x360 14 spodoba się zarówno biznesmanowi, szukającemu prestiżowego laptopa będącego wizytówką w czasie spotkań, jak i kreatywnym profesjonalistom, którzy cenią sobie design, ale potrzebują też wydajności i kultury pracy.

*Materiał powstał we współpracy z marką HP.