Dobra wiadomość dla fanów piłki nożnej — mecze będą transmitowane na kanale TVP 4K. Telewizja Polska zdradziła też, jak będą przebiegały dalej testy technologii DVB-T2.

Już w połowie przyszłego roku zmieni się standard kodowania telewizji w naszym kraju. Obywatele, którzy będą chcieli dalej korzystać z dobrodziejstw TVP oraz innych stacji dostępnych poprzez naziemne anteny, będą musieli wyposażyć się w taki telewizor lub dekoder (np. od TVP), który obsłuży standard DVB-T2 oraz kodek HEVC. Starsze odbiorniki, które nie wspierają tych rozwiązań, staną się w drugiej połowie 2022 r. bezużyteczne. Są jednak również dobre wiadomości.

TVP podaje, że widzowie z Polski będą mogli obejrzeć mecze w ramach turnieju Euro 2020 w wysokiej rozdzielczości ze wsparciem HDR-a i dźwięku Dolby Atmos. Spotkania będą transmitowane na kanale TVP 4K, który w ramach testów DVB-T2 i kodeka HEVC w ramach cyfrowej telewizji naziemnej będzie docierał do 90 proc. populacji kraju. Będzie to możliwe dzięki temu, że jeszcze przed 1 maja 2021 r. rozpocznie się nadawanie sygnału telewizyjnego z aż 49 obiektów nadawczych.

TVP 4K i mecze Euro 2020 to nie jedyne treści, jakie będzie można oglądać w ramach technologii DVB-T2/HEVC.

Telewizja Polska w ramach trwających od września 2020 r. testów DVB-T2 będzie transmitowała oprócz kanału TVP 4K również takie kanały jak TVP Kobieta, TVP Polonia, TVP Dokument, TVP Kultura i TVP Rozrywka i będą one dostępne dzięki nadajnikom Emitela aż do końca czerwca 2022 r. Później zgodnie z planem ma nastąpić pełne przejście na kodowanie w standardzie DVB-T2/HEVC wszystkich kanałów telewizji naziemnej, a nie tylko tych wymienionych wcześniej.

Osoby, które już teraz będą odbierały kanały nadawane w nowym standardzie, będą gotowi na zmianę, która nastąpi w połowie przyszłego roku. Pozostali albo muszą czekać, aż zostaną objęci zasięgiem na dalszym etapie testów (jeśli to zasięg jest problemem), albo będą musieli kupić nowy dekoder lub telewizor (gdy brak sygnału wynika z przestarzałego sprzętu). Na szczęście na to, by przygotować się na DVB-T2/HEVC, obywatele mają jeszcze ponad rok.

Warto przy tym zaznaczyć, że wraz ze zmianą standardu kodowania telewizji naziemnej ma miejsce tzw. reforming częstotliwości, a część wykorzystywanych do tej pory przez kanały telewizyjne zostanie wykorzystana przez sieci 5. generacji. Cały czas czekamy jednak na aukcję 5G, która rzeczone pasma rozdysponuje pomiędzy operatorów telefonii komórkowej, gdyż na ten moment 5G w Polsce działa wyłącznie na tych używanych uprzednio przez LTE…