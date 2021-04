Teorie spiskowe na temat działalności Billa Gatesa nabrały rozpędu w trakcie pandemii. Mimo że w ciągu roku wielokrotnie mity były wyjaśniane i demaskowane, zarzuty choćby o chęć depopulacji planety powracają. Trzeba więc weryfikować je ponownie.

Sugestie, że celem Billa Gatesa jest depopulacja Ziemi pojawiły się np. w komentarzach pod tekstem o publikacji „Do Rzeczy”. W najnowszym wydaniu tygodnika tematem okładkowym jest właśnie założyciel Microsoftu i jego proszczepionkowa, według publicysty niebezpieczna dla świata, działalność.

Paradoksalnie „Do Rzeczy” oddaje sens poglądów milionera. W piśmie czytamy:

Depopulacja przez szczepionki? Gates następnie tłumaczył to jako paradoks, więcej zdrowia – mniej narodzin: rodzice dążą do tego, aby mieć dwoje dorosłych dzieci, które zajmą się nimi na starość, a skoro dzieci czasem umierają, to płodzi się ich więcej, stąd dbając o zdrowie dzieci, będzie się ich rodzić po prostu mniej.