Apple radzi: zamiast AirTagów za 150 zł kup zegarek za 10 razy tyle, jeśli chcesz śledzić swoje dzieci

Apple wydał właśnie komunikat, w którym zaznacza, że lokalizatory AirTags nie zostały stworzone z myślą o śledzeniu innych osób. Nawet jeśli te inne osoby to wasze dzieci i chcielibyście mieć możliwość sprawdzenia, gdzie w obecnej chwili się znajdują.

Tak przynajmniej stwierdzili Kaiann Drance, wiceprezes Apple, odpowiedzialna za światowy marketing iPhone'ów oraz Ron Huang, starszy dyrektor ds. łączności.

AirTag nie nadaje się do śledzenia dzieci. Lepiej robi to Apple Watch

Apple nie wyjaśnia konkretnie, czy powodem przedstawionego wyżej stanowiska są ograniczenia techniczne, czy też zwykła obawa przed pozwem (w Stanach Zjednoczonych wszystko jest możliwe). Przedstawiciele firmy dodają jednak, że do lokalizowania dzieci o wiele lepszym narzędziem jest Apple Watch.

AirTag to mały lokalizator o wymiarach breloka do kluczy ze stali nierdzewnej, działający w oparciu o szyfrowanie end-to-end. Urządzenia są kompatybilne z aplikacją Lokalizator, pozwalającą określić położenie posiadanych produktów firmy Apple oraz wybranych produktów zewnętrznych producentów.

Wyróżnikiem AirTagów na tle innych lokalizatorów jest czip U1. Za jego pomocą urządzenia firmy Apple raportują położenie z dokładnością do kilkunastu centymetrów. Pozwoli to na diametralne zawężenie poszukiwań zgubionego sprzętu, ograniczając lokację do małej, widocznej z bliska i gołym okiem powierzchni. AirTag współpracuje z iPhonem, który zamienia się w nawigację prowadząca do naszego lokalizatora. W trybie Precision Finding iPhone korzysta z akcelerometru, kamer, ARKita i żyroskopu, by jak najdokładniej doprowadzić użytkownika do AirTaga.

AirTagi powstały z myślą o lokalizacji przedmiotów, a nie ludzi, więc herezją byłoby wykorzystywać je w innym celu. No chyba, że ktoś nie ma z tym problemu, to oczywiście może. Problematyczną kwestią może okazać się zasięg AirTags, ale to już szczegół.