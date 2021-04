Apple pokazał wreszcie coś taniego. Biorę od razu dwa lokalizatory AirTag

Jednymi z gadżetów zaprezentowanych podczas wiosennej konferencji Spring Loaded są długo oczekiwane urządzenia lokalizacyjne AirTag. Dzięki nim możemy śledzić położeniem posiadanych przez nas rzeczy - od portfela po samochód. Zastosowanie tych gadżetów jest naprawdę szerokie.

O debiucie AirTaga plotkowano od dwóch lat. Wcześniej podobne urządzenie - Galaxy SmartTag - zaprezentował Samsung. Przed Samsungiem jednym z najpopularniejszych rozwiązań tego typu były wodoszczelne lokalizatory Tiles. Teraz swoje autorskie rozwiązanie prezentuje Tim Cook, włączając lokalizatory AirTag do szerokiego środowiska współpracujących ze sobą urządzeń Apple.

AirTag jest malutki, ale oferuje imponujące możliwości.

AirTag to mały lokalizator o wymiarach breloka do kluczy ze stali nierdzewnej, działający w oparciu o szyfrowanie end-to-end. Urządzenia są kompatybilne z rozwiązaniem Find My, pozwalającym określić położenie posiadanych produktów firmy Apple oraz wybranych produktów zewnętrznych producentów.

Wyróżnikiem AirTagów na tle innych lokalizatorów jest czip U1. Za jego pomocą urządzenia firmy Apple raportują położenie z dokładnością co do kilkunastu centymetrów. Pozwoli to na diametralne zawężenie poszukiwań zgubionego sprzętu, ograniczając lokację do małej, widocznej z bliska i gołym okiem powierzchni. AirTag współpracuje z iPhonem, który zamienia się w nawigację prowadząca do naszego lokalizatora. W trybie Precision Finding iPhone korzysta z akcelerometru, kamer, ARKita i żyroskopu, by jak najdokładniej doprowadzić użytkownika do AirTaga.

Jak AirTag odnajduje się w otoczeniu? Podstawą jego działania jest połączenie Bluetooth ze smartfonem. Gdy łączność bezprzewodowa z iPhonem zostaje zerwana, lokalizator korzysta z Bluetooth oraz energooszczędnej technologii NFC, podając swoją pozycję wszystkim urządzeniom Apple'a działających na platformie Find My, znajdującym się w pobliżu. Na świecie jest już prawie miliard takich sprzętów. W ten sposób powstaje anonimowa, zabezpieczona siatka połączeń prowadząca bezpośrednio do nas, z informacją o dokładnym (lub ostatnim) położeniu lokalizatora.

Co świetne, jeśli ktoś znajdzie naszego AirTaga, wystarczy, że bliży do niego swojego iPhone'a, aby na ekranie wyświetlił się odnośnik do witryny z numerem właściciela zguby, o ile ten udostępnił taką informację. W ten sposób zagubione AirTagi mogą wracać do swoich właścicieli po dniach, miesiącach i latach. Urządzenia NFC innych producentów także będą mogły wyświetlić numer posiadacza. W tym kontekście warto podkreślić, że AirTag nie magazynuje danych na temat lokalizacji czy użytkowania, dzięki czemu tego typu lokalizator będzie bezużyteczny w niepowołanych rękach.

AirTag jest przy tym urządzeniem wodoodpornym i pyłoodpornym, z certyfikatem IP67. W okrągłej obudowie mieści się głośnik ułatwiający określenie położenia poszukiwanego gadżetu. Ich parowanie ze smartfonem ma być równie proste i przyjemne co parowanie AirPodów, a do tego dla każdego AirTaga możemy określić własną nazwę i zastosowanie.

Ze względu na małe gabaryty, lokalizatory AirTag możemy wykorzystać z połączeniu z wieloma posiadanymi przedmiotami i rzeczami. Dzięki AirTag będziemy monitorować nie tylko położenie naszego portfela, smartfonu czy tabletu, ale także roweru, samochodu czy jakiegokolwiek innego obiektu, do którego przyczepimy lokalizator Apple’a. Sam na pewno wykorzystam AirTaga do pilnowania roweru, zwiększając tym samym szanse w walce ze złodziejami. Zastanawiam się także nad drugim lokalizatorem dla portfela.

Lokalizatory AirTag można zamawiać od 30 kwietnia, w cenie 29 dolarów za sztukę.

Lokalizatory firmy Apple możemy kupić na sztuki (29 dolarów) lub w zestawie (99 dolarów za cztery). Co świetne, AirTagi możemy dopasowywać zgodnie z własnym gustem, wybierając interesujące nas wzory, napisy, a nawet zamawiając lokalizator z własnym emoji. W sklepie Apple znajdziemy ponad 30 rozmaitych wzorów i kolorów AirTagów, dzięki czemu każdy znajdzie odpowiadający mu wygląd.

AirTag ma posiadać wbudowaną baterię wystarczającą na ponad rok nieprzerwanego działania. Bateria może być wymieniana przez użytkownika.