Apple podał polskie ceny lokalizatorów AirTag. Za pomocą tych małych urządzeń będziemy znać położenie naszych kluczy, portfela czy samochodu.

AirTag to nowe urządzenie firmy Apple mające pomóc nam w śledzeniu oraz znajdywaniu posiadanych przedmiotów. Od kluczy po samochód - lokalizator będzie raportował o swoim położeniu korzystając z technologii Bluetooth oraz NFC. Wykorzysta do tego szeroką siatkę urządzeń firmy Apple innych użytkowników znajdujących się w zasięgu działania i współpracujących z platformą Find My.

AirTag to urządzenie ze stali nierdzewnej z wbudowanym głośnikiem oraz certyfikatem IP67 chroniącym przed wodą oraz pyłem. Lokalizator działa ponad rok na jednej baterii, z kolei użytkownik ma możliwość jej manualnej wymiany. Posiadacz AirTaga decyduje także o jego wyglądzie, wybierając z rozmaitych wzorów i kolorów na stronie producenta. Jeśli najdzie nas taka ochota, na lokalizatorze możemy umieścić emoji. Szerzej o wyglądzie i działaniu AirTaga piszemy w tym miejscu.

Polska cena AirTag.

AirTag został wyceniony przez Apple na 29 dolarów za jedną sztukę bądź 99 dolarów za zestaw czterech lokalizatorów. W tym kontekście ceny na polskim rynku mogą wydawać się większe.

Za jednego AirTaga zapłacimy w Polsce dokładnie 159 złotych. Jeśli zdecydujemy się na opakowanie z czterema sztukami, musimy zapłacić 549 złotych. To wciąż zjadliwa cena, ale nie sposób nie mieć wrażenia, że użytkownicy sprzętów firmy Apple poza Stanami Zjednoczonymi mogą być pokrzywdzeni z powodu przelicznika.

AirTag kontra rynkowa alternatywa - porównanie cen.

AirTag to oczywiście niejedyny lokalizator dostępny na polskim rynku. Jednym z liderów tej kategorii produktów jest Tile. W naszym kraju popularne są także lokalizatory notiOne. Warto ponadto wspomnieć o urządzeniach Galaxy SmartTag dedykowanych wyłącznie smartfonom firmy Samsung. Jak wypadają cenowo na tle produktu Apple?

AirTag - 159 zł

- 159 zł Galaxy SmartTag - od 99 zł do 155 zł

- od 99 zł do 155 zł Tile Mate - od 119 zł do 159 zł

- od 119 zł do 159 zł notiOne go! - od 95 do 119 zł

Biorąc pod uwagę ceny oferowane w polskich sklepach, AirTag to jeden z najdroższych lokalizatorów. Z drugiej strony cena produktu Apple nie odstaje od rynkowej konkurencji. Przeciwnie - AirTag mieści się w cenowych widełkach wyznaczonych przez takie produkty jak najtańszy tracker z serii Tile, czyli Tile Mate z 2020 r.