W ciągu sześciu miesięcy gracze z całego świata wydali w Genshin Impact ponad miliard dolarów. Żadna inna gra mobilna nie może się pochwalić równie szybkim wzrostem przychodów. Chiński Tencent jest na potężnej fali wznoszącej.

Tencent potwierdza status największego światowego wydawcy gier wideo. W ciągu 2020 r. chińska firma zwiększyła przychody aż o 35 proc. Łączny przychód Tencenta wyniósł w ostatnich dwunastu miesiącach ponad 29 miliardy dolarów. Na ten niesamowity wynik pracowały takie gry w portfolio chińskiego giganta jak Valorant, League of Legends, Call of Duty Mobile, Honor of Kings, PUBG Mobile czy właśnie Genshin Impact.

Po sześciu miesiącach od debiutu, Genshin Impact przyniósł Tencentowi ponad miliard dolarów przychodu.

Żadna inna gra mobilna nie wygenerowała tak wielkiego przychodu w tak krótkim czasie. Na tę sumę składają się zakupy wykonane wewnątrz darmowej gry przez samych użytkowników. Co najbardziej niesamowite, kwota ponad miliarda dolarów przychodu nie uwzględnia dodatkowych źródeł takich jak wersja gry na PlayStation 4, wersja gry na PC oraz wersja mobilna dla Androida dystrybuowana za pośrednictwem alternatywnych metod wobec Google Play. Realny wynik wygenerowany przez Genshin Impact jest zatem jeszcze lepszy.

W Tencent wiedzą, że wyprodukowali kolejną kurę znoszącą złote jaja. Dlatego zapewniają grze Genshin Impact rewelacyjne wsparcie deweloperskie. Raptem kilka dni temu aplikacja doczekała się aktualizacji oznaczonej numerem 1.4. Na jej zawartość składa się m.in. nowa grywalna bohaterka, kontynuacja wątku fabularnego, festiwal Windblume z unikalnymi aktywnościami oraz wiele poprawek jakości.

Tencent nie zamierza zwalniać. Gigant pracuje nad kolejnymi wielkimi grami i kontynuuje ekspansję.

Chiński gigant nieustannie rozszerza zasięg operacji o zachodnie rynki i zachodnich konsumentów. Firma kupuje udziały wydawców z Europy, Japonii i Stanów Zjednoczonych. Współfinansuje ryzykowne projekty, a także pozyskuje znane i lubiane licencje. Chińczycy dokonują prawdziwej ekonomicznej ekspansji, uwzględniającej nie tylko rynek mobilny oraz komputerowy, ale także stacjonarne konsole.

Tencent pracuje aktualnie nad grą MOBA na licencji Pokemonów, mobilnym Don’t Starve oraz nowym Metal Slugiem, którego możecie pamiętać z automatów. W kuluarach mówi się także o mobilnych wersjach gier Apex Legends oraz Overwatch. Niektórzy analitycy oczekują także zachodniej premiery Moonlight Blade Mobile - najbardziej popularnego nowego MMORPG na chińskim rynku.

Łącznie pod banderą Tencenta powstaje ponad 40 nowych gier, na różnym etapie produkcji oraz na rozmaite platformy docelowe.