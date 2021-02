Kolejny wielki mobilny hit z Chin. Nadchodzi Apex Legends Mobile

Gigantyczny komercyjny sukces wyprodukowanego w Chinach Call of Duty Mobile motywuje innych zachodnich wydawców do współpracy z azjatyckimi tytanami. W kolejce stoi między innymi Electronic Arts z ich udaną sieciową strzelaniną Apex Legends.

Chińczycy są świetni w przerabianiu znanych i uznanych zachodnich marek na niezwykle dochodowe gry mobilne. Najlepszym tego przykładem jest popularne Call of Duty Mobile z prawie 500 milionami dolarów wygenerowanego przychodu w zaledwie rok od premiery. Te pół miliarda skutecznie przemawia do wyobraźni pozostałych zachodnich wydawców, którzy już ustawiają się w kolejce do chińskich producentów.

Wiemy już, że EA współpracuje z gigantem Tencent, aby stworzyć Apex Legends Mobile.

Tencent to najbardziej dochodowy producent i wydawca gier w skali globu, odpowiedzialny za takie gry jak Call of Duty Mobile, Arena of Valor czy Peacekeeper Elite. Firma ma gigantyczne doświadczenie w sektorze mobilnym i właśnie to doświadczenie ma sprawić, że Chińczycy wyprodukują rewelacyjne Apex Legends Mobile - nowy hit na smartfony i tablety, który będzie wymieniany jednym tchem wraz z PUBG Mobile czy Fortnite’em. A przynajmniej EA ma taką nadzieję.

Produkcja Apex Legends Mobile wpisuje się w szerszy trend rozwijania nowej, dochodowej marki należącej do Electronic Arts. Już niebawem Apex pojawi się na konsoli Nintendo Switch. Wiemy również o pracach nad ulepszoną wersją tej gry dla konsol PlayStation 5 oraz Xbox Series. Apex Legends nowej generacji ma działać w zawrotnych 120 klatkach na sekundę, tak jak już teraz robi to Rainbow Six Siege, Destiny 2 czy Call of Duty Black Ops Cold War.

Apex Legends Mobile będzie wymagać minimum Snapdragona 625 lub A11 Bionic.

Tak wynika z doniesień indyjskiego ramienia serwisu IGN. Oznacza to, że mobilna produkcja będzie wymagać do działania smartfonu iPhone 8 lub nowszego. Co za tym idzie, możemy się spodziewać graficznych fajerwerków lub otwartych i rozległych aren na miarę oryginalnej gry stacjonarnej. Bardzo możliwe, że Apex Legends Mobile stanie się przyszłym benchmarkiem dla urządzeń mobilnych, tak jak teraz jest nim Call of Duty Mobile, Genshin Impact czy PUBG Mobile.

Według IGN premiera Apex Legends Mobile jest planowana na trzeci kwartał 2021 roku. Tytuł ma spore szanse, aby zostać jedną z najbardziej dochodowych produkcji nie tylko w ofercie Electronic Arts, ale również na całym globalnym rynku mobilnym.