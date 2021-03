Pixelmator Pro za darmo. To dobra alternatywa dla Photoshopa

Dobra wiadomość dla osób, które zajmują się obróbką grafiki oraz zdjęć. MacLife pozwala pobrać najnowszą wersję programu Pixelmator Pro na macOS bez żadnych opłat.

Adobe jest bezsprzecznie królem, jeśli chodzi o oprogramowanie do obróbki grafiki oraz filmu, ale nie jest bynajmniej monopolistą na tym rynku. Dla programów takich jak Adobe Photoshop, Adobe Illustrator czy Adobe InDesign powstało wiele zamienników od takich firm jak Affinity czy Pixelmator Team.

To, co klienci doceniają w programach konkurencyjnych dla Adobe firm, to fakt, iż wystarczy zapłacić za program raz, by się nim potem cieszyć, podczas gdy twórcy Photoshopa et consortes postawili na model abonamentowy. W dodatku teraz, w ramach ograniczonej czasowo akcji promocyjnej, Pixelmator Team udostępnił najnowszą wersję aplikacji bez żadnych opłat.

Pixelmator na macOS za darmo

Program w wersji 2.0.5 o nazwie kodowej Junipero, który w wersji desktopowej wyceniony jest w Mac App Storze na 189,99 zł, można pobrać teraz legalnie i bez żadnych opłat. W tym celu wystarczy wejść na stronę wydawcy niemieckiego czasopisma MacLife, czyli falkemedia-download.de/pixelmator-gratis.

Witryna dostępna jest co prawda w języku niemieckim, ale w celu zdobycia swojej kopii programu wystarczy wcisnąć niebieski przycisk Jetzt Gratis Laden. Przewija on stronę aż do formularza, w którym należy wpisać swój adres e-mail oraz wyrazić zgody marketingowe i na przetwarzanie danych osobowych.

Jak pobrać bezpłatną kopię Pixelmator Pro 2.0.5 Junipero?

Po wpisaniu swojego adresu i zaznaczeniu dwóch ptaszków należy wcisnąć niebieski przycisk z napisem Jetzt Gratis Runterladen. E-mail z potwierdzeniem powinien przyjść od razu. W nim należy wcisnąć zielony przycisk Jetzt aktivieren, który przenosi użytkownika z powrotem na stronę Falkemedia.

Na stronie pojawia się kolejny formularz, w którym można podać imię (Vorname) i nazwisko (Nachname) oraz formę grzecznościową: pani (Frau) lub pan (Herr). W celu pobrania programu należy z kolei zjechać na sam dół strony, gdzie znajduje się łącze pozwalające na pobranie pliku, który waży ok. 320 MB.

Warto przy tym też zaznaczyć, że tak Pixelmator Pro pobrany ze strony MacLife oznaczony jest jako wersja demo, ale to pełna wersja.

Osoby, które pobiorą Pixelmatora Pro za darmo ze strony wydawnictwa Falkemedia, mogą korzystać ze wszystkich funkcji. Oprogramowanie jest w dodatku zgodne z procesorami M1 o architekturze ARM w komputerach Mac mini, MacBook Pro i MacBook Air z 2020 r. i nie wymaga korzystania z translatora Rosetta 2.

Jedyne, czego firma nie zapewnia w wersji demo, to aktualizacji. Najwyraźniej twórcy liczą na to, że osoby, które pobiorą Pixelmatora Pro 2.0.5 Junipero za darmo i którym program się spodoba, kupią potem pełną wersję, aby uzyskać dostęp nie tylko do opcji bezstratnego powiększania zdjęć, ale również do nowych funkcji w przyszłości.