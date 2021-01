Niemal rok temu firma Serif, w ramach pomocy twórcom dotkniętym COVID-19, zaoferowała programy Affinity w świetnej promocji. Dziś robi to ponownie. Czy Adobe to widzi?

Podobnie jak rok temu, tak i teraz, Serif oferuje świetną promocję na programy z serii Affinity. Od dziś możesz wypróbować programy Affinity Photo, Designer i Publisher za darmo przez 90 dni i/lub kupić je o połowę taniej. Dotyczy to zarówno aplikacji na komputery, jak i aplikacji na iPada.

Co więcej - z darmowego okresu próbnego mogą skorzystać nawet ci, którzy wykorzystali promocję w ubiegłym roku i nie zdecydowali się na zakup.

Programy Affinity za 120 zł. Tańszej i lepszej alternatywy dla Adobe nie znajdziecie.

Affinity Photo, Affinity Designer i Affinity Publisher są od dziś dostępne po 119,99 zł. Już ich regularna cena to tanizna na tle konkurencyjnych programów Adobe, dostępnych wyłącznie w abonamencie, ale cena promocyjna to wręcz rozdawnictwo.

W naszej redakcji z Affinity Photo od dawna korzysta Marcin Połowianiuk - to w tym programie powstał nasz ubiegłoroczny Poradnik Prezentowy. Choć Affinity Photo nie ma tak ogromnej rzeszy użytkowników jak Photoshop, tak niemal nie ustępuje mu możliwościami, a wygrywa z nim jeśli chodzi o szybkość i stabilność działania. O cenie nie wspominając.

Oczywiście programy Serif nie są w stanie zastąpić wszystkich usług Adobe. Osobiście np. nie mogę się przesiąść na Affinity Photo, bo moim głównym narzędziem pracy jest Adobe Lightroom, w którym nieustannie korzystam z funkcji dynamicznego przełączania się do Photoshopa, czego niestety nie mógłbym robić z Affinity Photo. Alternatywy dla Lightrooma również brakuje w portfolio Serif.

Tym niemniej za sam pakiet fotograficzny (Lightroom + Photoshop) płacę Adobe ponad 500 zł rocznie, co na tle jednorazowego zakupu programów Serif jest rozbojem w biały dzień. Warto też wspomnieć, że nie licząc standardowej promocji na wszystkie aplikacje Adobe, która pojawia się co roku (ok. 160 zł/mies.), Adobe nie przewidziało w czasie pandemii ani przedłużonego triala, ani żadnej obniżki dla tych, którzy z powodu COVID-19 ucierpieli finansowo lub tych, dla których ceny oprogramowania są zbyt wysokie, by móc sobie pozwolić na abonament.

Piękny gest, ale też doskonała okazja na poznanie świata poza Adobe.

Wydłużając okres próbny i obniżając ceny Serif pokazuje, że rozumie trudności, z jakimi borykają się twórcy w ostatnich miesiącach. Ceny programów, które są niezbędnymi narzędziami do pracy kreatywnej w dzisiejszych czasach, rzeczywiście bywają zaporowe - nieważne, czy mówimy o abonamencie, czy o jednorazowym zakupie. Twórcom aplikacji Affinity zostaje więc tylko przyklasnąć, a tym, którzy jeszcze nie mieli okazji skorzystać z Affinity Photo, Designera czy Publishera, gorąco polecam skorzystanie z okresu próbnego i - być może - także zakup aplikacji. Wszak nie samym Adobe żyje człowiek.