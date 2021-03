Gothic powraca! Poznaliśmy studio zajmujące się produkcją Gothic Remake i docelowe platformy

Uwielbiany przez polskich graczy Gothic doczeka się zupełnie nowej odsłony, zbudowanego na podstawie pierwszej, kultowej produkcji cRPG. Nareszcie wiemy, kto zajmuje się tworzeniem Gothic Remake.

O Gothic Remake było głośno już pod koniec 2019 r. Dowiedzieliśmy się wtedy, że prawa do serii znajdują się w rękach THQ Nordic. Wydawca gier wideo snuł odważne plany, dotyczące stworzenia całej trylogii remake’ów. Na dowód powagi swoich deklaracji, THQ Nordic przygotował nawet grywalne demo pierwszej odsłony, w które mógł zagrać każdy zainteresowany. Wersja demonstracyjna miała pokazać rynkowy potencjał wciąż drzemiący w marce.

W redakcji Spider’s Web za demo chwycił Łukasz Kotkowski. Jak to fan oryginałów, kolega po fachu narzekał na zbyt kolorową paletę barw względem pierwowzoru, kiepsko prezentujących się NPC oraz błahe one-linery rzucane przez głównego bohatera. Już nie Bezimiennego, ale… Świeżaka. Spodobał mu się za to kierunkowy system walki, a także rozgrywka w starym stylu, pozbawiona znaczników i magicznej nawigacji GPS prowadzącej prosto do celu.

Gothic Remake nabiera kształtów. Wiemy, kto zajmuje się produkcją gry cRPG i na jakie trafi platformy.

THQ Nordic poinformował, że z myślą o stworzeniu remake’u powstało zupełnie nowe studio deweloperskie. To hiszpańskie Alkimia Interactive z siedzibą w Barcelonie, skoncentrowane wyłącznie na marce Gothic. Studio działa od lata minionego roku, ale wciąż prowadzi szeroki nabór na pracowników. Już nie niemiecki, a hiszpański Gothic jest aktualnie tworzony przez ponad 35 specjalistów. Jak na współczesne standardy deweloperskie, to dosyć skromna grupa.

Wiemy także, na jakie platformy jest tworzony Gothic Remake. Gra cRPG zadebiutuje na komputerach osobistych oraz konsolach dziewiątej generacji: PlayStation 5 i Xbox Series. Na ten moment nie ma żadnej informacji o ewentualnej wersji dla PS4 oraz XONE. Nie znamy również dokładnej daty premiery Gothic Remake. THQ Nordic zdradza jednak, że ważnych informacji na temat projektu możemy się spodziewać za kilka miesięcy.