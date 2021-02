SpaceX zabierze na orbitę czterech cywili. Bilety na kilkudniowy lot Dragonem można wylosować

250 interakcji

Jared Isaacman, 37-letni amerykański miliarder, wykupił lot statkiem Crew Dragon na orbitę okołoziemską. Trzy pozostałe miejsca na lot mogą teoretycznie trafić do każdego Amerykanina. Na pokładzie statku, którego start planowany jest na ostatni kwartał 2021 r., nie będzie żadnego zawodowego astronauty.

Choć brzmi to mało realistycznie, to jednak taką informację przekazali wczoraj wspólnie przedstawiciele SpaceX oraz Isaacman. Statkiem Crew Dragon podczas misji „Inspiration4” będzie dowodził sam Isaacman, który jak na razie ma doświadczenie jako pilot i właściciel myśliwców wojskowych.

To będzie pierwsza w historii misja orbitalna realizowana w całości przez cywili - powiedział Musk reporterom.

W przeciwieństwie do większości lotów statku Dragon podczas misji Inspiration4 nie jest planowane cumowanie do Międzynarodowej Stacji Kosmicznej. Załoga statku spędzi kilka (od 2 do 4) dni na orbicie okołoziemskiej, ciesząc oko wschodami i zachodami Słońca następującymi w odstępach 90 minut, po czym wróci na Ziemię. Do realizacji misji posłuży statek Resilience, który zacumowany został przy stacji kosmicznej, po tym jak dostarczył na jej pokład pierwszą komercyjną załogę astronautów.

W tle lotu szczytny cel

Misja Inspiration4 to nie tylko zachcianka miliardera, to także okazja do zrobienia czegoś dobrego. Rachunek za lot zostanie w całości pokryty przez Isaacmana. Oprócz niego na pokładzie znajdzie się wybrany w konkursie przedsiębiorca, który korzysta z nowej platformy e-commerce Shift4Shop należącej do Isaacmana.

Dwa pozostałe miejsca natomiast Isaacman przekazał szpitalowi dziecięcemu St. Jude Children’s Research Hospital w Memphis, instytucji przodującej w zakresie badań nad leczeniem nowotworów u dzieci. Jedno miejsce zostanie przeznaczone dla już wybranego pracownika szpitala, a drugie zostanie przyznane osobie, która zostanie wylosowana spośród osób, wspomogąjących szpital finansowo.

Celem Isaacmana jest zebranie 200 mln dol. na rzecz szpitala, z czego sam Isaacman zadeklarował wpłatę 100 mln dol. Szanse na sukces akcji są bardzo duże. To praktycznie jedyna okazja w historii na to, aby za wpłatę rzędu powiedzmy 100 dol. wygrać prawdziwy lot kosmiczny. Chętnych z pewnością znajdzie się wielu, nawet mimo faktu, że akcja ograniczona jest tylko do obywateli Stanów Zjednoczonych. Aby informacja o akcji dotarła do jak największej liczby osób, Isaacman wykupił reklamę w pasmie reklamowym podczas finału Super Bowl, który od lat gromadzi przed telewizorami rekordową widownię.

To jednak tylko początek turystyki kosmicznej

Choć jak na razie tylko w taki sposób „przeciętny Smith” może polecieć w przestrzeń kosmiczną, to SpaceX ma nadzieję stopniowo obniżać koszty takich lotów, przez co będą się one stawały dostępne dla coraz szerszego grona klientów.

Jeżeli misja Inspiration4 przebiegnie zgodnie z planem, możliwe, że już w styczniu 2022 r. na pokładzie Crew Dragona trzech kolejnych cywili poleci na pokład Międzynarodowej Stacji Kosmicznej. W tym przypadku za organizację misji odpowiedzialna będzie spółka Axiom Space, a każdy z klientów będzie musiał wyłożyć za lot po 55 milionów dolarów. Na pokładzie tego statku znajdzie się także były astronauta NASA, który będzie dowódcą podczas lotu na i z pokładu ISS.