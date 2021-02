Wiemy, kiedy pojawi się nowa głośna gra na wyłączność dla PS5. Ratchet & Clank: Rift Apart z datą premiery

Ratchet & Clank: Rift Apart nareszcie otrzymał dokładną datę premiery. Platformową grę akcji mającą pierwotnie zadebiutować jeszcze w oknie premiery nowej konsoli Sony, będzie można uruchomić już za kilka miesięcy.

Gdy pisałem recenzję PlayStation 5 z perspektywy dwóch miesięcy po premierze, silnie zaakcentowałem problem dotyczący katalogu gier. Kolejne natywne tytuły dla nowej generacji pojawiają się bardzo powoli. Spora w tym wina koronawirusa opóźniającego pracę deweloperów. Nie pomaga również niska dostępność samego PlayStation 5. Na szczęście jałową ofertę w PS Store urozmaici nowy Ratchet & Clank.

Nareszcie poznaliśmy finalną datę premiery gry Ratchet & Clank: Rift Apart.

Ten tytuł był zapowiadany jako jedna z gier na wyłączność dla PlayStation 5, towarzysząca premierze urządzenia. Rift Apart miał się pojawić w szeroko rozumianym oknie premierowym PS5. Kalendarzowe plany Sony uległy jednak zmianie, a Ratchet & Clank: Rift Apart potrzebował więcej czasu. To zresztą nie pierwsza gra PlayStation Studios z przesuniętą premierą. Ten sam los spotkał Returnal oraz niedawno wydane Destruction AllStars.

Tym bardziej cieszy, że Sony ostatecznie potwierdziło datę premiery nowej platformówki. Ratchet & Clank: Rift Apart zadebiutuje dopiero 11 czerwca 2021 r. Oznacza to, że posiadacze PlayStation 5 wcześniej będą mogli zagrać w inny tytuł na wyłączność - Returnal - zaplanowany na kwiecień tego roku. Sony podkreśla, że Rift Apart to tytuł na wyłączność dla PS5 i raczej nie ma się go co spodziewać na innych platformach Sony. Przynajmniej na razie.

Ratchet & Clank: Rift Apart ma wykorzystywać niezwykle szybki SSD w PlayStation 5 w unikalny sposób.

Konsola Sony wyróżnia się topową pamięcią SSD, idącą w parze z niezwykle wydajnym systemem odczytu skompresowanych danych: Oodle Kraken. Dzięki zastosowanej architekturze takie gry jak Spider-Man Miles Morales czy Demon’s Souls zostały całkowicie pozbawiony ekranów ładowania, oferując natychmiastową rozgrywkę bez jakiegokolwiek czekania. Ratchet & Clank: Rift Apart wykorzysta tę szybkość na dodatkowy sposób za sprawą mechaniki przeskakiwania przez zróżnicowane wymiary.

Ratchet & Clank: Rift Apart nie jest pierwszą i nie będzie ostatnią grą flirtującą z koncepcją międzywymiarowych podróży. O ile jednak inne gry rzucają nas między jednym wymiarem i drugim przy pomocy sprytnie zamaskowanego doczytywania, np. w postaci tunelów przestrzennych, nowy Ratchet & Clank robi to natychmiastowo. Miota gracza między zróżnicowanymi, pełnymi detali wymiarami w czasie rzeczywistym bez ekranów ładowania czy sztuczek optycznych.

Mając w pamięci niezwykle wysoki poziom gry Ratchet & Clank na PlayStation 4, już nie mogę się doczekać premiery. Tytuł z PS4 był rewelacyjny i dostał znacznie, znacznie mniej medialnej uwagi, niż na to zasługiwał. Dlatego liczę, że w przypadku Rift Apart będzie inaczej, a Ratchet odzyska w pełni zasłużone uznanie, którym cieszył się za czasów PlayStation 2.