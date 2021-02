Qualcomm prezentuje nowy modem 5G. Snapdragon X65 osiągnie transfery rzędu 10 Gb/s

Qualcomm zaprezentował właśnie nowy modem 5G, który lada moment trafi do pierwszych smartfonów. Snapdragon X65, bo taką nosi nazwę ten moduł, osiągnie transfery rzędy 10 Gb/s.

Co prawda sieci 5. generacji dopiero raczkują, ale Qualcomm i tak co rusz prezentuje kolejne generacje swoich modemów 5G. Do tej pory dostępne były trzy, czyli Snapdragon X50, Snapdragon X55 i Snapdragon X60, które mogły mieć dodatkowe warianty takie jak np. Snapdragon X52. To jednak dopiero początek.

Qualcomm zaprezentował właśnie modem 5G o nazwie Snapdragon X65.

Nowy topowy modem 5G pozwoli osiągnąć transfery rzędu nawet 10 Gb/s (w porównaniu do 7,6 Gb/s w przypadku poprzednika) — przynajmniej w teorii, bo miną lata, zanim operatorzy będą oferowali takie przepustowości poza swoimi laboratoriami. Dzisiaj w Polsce dobrym wynikiem jest osiągnięcie transferów rzędu kilkuset megabitów na sekundę.

Mimo to możliwości Snapdragona X65, który trafi do smartfonów z górnej półki, robią wrażenie. Jest to też pierwszy modem 5G zgodny ze specyfikacją 3GPP release 16, dzięki czemu będzie można go wykorzystać nie tylko w smartfonach, ale również w np. segmencie Internetu rzeczy.

W modemie Snapdragon X65 znajdzie się miejsce na antenę Qualcomm 545 4. generacji (mmWave) oraz wsparcie częstotliwości n259, czyli 41 GHz.

Oprócz tego w ramach tego układu znalazło się miejsce na algorytmy, które wykryją zakłócenia spowodowane trzymaniem smartfona w dłoni, co może blokować sygnał sieci 5G z pasm powyżej 6 GHz. Do tego dochodzą takie technologie jak PowerSave 2.0 i Smart Transmit 2.0 oraz agregacja sieci sub-6 i mmWave.

Do oferty Qualcomma razem ze Snapdragonem X65 trafi Snapdragon X62, który jest bezpośrednim następcą modułu Snapdragon X52 przeznaczonym dla tańszych urządzeń. Oba nowe układy trafią do pierwszych telefonów przed końcem tego roku. Nie wiemy jednak jeszcze, z czego zostanie wykastrowany.

Otwartym pozostaje pytanie, czy Snapdragon X65 trafi do kolejnego iPhone’a.

Qualcomm był dostawcą użytych przez firmę z Cupertino modemów 5G w jej pierwszych telefonach obsługujących sieć 5. generacji. Apple zdecydował się jednak w przypadku smartfonów z linii iPhone 12 na już nieco przestarzałe Snapdragony X55, chociaż mógł wybrać Snapdragony X60.

Nie jest wykluczone, że historia w tym roku się powtórzy i tegoroczny iPhone również nie będzie dysponował najnowszym dostępnym na rynku modułem transmisji danych, a Snapdragon X65 trafi dopiero do modeli z 2022 r. A kto wie? Być może Apple znajdzie w niedalekiej przyszłości innego dostawcę modułów 5G.

Firma może zacząć produkować modemy samodzielnie u jednego ze swoich podwykonawców. Tim Cook i spółka lubią mieć w końcu kontrolę nad wszelkimi aspektami swoich urządzeń, a iPhone’y są przykładem na to, że opracowywanie równolegle hardware’u i software’u ma w świecie mobilnym bardzo wiele zalet.