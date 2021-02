Apple udostępnił macOS Big Sur w wersji 11.2. Co nowego?

Apple udostępnił właśnie nową wersję swojego systemu na komputer Mac. macOS Big Sur 11.2, bo o nim mowa, trafił jednocześnie na sprzęty z procesorami Intela o architekturze x86 oraz M1, czyli pierwsze chipy ARM od Apple’a.

System operacyjny Apple’a przygotowany z myślą o Makach zaliczył już wcześniej kilkutygodniową obsuwę względem oprogramowania na telefony, tablety, zegarki i set-top boksy. W przypadku macOS 11.2 Big Sur opóźnienia względem systemów iOS 14.4, iPadOS 14.4, watchOS 7.2 i tvOS 14.4 również nie dało się uniknąć, ale było ono liczone nie w tygodniach, a w dniach. macOS 11.2 zadebiutował sześć dni po pozostałych czterech systemach

Apple pewnie do samego końca był przekonany, że uda się udostępnić wszystkie nowości naraz, gdyż ich wersje RC (Release Candidate) pojawiły się mniej więcej w tym samym czasie. Nowa wersja Big Sura doczekała się jednak wyjątkowo więcej niż jednej iteracji — zapewne w ostatniej chwili wykryto jakiś krytyczny błąd. Trudno mieć jednak o to do firmy żal, skoro M1 zadebiutował dopiero w tym roku.

Co nowego w macOS 11.2 Big Sur?

Nowa wersja macOS-a trafiła już na serwery Apple’a. To dokładnie ten sam build, który sześć dni wcześniej trafił do beta testerów. Niestety oficjalna lista zmian jest dość krótka i znalazło się na niej jedynie sześć pozycji. Apple zdecydował się wyszczególnić następujące poprawki:

poprawa stabilności działania funkcji Bluetooth;

naprawa błędu związanego z wyświetlaniem się czarnego ekranu po podłączeniu monitora do komputera Mac mini (M1, 2020) kablem HDMI/DVO;

zapisywanie efektów edycji zdjęć w formacie Apple ProRAW-ów;

wyłączanie synchronizacji całego iCloud Drive po rezygnacji z synchronizacji folderów Biurko i Dokumenty;

brak odblokowania Ustawień pomimo wpisania hasła administratora;

symbol globusa nie wyświetlał panelu z emoji i symbolami.

Niestety z bólem muszę tu stwierdzić, że Tim Cook nie rozwiązał kilku trapiących mnie problemów. Od kilku tygodni nie działa mi odblokowanie telefonu jednym z moich Apple Watchy, a do tego nie zawsze uruchamia się na Apple TV odtwarzanie wideo z własnej biblioteki w ramach aplikacji TV.

Oprócz tego cały czas nie działa pomniejszanie JPEG-ów, jeśli chodzi o ich objętość na dysku. W tym celu trzeba najpierw zrobić eksport obrazka do pliku PNG, a dopiero potem jeszcze raz do JPEG-a.