Nie potrzebujesz komputera, by zmienić pomieszczenie w salę konferencyjną. Logitech pokazał szereg rozwiązań, które sprawdzą się w każdej średniej i dużej firmie.

Logitech już dziś ma w swoim portfolio wszystko, czego potrzebujesz do dostosowania firmy do pracy hybrydowej. Pełny przegląd rozwiązań znajdziesz tutaj:

Teraz Logitech zaprezentował trzy nowości, dzięki którym zmienisz każdą salę w salę konferencyjną i nie będziesz do tego potrzebować dodatkowego komputera.

Logitech Rally Mini to uszy i oczy małej sali konferencyjnej.

Z wyglądu przypomina soundbar, jaki stawiamy pod telewizorem w salonie. W praktyce jest zintegrowanym rozwiązaniem typu all-in-one, łączącym w sobie kamerę z doskonałą jakością obrazu, wysokiej klasy mikrofony i głośniki, oraz szereg rozwiązań napędzanych przez sztuczną inteligencję.

Kamerę Logitech Rally Mini możemy podłączyć do dowolnego komputera lub dedykowanego komputera z oprogramowaniem opracowanym przez dostawcę chmurowej usługi wideokonferencyjnej. W centrum urządzenia znajdziemy sterowaną automatycznie kamerę 4K, która dzięki technologii RightSight automatycznie dostosowuje kadr do liczby i miejsca przebywania uczestników spotkania.

We wnętrzu urządzenia znajdziemy głośniki średnio i wysokotonowe oraz szereg adaptacyjnych mikrofonów formujących wiązkę (beamforming) o zasięgu nawet 4,5 m. Dzięki nim Logitech Rally Mini automatycznie skupia sygnał mikrofonu na aktywnym rozmówcy.

Do urządzenia możemy podłączyć też do dwóch paneli mikrofonowych Rally Mic Pod, jeśli chcielibyśmy skorzystać z urządzenia w większym pomieszczeniu lub przy większej liczbie ludzi. Głośniki zawieszone są na opatentowanym systemie antywibracyjnym, by wspomóc tzw. „full duplex”, czyli możliwość jednoczesnej rejestracji i odtwarzania dźwięku, dzięki czemu unikamy niechcianego zakłócania się rozmówców, co pozwala rozmawiać tak, jak w przypadku rozmowy twarzą w twarz.

Logitech Rally Mini wykorzystuje technologię RightSound, by optymalizować dźwięk podczas rozmowy. Urządzenie automatycznie wyrównuje głośne i ciche dźwięki, jednocześnie usuwając niepożądany hałas otoczenia. Funkcja ta oparta jest o sztuczną inteligencję i najnowszą wiedzę w dziedzinie przetwarzania sygnałów akustycznych.

Urządzenie ma też wbudowany wizjer AI dla ciągłego widoku sali i liczenia ludzi. Na podstawie uzyskiwanych przez niego informacji główny obiektyw może dopasować kadr tak, aby idealnie prezentować uczestników spotkania.

Logitech Rally Bar poradzi sobie nawet ze sporej wielkości salą.

Logitech RallyBar potrafi wszystko to, co Logitech Rally Mini, a dodatkowo posiada możliwości niezbędne do obsługi większych pomieszczeń. To rozwiązanie dedykowane dla średniej wielkości sal konferencyjnych, które - podobnie jak Rally Mini - oferuje zintegrowany system kamery, mikrofonów formujących wiązkę oraz wysokiej jakości głośników.

W przeciwieństwie do Logitech Rally Mini, która wyposażona jest wyłącznie w zoom cyfrowy, Logitech Rally Bar wyposażono także w wysokiej jakości zoom optyczny. Dzięki napędzanemu sztuczną inteligencją algorytmowi RightSight, potrafi ona nie tylko ustawić kadr na tę część pomieszczenia, w której przebywają uczestnicy spotkania, ale też bezstratnie przybliżyć osoby, które znajdują się w dużej odległości od kamery.

Mikrofony wbudowane w Logitech Rally Bar mogą zbierać dźwięk z odległości nawet 4,5 m i skupiać się na aktywnym rozmówcy, wykorzystując do tego technologię Right Sound. Można też do nich podłączyć nawet trzy panele mikrofonowe Rally, jeśli rozmiar sali przekracza zasięg wbudowanych mikrofonów.

Logitech RoomMate to serce sali konferencyjnej.

W niewielkiej konstrukcji, o wymiarach raptem 34,5 x 161 x 211 mm i masie 4 kg mieści się wszystko, czego potrzeba do unowocześnienia sal poprzez wprowadzenie rozwiązań typu Teams Room czy Zoom Room tam, gdzie dotychczas zainstalowany sprzęt nie oferował tej możliwości.

Logitech RoomMate umożliwia działom IT wdrożenie tych platform w pomieszczeniach do 46 miejsc bez dodatkowych komputerów. Nie potrzeba do tego żadnego dodatkowego oprogramowania: na Logitech RoomMate znajdziemy niezbędne programy do prowadzenia wideokonferencji.

Do Logitech RoomMate możemy podłączyć nawet dwa wyświetlacze, kontroler dotykowy Logitech Tap czy kamery typu Logitech MeetUp bądź Rally Plus. Urządzenie oferuje obsługę kablowego połączenia ethernet a w razie potrzeby obsługuje również Wi-Fi w standardzie AC. Wszystkie połączenia są przy tym zabezpieczone przy użyciu m.in. szyfrowania danych za pomocą kluczy symetrycznych oraz infrastruktury PKI (Public Key Infrastructure).

Rozwiązanie Logitech RoomMate to prosty sposób na zaaranżowanie sali konferencyjnej bez konieczności instalacji dodatkowego komputera i oprogramowania.

Niezależnie od tego, jakie pomieszczenie chcesz zaaranżować w swojej firmie na salę konferencyjną, Logitech ma w swoim portfolio sprzęt, który idealnie się do tego nada. Logitech jest liderem branży, którego urządzenia integrują się natywnie z najpopularniejszymi komunikatorami na świecie – m.in. Microsoft Teams, Zoom czy Cisco Webex. Wszystko, co niezbędne do przeprowadzenia wideorozmowy jest zaszyte w urządzeniach, a dzięki rozwiązaniu RoomMate do ich obsługi nie potrzeba dodatkowego komputera. Ponadto wszystkie wymienione wyżej urządzenia są nie tylko świetnie wykonane, ale też bardzo dobrze się prezentują i będą pasować zarówno do małych pomieszczeń jak i do sali konferencyjnej dla kadry zarządzającej.

*Materiał powstał we współpracy z marką Logitech