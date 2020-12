Przygotowanie sobie miejsca pracy w domowym biurze to jedno. Zupełnie innym typem wyzwania jest dostosowanie biura do pracy hybrydowej.

2020 z pewnością zapamiętamy jako rok, który wymusił kompletną reorganizację pracy w wielu branżach. Rozliczne firmy, nawet te, które nigdy nie przewidywały pracy zdalnej, zderzyły się z covidową rzeczywistością i musiały jej podołać niemal z dnia na dzień. Choć obecnie do wielu biur powrócili już pracownicy, tak nie ma wątpliwości, że jeszcze przez długi czas praca (przynajmniej częściowo) zdalna będzie normą, a biura - jeśli chcą pracować normalnie - muszą przystosować się do pracy hybrydowej.

Aby sprawnie pracować na home office nie trzeba wiele. Wystarczy laptop, dobre słuchawki, względnie kamerka internetowa wyższej jakości i mamy wszystko, co niezbędne. Nieco inaczej sytuacja wygląda, gdy do pracy zdalnej części pracowników trzeba dostosować biuro i zapewnić warunki, w których pracownicy - zarówno ci na miejscu, jak i ci w domach - mogli efektywnie współpracować. Tutaj potrzeba przemyślanych, zintegrowanych systemów i urządzeń, które pozwolą firmie pracować pełną parą, nawet jeśli części pracowników nie ma fizycznie w biurze.

Logitech ma w swoim portfolio wszystko, co niezbędne do wyposażenia biura.

Producent, którego większość czytelników kojarzy pewnie ze świetnymi akcesoriami dla graczy i znakomitymi akcesoriami domowego użytku, ma też w swoim portfolio kompleksowe rozwiązanie dla biznesu. Nieważne, czy mowa o małym biurze, open space, czy dużej sali konferencyjnej - dzięki sprzętom Logitecha ich dostosowanie do pracy hybrydowej będzie banalne.

Podstawą dobrej komunikacji zdalnej są dobre słuchawki. Możemy się nie widzieć, ale dobry dźwięk podczas połączenia jest niezbędny. Słuchawki Logitech Zone Wireless zaprojektowano zarówno z myślą o domowym biurze, jak i hałaśliwych warunkach call center. Dzięki niewielkiej masie i komfortowej budowie można je nosić nawet przez wiele godzin.

Słuchawki działają w trybie dupleksowym, więc zapewniają jednoczesną komunikację dla obu stron, dzięki czemu rozmówca i odbiorca nie zagłuszają się nawzajem. Zone Wireless wyposażono również w aktywną redukcję szumów, co jest podstawą nie tylko w otoczeniu biurowym, ale także domowym, pozwalając odciąć się od niepożądanych odgłosów otoczenia i skupić się na pracy. Logitech Zone Wireless możemy podłączyć do dwóch urządzeń jednocześnie, przy użyciu łączności Bluetooth oraz adaptera USB Logitech Unifying.

Brio jest profesjonalną kamerą internetową, skrojoną pod potrzeby indywidualnego użytkowania. Kamera potrafi rejestrować obraz w rozdzielczości 4K przy 30 fps-ach lub 1080p w 60 fps. Możemy więc wybrać, czy wolimy większą rozdzielczość, czy większą płynność obrazu, zależnie od potrzeb. Za wysoką jakość obrazu odpowiada technologia RightLight3 ze wsparciem dla HDR, która optymalizuje jakość nagrywania niezależnie od warunków oświetleniowych.

Logitech Brio oferuje ponadto pięciokrotny zoom cyfrowy i trzy kąty widzenia: 65, 78 lub 90 stopni. Można więc dopasować kadr zależnie od pomieszczenia, zawężając lub poszerzając pole rejestracji obrazu, by np. umiejętnie wyciąć bałagan w pokoju i nie pokazywać go innym uczestnikom konwersacji. Dodatkowo Brio może pełnić też rolę kamery biometrycznej, współpracującej z Windows Hello.

Im większa skala biznesu, tym większe potrzeby. W dużych firmach konieczne jest zapewnienie pracownikom swobody komunikacji zdalnej, czy to ze współpracownikami czy z klientami, z wielu miejsc w biurze. Trzeba więc dostosować nie tylko sale konferencyjne, ale też przygotować osobne pomieszczenia do wirtualnych spotkań w mniejszym gronie.

Niezależnie od rozmiaru pomieszczenia, konferencjami pomoże zarządzać Logitech Tap. Jest to minikomputer bazujący na infrastrukturze Intel NUC, połączony z 10-calowym ekranem dotykowym. Służy on stricte do uruchamiania i zarządzania wideokonferencjami. Oferuje pełną integrację z kalendarzem czy np. dołączenie do spotkania jednym dotknięciem i szybką obsługę funkcji popularnych komunikatorów.

Oprócz tego, że z poziomu Logitech Tap można zarządzać rozmowami, można też sterować nim różnymi elementami sal konferencyjnych, jak rolety, temperatura czy oświetlenie. Dzięki różnym typom mocowań Tap możemy zainstalować na ścianie, na stole lub na specjalnej podstawce.

MeetUp to kamera konferencyjna typu all-in-one, którą zaprojektowano z myślą o niewielkich salkach konferencyjnych.

Działa ona w trybie dupleksowym, a za to, by każdego rozmówcę było słychać równie dobrze, odpowiada rozwiązanie RightSound, czyli układ mikrofonów z funkcją formowania wiązki, która przechwytuje dźwięk konkretnego rozmówcy, jednocześnie wycinając niepożądane odgłosy.

Za obraz odpowiada z kolei technologia RightSight, która pozwala kamerze automatycznie regulować swoją pozycję i kadrować obraz, obejmując wszystkie osoby biorące udział w rozmowie. Aby jakość transmisji była jak najwyższa, technologia RightLight optymalizuje obraz niezależnie od warunków oświetleniowych.

Dla jeszcze większych sal konferencyjnych Logitech przygotował kamerę Rally. Jest ona wyposażona w te same technologie, co Logitech MeetUp, ale pozwala na znacznie szersze możliwości rozbudowy.

Logitech Rally potrafi obracać się automatycznie i kadrować ujęcia przy użyciu 15-krotnego zoomu. Aby przekazywać dźwięk od wszystkich uczestników rozmowy, za przekazywanie audio odpowiadają osobne panele mikrofonowe, dzięki którym każdego uczestnika rozmowy słychać równie wyraźne. Takich paneli można podłączyć aż 7, co pozwala obsłużyć spotkanie nawet 46 osób.

Gdy spotkanie wymaga poufności lub kamera jest nieużywana, obraca się do dołu, co uniemożliwia przypadkową transmisję wideo.

Podłączenie komputera do wszystkich akcesoriów w sali konferencyjnej bywa uciążliwe i często wymaga plątaniny kabli. Logitech Swytch jest prostym rozwiązaniem tego problemu. Na pozór Swytch wygląda jak zwykły, rozwijany przewód z dwoma złączami na rozgałęźniku: USB-A i USB-C w wersji 3.0.

W praktyce jest jednak kompleksowym rozwiązaniem, pozwalającym podłączyć wszystkie akcesoria do komputera jednym przewodem, bez straty jakości. Adapter wykorzystuje w tym celu technologię DisplayLink Plug-and-Display, która pozwala podłączyć laptop jednocześnie do wyświetlacza i kamery w sali konferencyjnej. Co jeszcze ważniejsze, adapter Swytch w połączeniu z dołączonym do zestawu koncentratorem pozwala na płynne przełączanie między platformami telekonferencyjnymi; np. w sali, która została dostosowana do użytkowania Microsoft Teams, wykorzystywać Zoom Rooms lub Google Meet.

Logitech Sync

Wszystkimi powyższymi urządzeniami, spiętymi w jedną infrastrukturę pozwala zarządzać Logitech Sync. To nowoczesne platforma chmurowa, którą możemy obsługiwać z poziomu przeglądarki. Pozwala ona zarządzać wieloma salami konferencyjnymi z jednego miejsca i na bieżąco wyświetla informacje dot. zainstalowanych urządzeń. Sync pozwala również monitorować status zajętości pomieszczeń, jak również informuje o problemach ze sprzętem i pozwala je zdalnie aktualizować. Wewnątrz oprogramowania Logitech Sync znajdziemy też narzędzia analityczne, pozwalające optymalizować dostępność i wielkość pomieszczeń, zależnie od spotkania.

Wszystkie urządzenia biznesowe marki Logitech posiadają certyfikację dla popularnych narzędzi komunikacyjnych, takich jak Google Meet, Microsoft Teams czy Zoom. Urządzenia można zamawiać indywidualnie, lub skontaktować się z działem sprzedaży Logitecha, który pomoże dobrać i skonfigurować optymalne rozwiązanie do firmy.

*Materiał powstał we współpracy z marką Logitech