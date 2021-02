Kabel Baseus 4 w 1 (USB-C, Lightning i 2x micro USB) 1,2 m za 29 zł

Wysokiej jakości kabel umożliwia szybkie i bezproblemowe ładowanie czterech urządzeń jednocześnie - dwóch ze złączami micro USB i po jednym ze złączami USB-C i Lightning. Dodatkowo kabel Lightning obsługuje transfer danych. Każdy przewód jest innego koloru, dzięki czemu łatwo je rozróżnić.

Kabel Baseus 4 w 1 (USB-C, Lightning i 2x microUSB) 1,2 m kupisz w Sklepie Spider's Web za 29 zł.

Kabel wspiera ładowanie z prądem do 3,5 A (maks. 2 A na jeden przewód), a dzięki szerokiej kompatybilności jest uniwersalny. Aluminiowe końcówki cechują się dużą wytrzymałością, a nylonowy oplot jest odporny na zniszczenia i przetarcia, a także przeciwdziała plątaniu się przewodu. Załączona opaska ułatwia przechowywanie i organizację przewodu.

Przewodu można używać z wieloma urządzeniami posiadającymi interfejs USB typu C (np. Huwei, Xiaomi, Samsung itd.), Lightning (urządzenia marki Apple), Micro (np. OPPO, Meizu, Lenovo, One Plus, Xiaomi, Huwei).

Kabel Baseus 4 w 1 (USB-C, Lightning i 2x microUSB) 1,2 m kupisz w Sklepie Spider's Web za 29 zł.