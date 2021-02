Blackmagic Pocket Cinema Camera 6K Pro to kompaktowa kamera z ulepszeniami i starą ceną

Blackmagic Pocket Cinema Camera 6K Pro to nowa wersja cenionej kamery 6K z sensorem Super 35 mm. Zmiany nie są diametralne, ale istotne, a nowe urządzenie prezentuje się świetnie.

Blackmagic Pocket Cinema Camera 6K Pro to kamera, która co do zasady jest bardzo podobna do starszego modelu Pocket Cinema Camera 6K. W wersji Pro wprowadzono jednak szereg istotnych ulepszeń, o które prosiło wielu użytkowników. Zmienia nie uległa natomiast cena.

Blackmagic Pocket Cinema Camera 6K Pro daje nowy komfort pracy

Już na pierwszy rzut oka wyróżniają się dwa elementy nowej kamery: odchylany, dotykowy ekran Full HD o maksymalnej jasności 1500 nitów oraz gniazdo umożliwiające podłączenia dodatkowego wizjera. Wprawdzie wielu twórców i tak podłącza do swoim kamer zewnętrzny monitor, ale w przypadku niektórych ujęć, ten wbudowany jest niezastąpiony. Opcja odchylania daje zatem dużo więcej możliwości pracy z ręki, gimbala, bez dodatkowego osprzętu czy wszędzie tam, gdzie liczą się małe rozmiary i niska waga. Wizjer elektronicznych jest dostępny z czterema różnymi muszlami ocznymi (Compact, Medium, Cinematic Left Eye, Cinematic Right Eye).

Chyba najciekawszą nowością jest natomiast wbudowany, regulowany filtr ND. Rozwiązanie to umożliwia obniżenie ekspozycji zakresie od 2 do 6 EV. Każdy, kto filmował w dzień, wie, że to wielkie ułatwienie a często elementy wręcz niezbędny, aby uzyskać odpowiednią ekspozycję, bez konieczności ciągłego żeglowania filtrami ND nakręcanymi na obiektyw.

Blackmagic Design podaje, że kamera wyposażona jest w 5. generację technologii kolorystycznych oraz i nową 12-bitową krzywą gamma, które po raz pierwszy pojawiły się w kamerze URSA Mini Pro 12K. Według zapewnień producenta, w czasie najbliższych miesięcy, kamery Pocket Cinema 4K i 6K również otrzymają zaktualizowaną wersje oprogramowania z tymi rozwiązaniami dotyczącymi kolorów.

Pocket Cinema Camera 6K Pro otrzymała także drugi port mini XLR do rejestracji dźwięku oraz akumulator Sony NP-F570 o większej pojemności, niż Canon LP-E6. Nowy uchwyt Pro Grip pozwoli na stosowanie dwóch akumulatorów.

Poza tym, Pocket Cinema Camera 6K Pro ma identyczne parametry co jego poprzedniczka

Sercem kamery jest matryca Super 35 o wymiarach 23,1 × 12,99 mm, która pracuje z czułością do ISO 25600. Funkcja Dual Native ISO obejmuje czułości ISO 400 oraz 3200 - pierwsza ma sprawdzić się idealnie w nagraniach studyjnych, a druga w ujęcia w kiepskich warunkach oświetleniowych.

Producent twierdzi, że obrazy o rozdzielczości 6144 × 3456 px mają zakres dynamiczny aż 13 stopni EV. Kamera potrafi nagrywać w 10-bitowym Apple ProRes lub 12-bitowym Blackmagic RAW.

Do wyboru mamy kilka trybów zapisu: 50 kl./s przy 6144 × 3456 px 16:9, 60 kl./s przy 6144 × 2560 px 2.4:1 oraz 60 kl./s przy 5744 × 3024 px 1.9:1. Nie zabrakło także możliwości nagrywania z 120 kl./s przy 2.8K 2868 × 1512 px 1.9:1 oraz trybu anamorphic 6:5, w którym kamera rejestruje obrazy 3.7K 3728 × 3104 przy 60 kl./s.

Podobnie, jak starszy model, Blackmagic Pocket Cinema Camera 6K Pro jest wyposażona w bagnet Canon EF z pełną elektroniką. W praktyce oznacza to, że można do niej podpinać popularne i cenione obiektywy lustrzankowe japońskiej marki, mając kontrolę nad ustawianiem wartości przysłony oraz ekspozycji, ale również korzystać z systemów stabilizacji, jeśli taki jest wbudowany w obiektyw.

Blackmagic Pocket Cinema Camera 6K Pro - cena

Blackmagic Pocket Cinema Camera 6K Pro została wyceniona atrakcyjnie jak na sprzęt tej klasy. Nowa kamera kosztuje 2495 dol. czyli tyle samo co starszy model w dniu premiery 1,5 roku temu. Kamerę Pocket Cinema Camera 6K można obecnie kupić za ok. 9000 zł, zatem można się spodziewać, że wersja pro będzie nieco droższa. Zapewne będzie ją można kupić na początku za ok. 10 tys. zł. W przedsprzedaży została wyceniona na 11 869 zł. Jak za sprzęt tej klasy to jest to sensowna cena. Już Pocket Cinema Camera 6K oferowała świetny stosunek ceny do możliwości, a model Pro tylko podbija stawkę.