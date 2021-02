Kup Apple Watcha, a drugiego dostaniesz za pół ceny. MediaMarkt rusza z nową promocją

Sieć handlowa MediaMarkt uruchomiła specjalną walentynkową promocję. Jeżeli ktoś miał w planach kupienie dwóch egzemplarzy Apple Watcha, to teraz nadarza się ku temu świetna okazja: za drugi zapłacimy 50 proc. ceny.

Promocja na Apple Watch w MediaMarkt nie ma żadnych haczyków ani specjalnych wymagań. By z niej skorzystać, należy się udać do internetowego sklepu tej sieci handlowej i dodać pierwszego Apple Watcha do koszyka. Gdy dodamy drugiego, 50-procentowy rabat zostanie naliczony automatycznie.

Promocją objęte są następujące odmiany:

Apple Watch Series 3 Koperta 42 mm z aluminium w kolorze srebrnym z paskiem sportowym w kolorze białym

Apple Watch Series 3 Koperta 42 mm z aluminium w kolorze gwiezdnej szarości paskiem sportowym w kolorze czarnym

Apple Watch SE GPS Koperta 44 mm z aluminium w kolorze gwiezdnej szarości z paskiem sportowym w kolorze czarnym

Apple Watch Series 6 GPS Koperta 40 mm z aluminium w kolorze PRODUCT(RED) z paskiem sportowym w kolorze PRODUCT(RED)

Apple Watch Series 6 GPS Koperta 44 mm z aluminium w kolorze gwiezdnej szarości z paskiem sportowym w kolorze czarnym

Apple Watch Series 6 GPS Koperta 44 mm z aluminium w kolorze niebieskim z paskiem sportowym w kolorze głębokiego granatu

Apple Watch Series 6 GPS Koperta 44 mm z aluminium w kolorze PRODUCT(RED) z paskiem sportowym w kolorze PRODUCT(RED)

Apple Watch Series 6 GPS+Cellular Koperta 40 mm ze stali nierdzewnej w kolorze grafitowym z paskiem sportowym w kolorze czarnym

Apple Watch Series 6 GPS Koperta 40 mm z aluminium w kolorze złotym z paskiem sportowym w kolorze piaskowego różu

Apple Watch Series 6 GPS Koperta 40 mm z aluminium w kolorze gwiezdnej szarości z paskiem sportowym w kolorze czarnym

Apple Watch Series 6 GPS Koperta 40 mm z aluminium w kolorze niebieskim z paskiem sportowym w kolorze głębokiego granatu

Recenzję Apple Watch Series 6 znajdziecie pod tym adresem. Recenzujący go Piotr Grabiec był pod szczególnym wrażeniem funkcji działania śledzenia snu, jaka została udostępniona wraz z najnowszym oprogramowaniem tego zegarka, choć nie uważa, by warto było wymieniać Series 5 na nowszy model. Po szczegóły zapraszam do tekstu.

Apple Watch Series 3 opisywaliśmy w tym artykule. To zegarek wydany na rynku w 2017 r., jednak w niczym mu to nie przeszkadza i nieustannie jest jednym z ciekawszych urządzeń fitnessowych na rynku. Jego atutami są szybka łączność LTE i nadal nowoczesny, sprawny i szybki procesor do przetwarzania aplikacji i danych z czujników.