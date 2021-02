Wygodniejsza wielozadaniowość, tryb gry i automatyczna blokada obrotu. Te nowości mają trafić do Androida 12

Wycieki na temat nowych funkcji Androida 12 zdają się nie mieć końca. Oprócz nowego ekranu blokady i trybu jednoręcznego do systemu trafi wiele nowości – głównie związanych z wygodą przy obsłudze aplikacji.

Wygląda na to, że obsługa aplikacji w Andoidzie 12 stanie się dużo wygodniejsza. Jak wynika z informacji, do których dotarła redakcja XDA-Developers, Google poświęcił dużo uwagi interfejsowi swojego systemu. Głównie w kontekście wielozadaniowości, czyli pracy z kilkoma aplikacjami równocześnie – choć na tym usprawnienia się nie kończą.

Pierwszym z nich jest usprawniony tryb Picture-in-Picture, a więc możliwość wyświetlania treści z aplikacji w małym wycinku ekranu. Do tej pory by zmienić rozmiar tego okienka należało chwycić je za narożnik i przeciągnąć do pożądanego rozmiaru. To jednak nigdy nie działało za dobrze, więc Google zdecydował się na zmianę.

Wraz z Androidem 12 okienko PiP będzie można powiększać i zmniejszać gestami szczypania lub podwójnym puknięciem – pierwszy taki dwuklik to zmiana rozmiaru okienka do maksimum, drugi to przywrócenie jego poprzedniego rozmiaru. Dodatkowo, okienko PiP będzie też można chować częściowo poza ekran – tak, by tylko 1/3 strumienia wideo była widoczna. By przywrócić okienko, należy na nim puknąć palcem.

Nowości w Picture-in-Picture to nie wszystko. Usprawnione zostaną dymki czatu, a także pojawi się parowanie aplikacji.

Dymki czatu to pomysł Facebooka, który jako pierwszy wprowadził je w swoim Messengerze. Chodzi o możliwość prezentowania na ekranie małej, okrągłej kontrolki, stanowiącej skrót do wybranej przez użytkownika konwersacji i dającej się wywołać na pełny ekran niezależnie od tego, z jakiej aplikacji korzystamy. Pomysł był na tyle dobry, że Google zdecydował się zapewnić podobną funkcję pozostałym aplikacjom – jeżeli ich twórcy zechcą z niej skorzystać.

W Androidzie 12 mają one wyglądać bardziej elegancko za sprawą nowych animacji otwierania i minimalizowania czatu, które teraz mają być płynniejsze i bardziej subtelne. Dodatkowo, w trybie horyzontalnym dymki będą automatycznie ustawiać się po bokach wyświetlacza. Będzie też można zmieniać ich rozmiar, a także ustawiać je na sztywno w jednym położeniu.

Oprócz tego do Androida 12 trafi funkcja podpatrzona z Androida z One UI oraz Androida z Surface’a Duo. Będzie można parować aplikacje – a więc tworzyć skróty, które równocześnie uruchamiają dwie apki, które dzielić będą między sobą wyświetlacz bądź wyświetlacze.

To nadal nie koniec. Android 12 nie będzie obracał interfejsu bez potrzeby. Pojawi się też tryb gry.

Automatyczny obrót interfejsu, który dopasowuje się do tego, jak trzymamy urządzenie z Androidem, to całkiem wygodna funkcja. Często jednak działa wbrew naszej woli – na przykład jak czytamy sobie Spider’s Web do snu, leżąc sobie na boku. Android 12 ma być wyposażony w algorytm oparty o sztuczną inteligencję, który ma wykrywać, kiedy obrót ekranu nie jest potrzebny – głównie na podstawie informacji z przedniego aparatu i analizy pozycji głowy użytkownika.

Pojawić się też ma tryb gry, który… nie wiadomo jeszcze do końca na czym właściwie ma polegać. Niewykluczone, że Android skopiuje funkcję z licznych jego nakładek, gdzie tryb gry oznacza przejście urządzenia w tryb pracy gwarantujący najwyższą wydajność. Dodatkowo, Android 12 ma informować o stanie naładowania akumulatorów w sparowanych z urządzeniem przez Bluetooth gamepadach.

Ostatnią z nowości ma być przycisk do redukcji jasności. Dokładna zasada jego działania nie jest znana – wiemy jednak, że ma być ono ułatwieniem dla osób z wadami wzroku. Szczegóły mamy poznać niebawem – ponoć Android 12 Beta ma zostać niebawem opublikowany.