Android 12 pojawił się już na pierwszych zrzutach ekranu, a teraz poznaliśmy kolejne szczegóły. System będzie miał zupełnie nowy tryb obsługi jedną ręką, a do tego pojawiają się informacje o nowym stylu wizualnym Material NEXT.

Kilka ostatnich edycji Androida wprowadzało bardzo nieznaczne zmiany w interfejsie i możliwościach smartfona. Na tym tle tegoroczny Android 12 nareszcie będzie się wyróżniał. Nowy system zobaczyliśmy już na pierwszych zrzutach ekranu, na których całość prezentuje się bardzo estetycznie i minimalistycznie. Zapowiada się na to, że Android wyładnieje.

Nie skończy się jednak na samym wyglądzie. Właśnie pojawiły się przecieki pokazujące nowe funkcje, jakie trafią do Androida 12. Pierwszą z nich będzie zupełnie nowy tryb obsługi jedną ręką.

Android 12 z nowym trybem obsługi jedną ręką.

W dobie ogromnych ekranów o wydłużonych proporcjach właściwie każdy producent smartfonów ma w swoim oprogramowaniu możliwość zmniejszania ekranu, by można go było obsłużyć jedną ręką. W każdej nakładce systemowej ten tryb wygląda nieco inaczej i można go aktywować w inny sposób. Dla przykładu, poniżej widać jak taki system działa na smartfonach Samsunga.





Android 12 wprowadzi podobne rozwiązanie na poziomie całego systemu. Wydawać by się mogło, że jest to wyważanie otwartych drzwi, bo - jak widać powyżej - producenci sami już dawno wdrożyli tryb obsługi jedną ręką. Google proponuje jednak zasadniczą zmianę. Nowy tryb wdrożony bezpośrednio do Androida miałby zwężać ekran tylko w pionie. Ekipa 9to5Google sugeruje, że oznaczałoby to ściśnięcie ekranu i zmianę proporcji, ale to raczej mało realny scenariusz.

Obstawiam, że Google postawi na rozwiązanie podobne do tego, które znajdziemy w iPhone’ach. W iOS nosi to nazwę „Łatwy dostęp” i polega na przesunięciu zawartości ekranu w dół. Dzięki temu można łatwo sięgnąć do górnej krawędzi. Tryb wyłącza się automatycznie kiedy wykonamy jakąś czynność, np. klikniemy pasek adresu w przeglądarce lub zsuniemy menu szybkich ustawień. To sprawdzone i wygodne rozwiązanie, więc mam nadzieję, że podobny system trafi do Androida 12.





W Androidzie 12 znajdzie się też odświeżony ekran blokady.

Niestety nie mamy zrzutów ekranu przedstawiających ten element. Według Android Police na ekranie blokady zegarek i informacje pogodowe zostaną przeniesione na górę, zamiast być na środku ekranu. Dodatkowe informacje będą wyświetlane na samym dole ekranu. Ekran blokady ma zawierać elementy nowej stylistyki Material NEXT, o której wiemy jeszcze niewiele.

Dodatkowo Android 12 może mieć nową funkcję „letterbox”, w której aplikacje będzie można umieszczać w ramkach lub oknach z zaokrąglonymi rogami i konfigurowalnym tłem. Według tej samej zasady działają nowe widżety konwersacji, które widzieliśmy już na zrzutach ekranu sprzed kilku dni.

Informacji o Androidzie 12 nadal jest niewiele, ale zapowiada się na to, że użytkownicy dostaną ładniejszy i lepiej przemyślany system. Najbardziej ciekawi mnie nowy styl wizualny Material NEXT, którego skrawki już widać na zrzutach ekranu.