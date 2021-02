Tylko dla studentów: Allegro Smart! Student przez pierwsze pół roku całkowicie za darmo

Kilka miesięcy temu Allegro wprowadziło do swojej oferty usługę Smart! Student skierowaną do osób w wieku 18-24 lat, posiadających aktualny status studenta uczelni wyższej. Z takiej oferty po prostu trzeba skorzystać.

Allegro Smart! - najogólniej mówiąc - to program lojalnościowy, który pozwala zaoszczędzić pieniądze podczas zakupów na największej platformie handlowej w Polsce. Uczestnicy programu mają nie tylko możliwość skorzystania z bezpłatnej wysyłki (w wybranych ofertach oznaczonych jako objęte programem bezpłatnych dostaw), ale także zyskują dostęp do ofert specjalnych i promocyjnych, które nie są dostępne dla osób nie będących subskrybentami programu Allegro Smart!

W przypadku ofert objętych programem darmowej wysyłki każdy zakup powyżej 40 zł uprawnia do skorzystania z darmowej dostawy do paczkomatu lub punktu odbioru, a w jeżeli kwota zakupu przekracza 100 zł, także za pomocą kuriera.

Kupiłeś i nie jesteś zadowolony z zakupu? Z Allegro Smart! zwrócisz produkt bez problemu

Jeżeli zdarzyło ci się zakupić coś w sieci, a po otrzymaniu zamówienia stwierdzić, że jednak nie o to chodziło, nie ten rozmiar, nie ten kolor, to doskonale wiesz, że procedura zwrotu zamówienia może czasami przyprawić o ból głowy, a wręcz zniechęcić całkowicie do zwrotu. Z Allegro Smart! nie ma jednak takich dylematów. Zakupy wystarczy odnieść do punktu odbioru i już. Przesyłka, bez żadnych dodatkowych opłat, wraca do sprzedającego, pieniądze wracają na Twoje konto. Prościej się już nie da.

Rzadko, bo rzadko, ale jednak czasami dochodzi do sporów między kupującym a sprzedającym. W przypadku wystąpienia takiej sytuacji uczestnik programu Allegro Smart! Składa wniosek w ramach Programu Ochrony Kupujących i ma pewność, że zostanie on rozpatrzony w ciągu zaledwie 2 dni roboczych.

Okazje limitowane i oferty specjalne

To coś, czego nikt poza uczestnikami programu Allegro Smart! nawet nie zobaczy. Codziennie o godzinie 20:00 na portalu Allegro pojawiają się nowe okazje. Najczęściej w takich ofertach można w okazyjnej cenie kupić kosmetyki, książki czy sprzęt elektroniczny. Czasami jest to kilka złotych taniej, ale nierzadko w ramach takiej okazji można zaoszczędzić nawet kilkaset złotych.

W dobie powolnego, ale jednak wychodzenia z pandemii koronawirusa, może zainteresować was fakt, że wśród ofert znajdują się także tańsze bilety na wydarzenia muzyczne i imprezy kulturalne.

Jesteś studentem? Będziesz miał jeszcze lepiej

Studenci, którzy dołączą do programu Allegro Smart! Student, już na starcie dostają jeszcze więcej, bo przez pierwsze pół roku usługa nic ich nie kosztuje. To nie koniec, po upływie 6 miesięcy zapłacą mniej niż inni - zamiast 49 zł jak za standardowe Allegro Smart!, studenci za roczny dostęp zapłacą 39 zł. Wbrew pozorom niższa cena nie oznacza zmniejszonej funkcjonalności usługi. Studenci płacą mniej, ale w rzeczywistości otrzymują więcej.

Najlepsze: przez pierwsze pół roku nie płacisz nic

Tak. I nie jest to oferta typu: podaj nr karty, a pierwszą opłatę pobierzemy po zakończeniu okresu próbnego. W przypadku programu Allegro Smart! Student nie trzeba podawać danych karty przez pierwsze sześć miesięcy. Aby przystąpić do programu wystarczy posiadać aktywne konto na Allegro i przejść weryfikację statusu studenta. Co to oznacza? Zrób zdjęcie legitymacji studenckiej i dołącz je do formularza. Alternatywnie można założyć konto wykorzystując do tego adres e-mail założony w domenie uczelni wyższej.

Pozytywna weryfikacja statusu studenta sprawi, że od razu będziesz miał do dyspozycji wszystkie korzyści płynące z programu Allegro Smart! Student.

Jeżeli po pierwszych sześciu miesiącach będziesz chciał przedłużyć Allegro Smart! Na kolejny rok, płacisz jedynie 39 zł rocznie, czyli 3,25 zł miesięcznie.

Zaraz, zaraz! Nie wspomniałem jeszcze o fantastycznych kodach zniżkowych

To kolejny dodatek dostępny w Allegro Smart! tylko dla studentów. Allegro we współpracy z licznymi partnerami przygotowało specjalne kody zniżkowe do wykorzystania poza Allegro.

Blinkee.city

Każdy uczestnik Allegro Smart! Student co miesiąc dostaje jeden nowy kod do wykorzystania na 20 przejazdów elektryczną hulajnogą, skuterem czy rowerem. Sprzęt tego typu dostępny jest w ponad 35 miastach w całej Polsce.

Flixbus

Tak samo jak w przypadku wyżej, otrzymujesz co miesiąc jeden nowy kod na podróż Flixbusem. W ramach sieci krajowej pojedziesz z Flixbusem, chociażby do Krakowa, Lublina, Poznania, Wrocławia czy Gdańska. Jeżeli pozwoli na to sytuacja pandemiczna, Flixbus zabierze cię także do Berlina, Pragi, Wilna, Budapesztu lub Wiednia.

W celu zapewnienia maksymalnej ochrony w trakcie podróży wszystkie kursy realizowane są z zachowaniem rozszerzonych standardów bezpieczeństwa.

T-Mobile i Heyah

Jeżeli korzystasz z oferty operatorów sieci komórkowej T-Mobile lub Heyah, co miesiąc otrzymasz jeden kod (a jakże), dzięki któremu powiększysz pakiet bezpłatnego internetu o całe 7 GB.

Multikino

Jak tylko multipleksy zdecydują o ponownym otwarciu, wieczory spędzane w kinie znów staną się jedną z naszych ulubionych rozrywek. A dzięki Allegro Smart! Student będzie można tych seansów odbyć jeszcze więcej kupując bilet z 20 proc. zniżką. Allegro zapowiada, że wraz z nowym semestrem pojawią się nowe benefity i kolejne zniżki dla studentów.

Warto przetestować usługę Allegro Smart! Student już teraz, zwłaszcza że na jej poznanie ma się aż 6 miesięcy bez żadnych kosztów, tylko można na tym zyskać! Nie od dziś wiadomo, że każdy zaoszczędzony grosz jest dla studenta na wagę złota.



Tekst powstał we współpracy z Allegro.