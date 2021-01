TCL, jak zapowiada, przenosi partnerstwo z Google’em na zupełnie nowy poziom. Jeszcze nie wiemy co to dokładnie oznacza, ale w ramach tej ponoć wzmocnionej współpracy nowe telewizory tego producenta korzystać będą z Google TV.

TCL to drugi producent telewizorów – po Sony – który zapowiedział przejście z Android TV na Google TV. Wspomniane Google TV to nowa platforma dla smart TV, integrująca największe zalety Chromecasta i Android TV. Najciekawszą nowością w nowej platformie jest jej ekran domowy, który potrafi dobierać konkretne propozycje filmów i seriali z przeróżnych usług VOD dopasowane pod nasz gust.

Google TV dla telewizorów TCL – kiedy i dla kogo?

Producent na razie nie podał do publicznej wiadomości listy modeli, jakie otrzymają nowy system operacyjny Google’a. Nie jest jasne czy którykolwiek ze starszych modeli telewizorów otrzyma aktualizację. Wiemy jednak, że nowy system trafi do wybranych tegorocznych modeli z matrycami 8K, MiniLED i QLED.

To może oznaczać, że nowy system trafi tylko do telewizorów z wyższej półki cenowej, podczas gdy te tańsze – przeznaczone dla klienta masowego – pozostaną na Android TV. To jednak wyłącznie przypuszczenia, które jeszcze musi potwierdzić producent.

Być może stanie się to już jutro. Powyższe wieści pochodzą z konferencji TCL dotyczącej rynku amerykańskiego. Jutro producent przedstawi swoją ofertę na europejski rynek. Prawdopodobnie na tym wydarzeniu będziemy mieli okazję się dowiedzieć w jakich modelach znajdziemy Google TV i ile za tę przyjemność przyjdzie nam zapłacić.