To będzie finał pirackiej przygody. Chomikuj przed Sądem Najwyższym

Po sześciu latach batalii sądowej Chomikuj.pl trafia przed Sąd Najwyższy. Właśnie rozpoczął się ostatni etap procesu, w którym oskarżyciele zarzucają wydawcom Chomikuj brak kontroli nad nielegalnie rozpowszechnianymi treściami, w tym głównie polskimi filmami.

Już od sześciu lat toczy się spór prawny wokół Chomikuj.pl. W 2015 r. Stowarzyszenie Filmowców Polskich (SFP), a także wytwórnia Akson Studio, Studio Filmowe Zebra oraz producent Michał Kwieciński złożyli pozew przeciwko właścicielowi Chomikuj.pl. Sprawa dotyczyła nielegalnie dystrybuowanych filmów.

Nie jest tajemnicą, że na Chomikuj.pl bez problemu znajdziemy materiały jawnie pirackie.

Co więcej, serwis na nich zarabia pobierając od użytkowników niewielkie opłaty w zamian za możliwość pobierania dużych plików. Chomikuj od lat pęka w szwach nie tylko od pełnometrażowych filmów, ale też np. nielegalnie dystrybuowanego oprogramowania.

W 2015 r. Sąd Okręgowy w Krakowie stwierdził, że właściciele serwisu powinni monitorować to, co zamieszczają w nim użytkownicy. Zarząd Chomikuj.pl zapowiedział wówczas apelację powołując się na art. 14 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, według którego właściciel serwis Chomikuj.pl rzekomo nie był zobowiązany do sprawdzania danych przesyłanych przez użytkowników. W 2017 r. Sąd Apelacyjny w Krakowie podtrzymał decyzję Sądu Okręgowego i nakazał usuwanie całych kont użytkowników, którzy udostępniają nielegalne treści.

Zarząd Chomikuj.pl ponownie nie zgodził się z wyrokiem i odwołał się do Sądu Najwyższego.

Sprawa ponownie nabiera tempa, a pierwsza rozprawa odbyła się w miniony piątek. Choć decyzja mogłaby się wydawać przesądzona, to prawnicy Chomikuj.pl zamierzają walczyć.

Pełnomocnik SFP w rozmowie z Wirtualnymi Mediami twierdzi, że w krajach Unii Europejskiej były już setki, jeśli nie tysiące przypadków takich jak Chomikuj.pl, w których właściciele stron byli zmuszani wyrokami sądowymi do ograniczania rozpowszechniania nielegalnych treści. Sprawa Chomikuj.pl ma być dokładnie takim przypadkiem.



Przez kilka lat Chomikuj.pl było wydawane przez FS File Solutions zarejestrowane na Cyprze. Obecnie wydawcą serwisu jest Kelo Corporation mieszczące się w Belize.



