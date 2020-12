Realme 7i i Realme 7 5G trafią do Polski już w przyszłym tygodniu

Do oferty polskiego oddziału chińskiej firmy Realme dołączyły dwa smartfony. Realme 7i i Realme 7 5G będzie można kupić w naszym kraju już 10 grudnia. Sprawdzamy ich specyfikację.

Realme poszerza swoją ofertę na naszym rynku. W sprzedaży pojawią się lada moment dwa zupełnie nowe telefony, a wraz z nimi akcesoria w postaci inteligentnego zegarka oraz słuchawek.

Realme 7i — specyfikacja

Pierwszym nowym modelem telefonu w ofercie firmy jest Realme 7i, który został wyposażony w ekran LCD o przekątnej długości 6,5-cala i rozdzielczości 1600 na 720 pikseli. Smartfon napędza układ MediaTek Helio G85T i 4 GB pamięci operacyjnej. Na system i dane użytkownika przewidziano 64 GB pamięci masowej. Na tym dysku można przechowywać zdjęcia wykonane poczwórnym aparatem głównym składającym się z trzech obiektywów (głównego 48 Mpix, ultraszerokokątnego 8 Mpix i makro 2 Mpix).

Ogromnym atutem Realme 7i jest akumulator o pojemności aż 6000 mAh ładowany z mocą 18 W i czasem czuwania wynoszącym aż 45 dni. Dzięki temu ten telefon nie wymaga powerbanka — on sam może robić za powerbank dzięki funkcji bezprzewodowego ładowania zwrotnego. Producent obiecuje przy tym, że ten model będzie „najbardziej przystępnym” z całej serii Realme 7, ale cena i miejsca, gdzie można go będzie kupić, ujawnione zostaną dopiero w dniu premiery 10 grudnia 2020 r.

Realme 7 5G — specyfikacja

Drugi z nowych smartfonów to urządzenie z wyższej półki cenowej. Realme 7 5G ma ekran LCD o przekątnej 6,5-cala, który charakteryzuje odświeżanie z częstotliwością 120 Hz, co ucieszy graczy. Obraz potrafi wyrenderować procesor MediaTek Dimensity 800U 5G, który wspiera tryb Dual SIM 5G. Oprócz tego na pokładzie znalazło się aż 8 GB pamięci operacyjnej oraz 128 GB pamięci wewnętrznej.

Za zdjęcia odpowiada ten sam moduł foto, co w modelu Realme 7, a główny aparat 48 Mpix korzysta z matrycy Samsunga. Do tego dochodzi ultraszerokokątny obiektyw 8 Mpix oraz dwa 2-megapikselowe obiektywy (czarno-biały oraz makro). W modelu Realme 7 5G zamontowano akumulator o pojemności 5000 mAh, który można ładować z mocą 30 W. Ceny tego modelu niestety jeszcze nie znamy, ale podana zostanie 10 grudnia 2020 r.

Nowe akcesoria od Realme, czyli zegarek i słuchawki

Oprócz telefonów do oferty firmy wchodzą właśnie gadżety w postaci słuchawek. Wśród nich znalazł się smartwatch Realme Watch S z okrągłym ekranem typu AMOLED, który ma wodoodporną obudowę spełniającą normę IP68 i pracuje 15 dni na jednym ładowaniu. Do tego dochodzą słuchawki Buds Air Pro, które wyróżnia obsługa aktywnej redukcji szumów i czas pracy wynoszący do 25 godzin słuchania muzyki.