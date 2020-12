Marzysz o dobrym zasięgu w swojej firmie? A może chcesz mieć 5G tylko dla siebie i swojej organizacji? Pogadaj z Orange o sieci kampusowej.

Dobra łączność w firmie to podstawa. W wielu przedsiębiorstwach sprawny obieg informacji jest kluczem do sukcesu, a zadaniem dyrektorów i menedżerów jest zapewnienie płynności kursowania danych pomiędzy poszczególnymi jednostkami i pracownikami. Do tego celu można zaprząc sieć komórkową, ale niekoniecznie taką, z której mogą korzystać zwykli śmiertelnicy.

Operatorzy telefonii komórkowej tacy jak Orange potrafią już tworzyć sieci kampusowe, które mogą opierać się o nowoczesne standardy technologii komórkowych 5G oraz LTE. Zdecydowanie się na taki wariant nie oznacza jednak, że firmy będą musiały się bić o pasmo i stacje bazowe z innymi użytkownikami sieci. Warto w tym miejscu przypomnieć czym jest sieć kampusowa.

Tradycyjna sieć kampusowa ma ograniczony zasięg i obejmuje zwykle do kilku budynków należących do jednego przedsiębiorstwa. Najczęściej na sieć kampusową składa się wiele sieci LAN, zwykle kablowych, a niekiedy wyposażonych w łączność WiFi, do których podłączone są komputery, serwery, czy drukarki i do której mogą się podłączać upoważnieni do tego pracownicy.

W sieci kampusowej wyposażonej w technologię komórkową zasoby radiowe są zazwyczaj do wyłącznej dyspozycji firmy w celu obsługi krytycznych procesów biznesowych oraz innowacyjnych rozwiązań stosowanych w nowoczesnym przemyśle.

Wi-Fi kontra łączność komórkowa.

Sieci kampusowe wykorzystujące łączność Wi-Fi mają pewne ograniczenia, które niweluje przejście na łączność komórkową. Na szczęście stworzenie kampusowej sieci komórkowej jest możliwe, a taka sieć jest bezprzewodowa, szybka i dużo bardziej pojemna.

Dzięki temu można do niej podłączyć znacznie więcej terminali (urządzeń końcowych) bez zwiększania liczby punktów dostępowych, a do tego znacznie płynniej przełączają się pomiędzy stacjami bazowymi niż pomiędzy punktami dostępowymi Wi-Fi.

Jedna mała stacja bazowa w sieci kampusowej opartej na technologii komórkowej może obsługiwać naraz nawet kilkaset urządzeń.

Oprócz tego 5G i LTE zapewnia kilkukrotnie lepszą penetrację ścian niż sieci WiFi, a do pokrycia zasięgiem dużych powierzchni potrzeba kilka razy mniej stacji bazowych. Sieci 5G i LTE zapewniają stabilną przepustowość i niskie opóźnienia także w trakcie dużego obciążenia.

Z tego powodu takie sieci sprawdzą się szczególnie w rozwiązaniach przemysłowych, bo zapewniają niezawodną łączność dla dużej ilości sensorów i czujników monitorujących pracę urządzeń, kamer wideo przesyłających obraz w jakości HD czy pojazdów autonomicznych.

Nowoczesna sieć kampusowa jest oparta o technologie 5G i LTE.

Orange może już zaprojektować i dostarczyć sieć kampusową bazującą na sieci komórkowej, która może być dostępna dla partnera telekomu na zasadzie wyłączności. Oznacza to, że pracownicy nie będą musieli dzielić się pasmem z nikim więcej, co daje pewność, że stacje bazowe się nie zapchają w najmniej oczekiwanym momencie. To podstawowy typ sieci kampusowej często nazywany prywatną siecią komórkową.

W tym przypadku ze sprzętem zapewniającym firmowy zasięg nie mogą połączyć się zwykli klienci Orange’a, a aby dostać się do takiej sieci, trzeba posiadać dostarczoną w tym celu specjalną kartę SIM. Sieć kampusowa Orange może pokryć swoim zasięgiem wybrany obszar firmy, który obie strony wcześniej uzgodnią. Taka sieć komórkowa na wyłączny użytek jest przy tym również bezpieczna i cechuje ją wysoka dostępność i niezawodność.

Nie w każdym przypadku dostęp do infrastruktury na wyłączność jest istotny, ale to nie oznacza, że poza tym Orange nie ma nic do zaoferowania. W jego ofercie jest również możliwość zbudowania dedykowanego zasięgu sieci komórkowej w najnowocześniejszych technologiach, najczęściej wewnątrz firmy bez konieczności używania specjalnych kart SIM.

Taka sieć ma te same możliwości, co komórkowa sieć publiczna. Za sprawą wsparcia nie tylko LTE, ale również nowoczesnego 5G jest atrakcyjną alternatywą dla łączności WiFi.

Do czego może się przydać technologia komórkowa w sieci kampusowej?

Tak naprawdę to zależy od charakteru działalności danego przedsiębiorstwa, ale Orange wymienia takie zastosowania jak łączność dla dużej ilości czujników, sensorów i kamer wideo monitorujących pracę urządzeń, pojazdów autonomicznych, urządzeń i aplikacji wykorzystujących technologię rozszerzonej rzeczywistości czy niezawodną komunikację głosową i wideo pomiędzy pracownikami firmy. Dane z urządzeń nie są wysyłane poza siedzibę firmy, nie trafiają do sieci operatora, tylko od razu do lokalnej wewnętrznej infrastruktury, gdzie są w bezpieczny sposób przechowywane i przetwarzane.

W celu takiego bezpiecznego zarządzania danymi buduje się zwykle sieć kampusową pierwszego typu — działającą samodzielnie. Sprawdzi się ona w fabrykach, magazynach, centrach logistycznych, portach i kopalniach, bo to tam obsługa krytycznych procesów biznesowych wymaga najwyższej jakości, dostępności i niezawodności.

Oprócz tego kampusowa sieć przyda się firmom przyszłości, które będą chciały wykorzystać w swojej działalności takie technologie jak np. wirtualna albo poszerzona rzeczywistość, czy pojazdy autonomiczne wymagające niskich opóźnień, wysokiej i stabilnej przepustowości oraz wysokiej dostępności i niezawodności.

Sieci kampusowe w praktyce

Technologia, o której mowa, przyda się nam w przyszłości, ale tak naprawdę już dzisiaj można znaleźć dla niej zastosowanie. Orange chwali się wieloma wdrożeniami. Jednym przykładem jest fabryka Schneider Electric we Francji, gdzie uruchomiono prywatną sieć 5G na powierzchni 2000 m2.

Pracownicy tego partnera Orange mogą korzystać na terenie firmy z przepustowości sieci powyżej 1 Gb/s. Pozwala to im korzystać z tabletów z zainstalowaną aplikacją wykorzystującą poszerzoną rzeczywistość. Wyświetla ona dane na temat obiektów: status, przyszłe konserwacje lub części wymagające wymiany.

Operator chwali się, że to rozwiązanie ułatwia konwergencję technologii informacyjnych oraz operacyjnych IT/OT.

Innym miejscem, w którym wdrożono kampusową sieć Orange’a, jest belgijska Antwerpia, gdzie znajduje się drugi po Rotterdamie największy port przeładunkowy w Europie. Dzięki pokryciu siecią 5G holowniki mogą w czasie rzeczywistym przesyłać do centrum kontroli dane z ruchomych kamer, radarów i sonarów.

Oprócz tego sieć 5G umożliwia komunikację wideo pomiędzy holownikami w wysokiej jakości, dzięki czemu ich operatorzy doskonale wiedzą, co robią ich koledzy i mogą koordynować swoje działania. Wszystkie te usprawnienia pozwoliły zwiększyć liczbę obsługiwanych statków i poprawić bezpieczeństwo.

Innym miejscem, gdzie Orange wdraża sieć kampusową, jest Zakład LACROIX Electronics w Montrevault-sur-Evre we Francji.

Do budowy sieci wykorzystano cztery wewnętrzne anteny 5G (Ericsson Radio Dot System) nadające na eksperymentalnych częstotliwościach umożliwiających pokrycie całej przestrzeni produkcyjnej.

Dane przetwarzane są lokalnie, co znacząco podnosi poziom ich bezpieczeństwa. Cała instalacja ma za zadanie zwiększyć elastyczność w organizacji pracy maszyn, by efektywniej wykorzystywać posiadane zasoby.

5G od Orange’a w ramach takiej sieci kampusowej zmniejsza również zużycie energii w zakładzie, a w przyszłości pozwoli obliczyć ślad węglowy i zużycie energii na każdy stworzony w zakładzie produkt dzięki sieci czujników. Sieć nowej generacji będzie w stanie obsłużyć ich do miliona na kilometr kwadratowy.

Materiał powstał we współpracy z Orange.