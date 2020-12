Orange najpopularniejszym dostawcą internetu w Polsce wedle rankingu nazwa.pl

Nazwa.pl sprawdziła, kto jest najpopularniejszych dostawcą internetu w naszym kraju. Okazuje się, że jest nim niezmiennie Orange.

Co chwila trafiamy na rankingi, w których operatorzy zapewniający nam dostęp do sieci szeregowani są pod względem szybkości swoich łącz. Kto jednak jest najpopularniejszym dostawcą usług internetowych w naszym kraju pod względem liczby klientów? Najnowsze badanie nazwa.pl wskazuje na to, że zwycięzca takiego zestawienia nosi się na pomarańczowo.

Najczęściej wybieranym dostawcą internetu w Polsce według nazwa.pl jest Orange.

Firma chełpiąca się tym, że jest liderem rynku hostingowego w naszym kraju, przekonuje, że to właśnie tego typu podmioty mają bardzo bogatą wiedzę na temat tego, jak Polacy korzystają z sieci. To właśnie dzięki temu nazwa.pl mogła ocenić, który z operatorów wybierany jest przez konsumentów najczęściej.

Ranking został przygotowany na podstawie „miliardów zapytań o strony www i połączeń do poczty”. Zbadano także ilość danych przesłanych z poszczególnych sieci, a analizowane dane pochodziły z listopada 2020 r. Wyniki okazały się jednoznaczne, a Orange wyprzedził rywali.

Jeśli nie Orange, to kto?

Pomarańczowy dostawca usług okazał się liderem zestawienia, za nim z dwukrotnie gorszym wynikiem uplasowało się UPC. Kolejnymi podmiotami na liście są kolejno T-Mobile, Plus GSM, Netia, Play, INEA, Vectranet, S-NET i Multimedia.

Sieci operatorów przedstawionych na wykresie, skupiają aktywność ponad 60 proc. polskich użytkowników. Pomimo że rynek dostępu do Internetu jest bardzo konkurencyjny, to jednak kilka firm ma w nim znaczący udział. To podobnie jak na rynku usług hostingowych, gdzie oprócz nazwa.pl, funkcjonuje jeszcze kilka większych firm – home.pl, H88, OVH. Reszta małych firm musi zadowolić się obsługą pozostałych klientów dostępnych na rynku — powiedział Krzysztof Cebrat, prezes nazwa.pl

Warto przy tym odnotować, że zestawienie pokazuje operatorów stacjonarnych oraz mobilnych, a Orange świadczy oba typy usług — w ofercie ma zarówno internet LTE/5G, jak i Neostradę. Plus i Netia, które należą do Grupy Cyfrowy Polsat, razem miałyby trzecie miejsce.

Nazwa.pl przekonuje przy tym, że jej dane to nie tylko sucha liczba abonentów, a dane o ich „rzeczywistej ich aktywności w sieci” oszacowane na podstawie 20 proc. działających w Polsce usług hostingu stron internetowych oraz poczty elektronicznej.