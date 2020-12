Pierwsza od miesięcy wielka aktualizacja systemu Nintendo Switch, z nowymi funkcjami i możliwościami

Rodzina konsol Nintendo Switch otrzymała istotną aktualizację oprogramowania. Wersja systemu oznaczona jako 11.0.0 oddaje w ręce użytkownika dodatkowe funkcje i możliwości. Pojawił się także zupełnie nowy gość w menu głównym.

Za sprawą niedawnych premier konsol Xbox Series oraz PlayStation 5 przenośny Nintendo Switch znalazł się na chwilę w medialnym cieniu. Nawet mimo premiery naprawdę dobrego Hyrule Warriors. Nintendo przypomina jednak o istnieniu swojej konsoli, wydając ważną aktualizację oprogramowania, wprowadzającą nowe funkcje i możliwości do systemu.

Pierwsza nowość jest widoczna od razu w głównym menu. To aplikacja NSO.

NSO (Nintendo Switch Online) to odpowiednik abonamentów Xbox Live Gold oraz PlayStation Plus. Stosunkowo tania subskrypcja pozwala grać online z wykorzystaniem Internetu, a także oferuje szereg dodatkowych korzyści. Dzięki NSO posiadacze Switcha mogą np. uruchamiać retro tytuły z NES-a oraz SNES-a. Łącznie jest to ponad 100 wybranych produkcji z minionego wieku.

Po wybraniu czerwonej ikony NSO przenosi nas do dedykowanej, naprawdę dobrze wykonanej aplikacji. Z jej poziomu możemy zobaczyć kolekcję gier NES + SNES, zarządzać stanami zapisu umieszczonymi w chmurze, zobaczyć promocyjne oferty wyłącznie dla abonentów oraz zarządzać swoim członkostwem w programie. Interfejs wygląda naprawdę świetnie. Jest czytelny i nowoczesny. Przesunięcie NSO do dedykowanej aplikacji stwarza także możliwość odciążenia eShopu, w którym NSO posiada własną zakładkę.

Nintendo nieco ułatwia życie posiadaczom kilku konsol Nintendo Switch.

Od teraz każda posiadana konsola może automatycznie pobierać najnowsze dane zapisu z chmury (wymagany abonament NSO). Dzięki temu niezależnie za który sprzęt chwycimy, zawsze będziemy mieli dostęp do aktualnego postępu w grach wideo. To przydatne rozwiązanie, gdy w gospodarstwie domowym znajduje się więcej niż jeden Switch.

Pozostając przy zapisach w chmurze, z poziomu nowej aplikacji NSO możemy dokładnie podejrzeć każdą paczkę danych przypisanych do konkretnej gry wideo. Tutaj zobaczymy również, czy wszystkie pliki zapisu znajdują się na serwerze (w moim przypadku już 160 tytułów) oraz ile przestrzeni zajmują.

Klipy wideo i zrzuty ekranu bezpośrednio na smartfonie

Wraz z aktualizacją 11.0.0 mamy także możliwość wysłania konkretnych zrzutów ekranu (do 10 jednoczenie) lub nagranego klipu wideo bezpośrednio do pamięci smartfonu. To nowa funkcja w opcjach galerii, widoczna w menu kontekstowym jako „Send to Smart Device“.

W przeciwieństwie do Microsoftu, który zdecydował się zintegrować kolekcję zrzutów ekranu i filmów z mobilną aplikacją, Nintendo wybrało mniej finezyjne rozwiązanie. Najpierw musimy zeskanować kod QR przy pomocy smartfonu lub tabletu, dzięki któremu podłączamy się do lokalnej sieci Ad-hoc tworzonej przez Switcha. Następnie skanujemy drugi kod QR, już z dostępem do konkretnych treści, które możemy zapisać w pamięci urządzenia mobilnego.

Warto dodać, że wraz z aktualizacją 11.0.0 zrzuty ekranu i klipy wideo możemy także przesłać z konsoli na PC, przy pomocy kabla USB. Nie trzeba już wyłączać Nintendo Switcha, a następnie wyjmować karty pamięci microSD. Postęp.

Zobacz, co trenduje wśród znajomych.

Kolejną nowością jest belka „Trending with Friends“ w zakładce użytkownika. Po jej wybraniu możemy zobaczyć jakie nowe gry są odkrywane przez naszych znajomych, a także w co najczęściej grają. Nowy obszar to dobre miejsce, aby przypomnieć sobie, ile czasu pożarło naszym bliskim wciągające i uzależniające Animal Crossing: New Horizons.

Aktualizacja 11.0.0 dodaje także garść nowych awatarów do wyboru dla użytkownika. Inną nowością jest możliwość nadania priorytetu pobieranej grze w sytuacji, gdy pobieranych jest kilka tytułów jednocześnie. Do tego dochodzi możliwość nazywania wcześniej skonfigurowanych profili mapowania przycisków - np. „do Fortnite“ albo „ustawienie Szymona“.