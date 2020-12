Jeśli jest powód, aby wspominać 2020 r., to są to fotografie natury nagrodzone w Nature Photographer of the Year 2020. Ta galeria to prawdziwa uczta dla oczu, szczególnie tych siedzących na kwarantannie. Wśród laureatów znalazł się także Polak - Artur Stankiewicz.

Konkurs Nature Photographer of the Year od lat dostarcza nam wspaniałych fotografii, ale poziom zdjęć w tym roku jest niesamowity. Do konkursu zgłoszono rekordową liczbę 19 547 zdjęć, pochodzących z ponad 95 krajów na całym świecie. Fotografowie nadesłali swoje zdjęcia w 12 kategoriach. Wręczono także nagrodę za portfolio Freda Hazelhoffa w kategorii specjalnej.

Żyrafa z Jurassic Park, fotograf z Włoch

Roberto Marchegiani, włoski fotograf przyrody, otrzymał tytuł Nature Photographer of the Year 2020 - prestiżowego konkursu fotografii przyrodniczej. Nagrodzona praca „Jurassic Park”przedstawia żyrafę w lesie podczas specjalnie zorganizowanego safari w porze deszczowej w Parku Narodowym Jeziora Nakuru w Kenii. Skąd taka nazwa? Ta scena przypomina twórcy krajobraz, w którym zamiast żyrafy mógłby zobaczyć tysiące lat temu roślinożernego dinozaura. Jego fotografia zdobyła także 1. miejsce w kategorii Mammals.

Fot. Roberto Marchegiani, "Jurassic Park", Grand Prix w konkursie Nature Photographer of the Year 2020

Fotografia została wykonana tuż przed zachodem słońca, kiedy Marchegiani zauważył grupę żyraf przechodzących przed lasem. Zdjęcie wykonał aparatem z obiektywem o ogniskowej 600 mm, aby zachować odpowiedni dystans od żyrafy i jej nie spłoszyć. Fotograf opowiada, że znalazł swój wymarzony kadr i czekał, mając nadzieję, że żyrafa w końcu w niego wejdzie. Udało się. Twórca skorzystał z minimalnej wartości przysłony, aby maksymalnie rozmyć roślinność bliżej niego, dzięki czemu krzaki nie rozpraszają tak mocno.

To zdjęcie ma baśniowy klimat, który wykracza daleko poza dokument o dzikiej przyrodzie. Kontrast ciemnego lasu z gałęziami jak błyskawice i małą żyrafą, jest zdumiewający. Równie uderzająca jest różnica w skali i relacja między przerażającą przyrodą a żywym stworzeniem. Rezultatem jest, paradoksalnie, poczucie harmonii i spokoju. Doceniamy poetyckie podejście do tego momentu, które stało się możliwe dzięki cierpliwości fotografa i szacunku dla fotografowanego obiektu. Magdalena Herrera, dyrektor ds. fotografii w Geo France i przewodnicząca jury konkursu NPOY

Specjalne wyróżnienie w kategorii Mammals otrzymał Artur Stankiewicz za fotografię „Golden light with Impala". Gratulujemy!

Fot. Artur Stankiewicz, „Golden light with Impala", wyróżnienie w kategorii Mammals

Do konkursu może się zgłosić każdy, kto ukończył 10 lat. Młodzież jest oceniana w osobnej kategorii Youth. W tym roku zwyciężyła tu Lili Sztrehárszki, której zdjęcie przedstawia nietoperza. Z kolei laureatem kategorii Fred Hazelhoff Portfolio Awards jest Alejandro Prieto, za wielokrotnie nagradzany w tym roku cykl „No Border Wall”.

Fot. Lili Sztrehárszki, „Small Details", 1. miejsce w kategorii Youth

Twórcami konkurs są członkowie Nature Talks — organizacji non-profit przyczyniającej się do realizacji różnych projektów ochrony przyrody w Holandii i Belgii. Ich celem jest walka o ochronę przyrody, a zdjęcia i konkursy jak ten, z pewnością robią wiele dobrego w tej kwestii.

Fot. Alejandro Prieto, zdjęcie z cyklu "No Border Wall", Fred Hazelhoff Portfolio Awards

Najlepsze fotografie natury w 2020 r.

W tej galerii wybrałem tylko nagrodzone fotografie oraz kilka moich ulubionych, które zostały wyróżnione. Warto obejrzeć wszystkie, które bo to czysta przyjemność. Po więcej zapraszam na stronę konkursu www.naturephotographeroftheyear.com.

Fot. Basielo Stanislao, „Il Bosco Incanato", 1. miejsce w kategorii Landscape

Fot. Samantha Stephens, „Nature's Pitfall", 1. miejsce w kategorii Other Animals

Fot. Milos Prelevic, 1. miejsce w kategorii Underwater

Fot. Adriana Claudia Sans, „Can I Pass?", 1. miejsce w kategorii Animal Portrait

Fot. Joanne McArthur, 1. miejsce w kategorii Man and Nature

Fot. Radomir Jakubowski, „Dead Forest", 1. miejsce w kategorii Plants & Funghi

Henley Spiers, „Constellation of Eagle Rays", 1. miejsce w kategorii Black & White

Andreas Geh, „Brambling Togetherness", 1. miejsce w kategorii Birds

Andrea Pozzi, „Trapped", 1. miejsce w kategorii Nature's Art

Fot. Minghui Yuan, „Woods in a Pod", wyróżnienie w kategorii Nature's Art

Fot. Francisco Negroni, „The Cry of Pain", wyróżnienie w kategorii Man & Nature

Fot. Thomas Wijayan, „The World Is Going Upside Down", wyróżnienie w kategorii Mammals

Fot. Manuel Enriwue Gonzalez Carmona, „Big Small", wyróżnienie w kategorii Animal Portrait

Fot. Kirsi MacKenzie, „Birch Columns", wyróżnienie w kategorii Black & White

Fot. Yuhui Hu, „Take care", 2. miejsce w kategorii Other Animals

Fot. Dmitry Kokh, „The Ice Grin", wyróżnienie w kategorii Underwater

Fot. Neelutpaul Barua, „Heavenly Showers", wyróżnienie w kategorii Mammals

Fot. Bart Siebelink, „The Apocalypse", 1. miejsce w kategorii De Lage Landen