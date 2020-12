Mount Everest urósł o 86 centymetrów

Wiadomość ta została przekazana na oficjalnej konferencji zorganizowanej wspólnie przez przedstawicieli władz Nepalu i Chin. Po trzęsieniu ziemi, które nawiedziło Nepal, oba te kraje przeprowadziły niezależne od siebie pomiary. Tym razem uzyskane wyniki były takie same.

Piszę tym razem, ponieważ do niedawna Chiny i Nepal nie mogły zgodzić się co do wysokości Mount Everestu. Chińczycy bowiem od czasu przeprowadzonych przez siebie pomiarów góry w maju 2005 r. oznajmili światu, że wysokość Everestu wynosi 8844,43 m n.p.m. Władze Chin zakomunikowały dodatkowo, że ich pomiar uwzględnia wysokość samej skały i nie zawiera błędu wynikającego z wysokości pokrywy śnieżnej znajdującej się na wierzchołku góry.

Nepalczycy nie uznali tego wyniku, kwestionując chińską metodę pomiaru grubości pokrywy lodowej znajdującej się na wierzchołku i uparcie twierdzili, że wysokość Everestu to 8848 metrów n.p.m. W 2010 r. oba kraje doszły do względnego porozumienia i ustaliły, że w atlasach będą podawać dwie wysokości góry: 8848 metrów z czapą lodową i 8844 metry bez czapy lodowej.

Teraz wyniki się zgodziły

Oczywiście, że Chiny i Nepal wysłały dwie oddzielne ekspedycje do przeprowadzenia pomiarów. Nepalczycy zrobili to w maju 2019 r., Chińczycy zmierzyli Everest w maju 2020 r. Ten sam wynik, czyli 8848,86 metrów nad poziomem morza oznacza, że Everest urósł o 86 centymetrów względem oficjalnego, uznanego jeszcze w 1955 r., pomiaru, który wyniósł 8848 m n.p.m.

W międzyczasie górze przypisywano bardzo różne wysokości. Rekordową wysokość podała włoska ekspedycja, która w 1987 r. uznała, że Mount Everest liczy sobie 8872 metry. Różnice w pomiarach wynikały głównie ze zmieniającej się grubości czapy lodowej pokrywającej wierzchołek góry. Najważniejsze jest jednak to, że Chiny i Nepal w końcu zgodziły się co do jednakowej wysokości ich wspólnego wierzchołka.

Pytanie co zrobią teraz himalaiści, którzy weszli już na Mount Everest ale.. wtedy, gdy był niższy. Założę się, że całkiem spora grupa ludzi będzie chciała wdrapać się odrobinę podwyższony Dach Świata. Samo pozwolenie na taką przyjemność kosztuje 11 tys. dol. Nie wspominając o jakichkolwiek innych kosztach zorganizowania takiej wyprawy.