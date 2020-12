Metro: Last Light Redux na darmo na GOG! W sklepie ruszyła świąteczna wyprzedaż do -90 proc

Wciąż macie wolne i rozglądacie się za nową grą do przejścia? W takim przypadku warto odwiedzić GOG.com, gdzie właśnie ruszyła świąteczna wyprzedaż. Z jej okazji każdy internauta może odebrać Metro: Last Light Redux całkowicie za darmo. Trzeba się jednak pospieszyć.

Metro: Last Light Redux to ulepszona wersja drugiej odsłony w serii gier Metro. Dopisek Redux oznacza, iż tytuł otrzymał potężne ulepszenie silnika graficznego, lepsze animacje postaci i przeciwników, rozszerzony wachlarz taktycznych możliwości oraz wszystkie DLC wydane na przestrzeni czasu. Wszystko to w jednym pakiecie, który teraz każdy z Was może otrzymać kompletnie za darmo, korzystając z promocji na GOG.

Aby zdobyć darmowe Metro: Last Light Redux, wystarczy wejść pod ten adres.

Następnie wybieramy zielony przycisk „zdobądź za darmo”. Potwierdzamy transakcję za zero złotych i gotowe. Po chwili powinniśmy otrzymać wiadomość e-mail informującą o tym, że Metro: Last Light Redux wylądowało na naszej cyfrowej półce z grami i nadaje się już do pobrania. Trzeba tylko pamiętać, że na odbiór darmowej gry od 18 lat mamy 48 godzin. Później tytuł wraca do swojej zwyczajowej ceny.

Metro: Last Light Redux zadziała na komputerach osobistych z systemami Windows 7, Windows 8 i Windows 10. Gra została zintegrowana z systemem osiągnięć GOG, a także nakładką Overlay. Gra oferuje napisy w języku polskim. Dam wam dobrą radę: dla zwiększenia klimatu podczas rozgrywki, pozostawcie rosyjską wersję dźwiękową. Unikalna otoczka świata Metro zyskuje na tym dodatkowego kolorytu.

Na GOG.com właśnie ruszyła zimowa wyprzedaż.

Rabaty na gry sięgają 91 proc. Wśród ciekawych ofert warto wymienić enigmatyczną grę akcji Control ze wszystkimi dodatkami w wersji Ultimate Edition tańszą o połowę. Dwukrotnie mniej zapłacimy także za cRPG The Outer Worlds od weteranów gatunku z Obsidianu. Od siebie polecam rewelacyjne Divinity: Original Sin 2 – Definitive Edition tańsze o 60 proc., a także kultowe Heroes of Might and Magic 3: Complete z rabatem w wysokości -75 proc. Trudno o lepszą okazję do „gorących pośladków” w HoMM III niż okres świąteczny.