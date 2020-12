Ruszyło odliczanie. Podano godzinę, o której zagramy w Cyberpunka 2077

CD Projekt Red opublikował godziny i daty publikowania plików na serwerach oraz godziny i daty odblokowania samej gry. Informacje są już dostępne dla platform GOG.com, Steam, Epic Games Store, Stadia, Xbox i PlayStation

Trudno w to uwierzyć. Gra wideo, na którą od lat z wytchnieniem czeka cały świat, pojawi się na naszych urządzeniach za mniej niż tydzień. Oby była dobra, bo przez ten czas nasze oczekiwania zdążyły urosnąć do w zasadzie nierealnego w praktyce rozmiaru. Czy będzie ciekawy? Grywalny? Jak dlugi bądź krótki? Ile da nam swobody? Jak faktycznie wygląda na konsolach i PC i jak działa? Odpowiedzi na te pytania dostaniemy… no właśnie, kiedy?

Cyberpunk 2077 – godziny preloadu danych i premiery gry na GOG.com, Steam, Epic Games Store, Stadia, Xbox i PlayStation.

Jak wynika z informacji opublikowanych przez CD Projekt Red, dane gry Cyberpunk 2077 będą do pobrania w następujących terminach czasu polskiego:

GOG.com – 12:00 7 grudnia

Steam – 17:00 7 grudnia

Epic Games Store – 17:00 7 grudnia

Xbox – 17:00 3 grudnia

PlayStation – 17:00 8 grudnia

Dzięki udostępnieniu danych gry wcześniej w dniu premiery wszyscy zainteresowani gracze już dawno będą mieli grę w pamięci urządzenia. I zamiast przeciążać sieć w jednym momencie będą mogli od razu rozpocząć zabawę.

Kiedy zatem zagramy w Cyberpunka 2077?

Jak tłumaczy CD Projekt Red, gra w wersji na GOG.com, Steam, Epic Games Store i Stadię zostanie odblokowana o 13:00 10 grudnia. Z kolei na Xbox i PlayStation o północy 10 grudnia. To będzie długie oczekiwanie – zawsze ostatnie dni dłużą się najdotkliwiej. Choć niektórzy otrzymali grę przedwcześnie. Wiemy też ile miejsca zajmie instalacja gry.