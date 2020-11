3 interakcji

Fotografowie portretowi właśnie otrzymali nowy obiekt westchnień. Oto Voigtlander Super Nokton 29 mm f/0.8 Aspherical do systemu Mikro Cztery Trzecie.

Po tym, jak Panasonic pokazał pełnoklatkowego bezlusterkowca, niektórzy zaczęli wieszczyć rychły koniec systemu Mikro Cztery Trzecie. I chociaż rozwój tego systemu rzeczywiście nieco wyhamował, lata mijają, a M 4/3 jest wciąż używany, ceniony i wciąż pojawiają się nowe obiektywy — i to jakie!

Wczoraj pisałem o niezwykłym teleobiektywie M.Zuiko Digital ED 150-400 mm F4.5 TC1.25x IS PRO. Teraz czas na następną petardę: Voigtlander Super Nokton 29 mm f/0,8 Aspherical, czyli najjaśniejszy obiektyw na rynku.

29 mm f/0,8 daje nam 58 mm f/1.6, ale to wciąż najjaśniejszy seryjnie produkowany obiektyw na świecie.

Voigtlander Super Nokton 29 mm f/0,8 Aspherical na dosyć nietypową ogniskową, ale trzeba brać poprawkę na to, że w systemie Mikro Cztery Trzecie mamy cropa x2. W praktyce zatem nowe szkło będzie oferować ekwiwalent ogniskowej 58 mm. Warto także wspomnieć o ekwiwalencie przysłony, który sprawi, że otrzymamy tu f/1.6.

58 mm f/1.6 dla pełnej klatki to nie jest żadna rewelacja, ale pamiętajmy, że nie zmieni się ilość światła dostarczanego na matrycę, a jedynie rozmycie tła. Jasność jest zatem zachowana na poziomie f/0,8, co otwiera wiele możliwości fotografowania bez światła w półmroku. Matryce Cztery Trzecie nie lubią wysokich czułości ISO, a obiektyw o takiej jasności pozwoli na uniknięcie szumów.

Zajrzyjmy do środka. Voigtlander Super Nokton 29 mm f/0,8 Aspherical ma układ optyczny oparty na 11 elementach ułożonych w 7 grupach. Specjalna soczewka GA (Grinding Aspherical) ma zapewniać wysoką rozdzielczość już przy nominalnym otworze przysłony. 12-listkowa przysłona ma gwarantować piękny bokeh. Mamy także bezstopniowy tryb przełączania przesłony — filmowcy lubią to. Średnica filtra wynosi 62 mm, a minimalna odległość ostrzenia to 37 cm.

Solidne wykonanie idzie w parze z solidną ceną.

Obiektyw ma spore wymiary i wagę jak na system M 4/3 (72,3 × 88,9 mm, 703 g), ale z drugiej strony, kiedy porównamy do go Fujinon XF 50 mm f/1 R WR (103,5 × 87 mm 845 g) czy NIKKORa Z 58 mm f/0.95 S Noct (105 × 153 mm ok. 2 kg), to nowy Voigtlander to maluszek.

Obiektyw zachwyca stylem oraz wykonaniem. Ma metalową konstrukcję z charakterystycznym pierścieniem ostrości oraz piękną, klasyczną podziałką odległości. Tak, Voigtlander Super Nokton 29 mm f/0.8 Aspherical jest obiektywem manualnym.

Voigtlander Super Nokton 29 mm f/0.8 Aspherical został wyceniony na 225 tys. jenów, czyli ok. 8200 zł w bezpośrednim przeliczeniu. Realnie będzie można go kupić zapewne za ok. 10 tys. zł.