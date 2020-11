Telewizory JVC Ultra HD z Android TV już w Polsce. Znamy modele i ceny

JVC to japońska marka premium, którą jednak w Europie kojarzy głównie starsze pokolenie entuzjastów audio-wideo. Teraz wraca. Ze lśniącymi, nowoczesnymi i w teorii bardzo dobrze zapowiadającymi się telewizorami.

Nowe linie telewizorów JVC VA8000 (w rozmiarach 43, 50, 55, 58, 65 cali) oraz VA3000 (w rozmiarach 43, 50, 55 cali) działają pod kontrolą systemu Android TV Pie. To jednak nic czym warto się chwalić – mnóstwo innych producentów stosuje tę platformę. Jednak JVC zobowiązało się do częstego serwisowania i wprowadzania aktualizacji rozwojowych. Jak zapewnia producent, mowe telewizory otrzymają aktualizację do trzech kolejnych wydań systemu firmowanego przez Google’a.

Telewizory JVC LT-58VA8000 i LT-55VA3000, poza Chromecastem, zawierają również wbudowane moduły Bluetooth, które pozwalają na bezprzewodową komunikację z innymi urządzenia domowej rozrywki, takimi jak komputer, słuchawki czy amplituner kina domowego.

Czy telewizory JVC są czegoś warte? Na papierze – tak! Na pewno obsługują wszystkie nowoczesne technologie.

Modele LT-58VA8000 i LT-55VA3000 oferują dostęp do rozwiązań niedostępnych z reguły w tej kategorii cenowej. Amatorzy kina domowego z pewnością docenią zastosowanie Dolby Vision obok HDR10 oraz technikę Micro Dimming, która dostosowuje poziom jasności diod LED do potrzeb obrazu telewizyjnego, teoretycznie korzystnie wpływając na kontrast i rozpiętość tonalną obrazu. Na tej półce cenowej to zdecydowanie nie jest takie oczywiste.

O dobrej jakości dźwięk w telewizorach JVC dbać ma system obsługujący zarówno Dolby Audio, jak i DTS HD. Choć za samą jakość dźwięku i tak odpowiada przede wszystkim głośnik. JVC ma jednak długą i pozytywna historię porządnych rozwiązań w kategorii audio. Telewizory te mają szansę nas zaskoczyć.

Telewizory JVC w Polsce – ceny i dostępność.

JVC VA8000 w rozmiarach 43, 50, 55, 58, 65 cali oraz VA3000 w rozmiarach 43, 50, 55 cali są już dostępne w Polsce w sklepach Media Expert w cenach:

LT-58VA8000 – 2,2 tys. zł

LT-55VA3000 – 1,9 tys. zł.

Zamierzam je wypożyczyć do testów. JVC na dziś należy do koncernu Vestel, który również jest właścicielem marek Toshiba i Hitachi.