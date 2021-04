Jaki telewizor 55 cali do 3000 zł? Najlepsze oferty

6 interakcji

Szukam najlepszych 55-calowych telewizorów, jakie można dziś kupić. Tym razem omijam sztandarowe, drogie odbiorniki. Spróbuję znaleźć najlepszy TV do 3000 zł.

W reklamach telewizyjnych czy internetowych producenci telewizorów lubią chwalić się swoimi najdroższymi modelami. Nic dziwnego – chcą pokazać się od jak najlepszej strony. Dla większości konsumentów 75-calowy telewizor w cenie kilkunastu – jeśli nie kilkudziesięciu – tysięcy złotych jest jednak wydatkiem ponad stan.

Przyjrzyjmy się więc bieżącej ofercie rynkowej telewizorów przystępnych cenowo. A konkretniej, modeli z matrycą o przekątnej 55 cali i nie droższych niż 3000 zł. Zanim jednak przejdziemy do konkretnych ofert i modeli, warto ustalić kilka kluczowych kwestii.

Co powinien mieć dobry telewizor do 3000 zł? Jaki wybrać?

W cenie 3000 zł spokojnie można kupić bardzo dobry telewizor. Jednak, co wydaje się oczywiste, w tej cenie trudno będzie znaleźć model, który oferuje idealną jakość obrazu. Z pewnością cierpieć będą, między innymi, kontrast i efekt HDR. Dlatego też z uwagi na ostatnie warto zwrócić uwagę, czy telewizor obsługuje format Dolby Vision – nie jest to wymóg, ale treści w tym standardzie dopasują się do możliwości danej matrycy telewizyjnej, co redukuje ilość przekłamań obrazu.

Na pewno też warto zwrócić uwagę na liczbę złącz HDMI i wersję, w jakich występują. Przed zakupem telewizora warto więc zastanowić się co właściwie będzie do niego podłączone. Jeżeli dodatkowy system audio, warto zadbać o złącze HDMI-ARC, a najlepiej HDMI-eARC. Dodatkowe złącze HDMI na dekoder telewizji kablowej powinno być co najmniej w wersji 1.4, a najlepiej 2.0, jeżeli chcemy myśleć przyszłościowo. Nowoczesna konsola do gier zajmie kolejne złącze HDMI 2.0, a najlepiej HDMI 2.1.

Warto się też postarać, by telewizor oferował 120-hercową matrycę, a 60-hercowa to niezbędne minimum. Im wyższe odświeżanie, tym lepsze odwzorowanie ruchu – a to istotnie wpływa na komfort oglądania wydarzeń sportowych czy zabawy z grami wideo. Obsługa Ultra HD z HDR to również mus – choć to wymóg stawiany pro forma, bardzo trudno na dziś znaleźć telewizor, który powyższych nie obsługuje.

Najlepsze telewizory do 3000 zł. Jaki telewizor 55 cali kupić?

Jaki telewizor do 3000 zł do filmów? Wybieram Panasonic HX800.

Jaki telewizor 55 cali do 3000 zł? HX800 oferuje świetną jakość obrazu

Panasonic to dość szczególny producent telewizorów. Od niepamiętnych czasów Japońska firma wręcz bryluje w kwestii oferowania produktów oferujących najwyższą jakość obrazu. Niestety cierpią na tym nieco inne aspekty, stąd niższa popularność marki. Decydując się na ten model, prawdopodobnie trzeba będzie z czasem dokupić do niego przystawkę telewizyjną – wbudowany w HX800 system My Home Screen jest funkcjonalny i wygodny, ale oferta aplikacji jest bardzo uboga, brakuje też integracji z innymi urządzeniami, w tym ze smart home.

W zamian jednak otrzymamy telewizor oferujący, jak na tę cenę, rewelacyjną jakość obrazu – choć brakuje jej sporo do ideału. Telewizor jest podświetlany krawędziowo, na czym cierpi kontrast, na pewno nie jest to też najjaśniejszy telewizor na rynku. Obsługuje jednak wszystkie standardy HDR – w tym HDR10+ i Dolby Vision – i oferuje świetne odwzorowanie koloru, ruchu i bardzo wysoką szczegółowość obrazu. Dodatkowo znajdziemy w nim cztery złącza HDMI 2.0. Do filmów i sportu jak znalazł.

Bonusowo, mamy trzy cale dodatkowej przekątnej. HX800 zamiast w przekątnej 55 cali, oferowany jest z 58-calową matrycą.

Aktualna cena: 3000 zł

Samsung QLED Q60T – najinteligentniejszy system, najwygodniejszy w obsłudze.

Uniwersalny telewizor do 3000 zł - polecam QLED Q60T

Najtańszy z QLED-ów zdaje się być przeciwieństwem powyższego Panasonica. No może nie do końca – bo to by oznaczało, że oferuje fatalną jakość obrazu, co nie jest prawdą. Brakuje co prawda obsługi Dolby Vision, co - biorąc pod uwagę możliwości techniczne matrycy - jest pewną stratą, ale i tak klienci mogą liczyć na żywe i naturalne kolory i przyzwoity kontrast. Dodatkowo model ten szczególnie dobrze rekonstruuje obraz z niższych rozdzielczości – oglądając YouTube’a czy inne poddane mocnej kompresji treści będą wyglądać dużo lepiej, nieodlegle od jakości Ultra HD.

Największym wyróżnikiem Samsunga jest jednak jego system operacyjny Tizen. Przemyślany, szybki, wygodny i łatwy w obsłudze. Współpracuje poprzez Alexę i platformę SmartThings z większością nowoczesnej elektroniki – od integracji z telefonem aż po możliwość sterowania całym smart home z poziomu telewizyjnego pilota. Nie brakuje też licznych udogodnień dla graczy, w tym opóźnień sterowania niższych niż 10 ms.

Aktualna cena: 2800 zł

Philips PUS7805 – rewelacyjna relacja jakości do ceny i unikalny Ambilight. To mój osobisty faworyt w cenie do 3000 zł.

Jaki telewizor do 55 cali kupić? Philips kusi Ambilightem

TP Vision – właściciel marki Philips – przed rokiem obwieścił, że jego misją jest sprawienie, by telewizor z Ambilightem zagościł przynajmniej choć raz w każdym gospodarstwie domowym. Bo z badań firmy wynika, że funkcja ta, unikalna dla Philipsa, buduje bardzo dużą lojalność klienta. Podobno kto raz spróbuje Ambilight, ten już nie chce innych telewizorów. W związku z tym firma sprzedaje telewizory w cenach niemal dumpingowych – oferujących przyzwoitą jakość w świetnej cenie.

Ambilight rozświetla przestrzeń za telewizorem. W swoim domyślnym trybie dopasowuje się do wyświetlanych treści, co daje podświadome złudzenie większej powierzchni ekranu, mniej męczy wzrok i – choć to kwestia gustu – fajnie wygląda. Dodatkowo model PUS7805 wyposażono w przyzwoitą matrycę i bardzo dobry procesor, co zapewnia świetne odwzorowanie ruchu i wysoką szczegółowość obrazu.

Aktualna cena: 2600 zł.

55-calowy TCL C715 – telewizor prawdziwie uniwersalny.

Jaki telewizor do 3000 zł? TCL będzie bezpiecznym wyborem

Miałem duży problem z napisaniem krótkiego podsumowania na temat C715. Ten telewizor nie wyróżnia się absolutnie niczym – ale w najlepszym tego stanu znaczeniu. Nie jest wybitny w żadnym aspektów, zapewniając solidne podstawy dla wszystkich widzów i wszystkich potrzeb.

TCL C715 cechują przyzwoita jakość obrazu i obsługa wszystkich nowoczesnych standardów, w tym HDR10+ i Dolby Vision. Wyświetlacz pokryty jest powłoką z nanokryształów (QLED), co zapewnia bardzo przyzwoite odwzorowanie kolorów. Całość pracuje pod kontrolą Android TV, więc aplikacji nie zabraknie, a sam telewizor integruje się z Google Home i Asystentem Google. To po prostu dobry telewizor w dobrej cenie, bez szczególnej specjalizacji.

Aktualna cena: 2500 zł.

Jaki telewizor do 3000 zł dla graczy? Polecam LG NANO863.

Jaki telewizor do 3000 zł dla graczy? LG ma modele z HDMI 2.1

Okazuje się, że nawet w cenie 3000 zł można znaleźć telewizor, który w pełni wykorzysta moc obliczeniową najnowszych konsol do gier – w tym PlayStation 5 czy Xbox Series. Gwarantuje to złącze HDMI 2.1, dzięki któremu możliwa jest zabawa nawet w rozdzielczości 4K przy 60 klatkach animacji na sekundę. Gracze docenia też obecność mechanizmu VRR, który dodatkowo wpływa korzystnie na postrzeganą płynność animacji oraz obsługę standardu HGiG, który kalibruje tryb HDR pod gry wideo.

NANO863 sprawdzi się nie tylko wśród graczy. System webOS jest nowoczesny i ma bogatą ofertę aplikacji, obsługuje też polecenia głosowe w języku polskim. Nie brakuje dekodowania dźwięku Dolby Atmos i obsługi HDR10+ oraz Dolby Vision, a nawet trybu Filmmaker Mode dla entuzjastów kina. Gdzie jest haczyk? NANO863 wykorzystuje matrycę IPS, co niestety negatywnie wpływa na kontrast. To jedyna pięta achillesowa tego pod innymi względami bardzo dobrego telewizora.

Aktualna cena: 3000 zł.