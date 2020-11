Black Friday 2020: najlepsze promocje i kody rabatowe - aktualna lista

12 interakcji

Festiwal promocji trwa w tym roku cały tydzień, ale to dziś okazji będzie najwięcej. Rozpoczynamy Black Friday 2020 - najlepsze promocje znajdziecie właśnie tutaj.

Przez długie lata promocje z okazji amerykańskiego święta zakupowego trwały tylko przez jeden dzień - w piątek obchodziliśmy Black Friday, zaś w następujący po nim poniedziałek Cyber Monday, z promocjami na dobra wirtualne.

W tym roku chyba wszystkie sklepy, także w Polsce, rozciągnęły wyprzedaże na cały tydzień, ale mimo tego to właśnie w Black Friday 2020 obniżki są najlepsze i jest ich najwięcej. Tutaj zgromadziliśmy dla was najlepsze z nich.

Black Friday 2020 - uważaj na oszustwa!

Zanim przejdziemy do najlepszych promocji, drobne ostrzeżenie - niestety jak co roku łatwo jest natknąć się na okazje, które okazjami wcale nie są. Niechlubną praktyką stosowaną przez wiele sklepów jest podnoszenie ceny tuż przed promocją, tylko po to, by podczas wyprzedaży „obniżyć” ją do poprzedniego poziomu. Dlatego warto każdą promocję zweryfikować. Jak to zrobić? Odsyłamy do naszego poradnika:

Black Friday 2020 - najlepsze promocje

23 listopada 2020 r. wystartował Black Week, a dziś, 27 listopada 2020 r. ruszyły pełną parą wyprzedaże Black Friday 2020, które zakończy Cyber Monday, 30 listopada. Przez cały weekend na Spider’s Web będziemy dla was publikować najlepsze oferty.

Jeśli nie widzisz poniżej naszej listy z promocjami i kodami rabatowymi na Black Week i Black Friday 2020, odśwież stronę lub KLIKNIJ TUTAJ.

