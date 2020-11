AB FOTO ruszyło z promocją z okazji Black Friday. Z tej okazji przeceniono w tym sklepie mnóstwo produktów, w tym trzy smartfony marki Samsung i jednego tegorocznego iPhone’a.

Jednymi z najbardziej chodliwych towarów podczas Black Friday są smartfony. Wielu klientów miesiącami oszczędza pieniądze i czeka właśnie na Czarny Piątek 2020. Naprzeciw ich oczekiwaniom wyszedł sklep AB FOTO. W jego ofercie znalazły się dziesiątki przecenionych produktów, ale naszą uwagę przykuły cztery smartfony.

Black Friday 2020 w AB FOTO

W promocjach Black Friday na AB FOTO znaleźliśmy trzy ciekawe smartfony Samsunga i jeden Apple'a. Można sporo zaoszczędzić.

Ciekawą promocją w ofercie AB FOTO objęty jest szary Galaxy S20+ w wersji z modemem 4G, dyskiem o pojemności 128 GB oraz 8 GB RAM-u. W urządzeniu zamontowano 6,7-calowy wyświetlacz Dynamic AMOLED o rozdzielczości aż 3200 na 1440 pikseli, który może być odświeżany w aż 120 Hz. Ten panel wspiera również HDR10+, a pokrywa go wytrzymałe szkło Gorilla Glass 6.



Pod ekranem w obudowie o wymiarach 161,9 x 73,7 x 7,8 mm znalazło się miejsce na topowy procesor w ofercie Samsunga, czyli Exynosa 990. Do tego dochodzi akumulator o pojemności aż 4500 mAh ładowany poprzez port USB-C wspierający szybkie ładowanie. Galaxy S20+ 4G zachwyca też poczwórnym aparatem (12 Mpix (f/1.8), 12 Mpix (f/2.2), 64 Mpix (f/2.0) i czujnik głębi).



Smartfon Samsung Galaxy S20+ 4G 128 GB kupisz w AB FOTO za 3399 zł z tego linka.

Osoby, które planują wydać na telefon nieco mniej, mogą zainteresować się zeszłorocznym topowym modelem. Dostępny w ofercie sklepu AB FOTO smartfon Galaxy S10 w niebieskim kolorze wyposażony został w świetny 6,1-calowy ekran o rozdzielczości 3040 na 1440 pikseli typu Dynamic AMOLED. Panel wspiera tryb HDR10 i chroni go Gorilla Glass 6.



W obudowie o wymiarach 149,9 x 70,4 x 7,8 mm umieszczono wydajny procesor Exynos 9820, który wspiera 8 GB RAM, a w pamięci o pojemności 128 GB można zapisywać wykonane aparatem składającym się z trzech obiektywów (16 Mpx + 12 Mpx + 12 Mpx, f/1.5-2.4). Podzespoły zasila ogniwo o pojemności 3400 mAh wspierające szybkie ładowanie poprzez port USB-C.



Smartfon Samsung Galaxy S10 128 GB kupisz w AB FOTO za 2498 zł z tego linka.

Trzeci z polecanych produktów to smartfon Galaxy M21 w wersji z 64 GB pamięci na system i dane. Urządzenie wyposażone zostało w spory, bo aż 6,4-calowy wyświetlacz typu Super AMOLED, który wyświetla 2340 na 1080 pikseli. Jego sercem jest procesor produkcji własnej Samsunga, czyli Exynos 9611. Do tego dochodzi 4 GB RAM-u i 64 GB pamięci wewnętrznej (z opcją rozbudowy o kolejne 512 GB za pomocą kart microSD).



Na wbudowanym dysku można zapisywać fotografie wykonane potrójnym aparatem głównym (48 Mpix f/2.0, 8 Mpix f/2.2, 5 Mpix f/2.2). To, co jednak najbardziej wyróżnia smartfony z linii Samsung Galaxy M, w tym Galaxy M21, to ogromny akumulator. W obudowie mierzącej 159 x 75,1 x 8,9 mm znalazło się miejsce na ogniwo o pojemności aż 6000 mAh. Można je ładować z mocą 15 W poprzez port USB-C.



Smartfon Samsung Galaxy M21 64 GB w AB FOTO za 898 zł kupisz z tego linka.

AB Foto przygotowało również propozycję dla miłośników jabłek z rezerwatu. Tegoroczny bazowy model telefonu Apple’a, czyli iPhone’a 12 w czarnym kolorze w wersji z 64 GB można kupić teraz za 4148 zł. Zniżka może nie jest na pierwszy rzut oka zbyt duża, ale to urządzenie miało premierę ledwie półtora miesiąca temu. Sklep na osłodę dorzuca bez dodatkowych opłat gadżet w postaci ładowarki indukcyjnej 4Mobee QX100 o mocy 10 W wartej 79 zł



Smartfon iPhone 12 64 GB kupisz w AB FOTO za 4148 zł z ładowarką indukcyjną 4Mobee QX100 10W kupisz z tego linka.

Samego iPhone’a 12 raczej nie trzeba przedstawiać, ale jeśli chcecie poczytać na jego temat nieco więcej, to zachęcam do lektury moich pierwszych wrażeń oraz recenzji tego urządzenia.



*Materiał powstał we współpracy z marką AB FOTO