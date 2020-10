Nowość w Spotify. Od teraz znajdziesz piosenkę po fragmencie jej tekstu

Wyszukiwarka w aplikacji Spotify otrzymuje nową funkcję. Od teraz będzie można wpisywać w niej fragment tekstu piosenki, by odnaleźć zawierający go utwór.

Pewnie każdemu kiedyś chodziła po głowie piosenka, której tytułu za nic nie mogliśmy sobie przypomnieć, a nie zawsze udaje się takową namierzyć po zanuceniu jej Shazamowi czy innemu SoundCloudowi. W takiej sytuacji nasze myśli mogą krążyć dookoła takiego kawałka przez długie godziny — ale w przypadku, gdy znamy przynajmniej fragment zwrotki lub refrenu, można sobie sprawę ułatwić.

Kiedyś, aby odnaleźć świdrującą w głowie piosenkę, należało wrzucić fragment takiego utworu w Google’a, który wypluwał strony agregujące ich teksty. Nie da się jednak ukryć, że zamykanie aplikacji do odtwarzania muzyki i przechodzenie do przeglądarki po to, by później przepisywać z jednego okienka do drugiego tytuł, jest mało wygodne, zwłaszcza na smartfonach.

Na szczęście użytkownicy serwisu Spotify niedługo będą mogli pominąć Google’a za sprawą nowej wyszukiwarki na sterydach.

Nowa funkcja w ramach odświeżonej w tym roku aplikacji upodabnia szwedzką usługę do Apple Music, gdzie z podobnego udogodnienia można było korzystać od 2018 r. Wprowadzające tę nowość uaktualnienie trafiło teraz do aplikacji Spotify w wersji na iPhone’y oraz smartfony z Androidem.

Dzięki wprowadzeniu tej nowości serwis Spotify będzie podpowiadał w wynikach wyszukiwania utwory po wpisaniu jedynie fragmentu treści wybranej piosenki. Ułatwi to namierzanie tych uporczywych kawałków, które rezydują gdzieś na granicy świadomości.

Informację na temat usprawnienia wyszukiwarki w Spotify podała w serwisie Twitter zatrudniona w firmie designerka. Lin „Lina” Wang, bo o niej mowa, która pochwaliła się osiągnięciem swojego zespołu, wcześniej pracowała w takich firmach jak Lyft, Hipunk oraz Roost.



