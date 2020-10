Masz konto PayPal, ale z niego nie korzystasz? Lepiej je zamknij, bo inaczej zapłacisz 50 zł

6 interakcji

Mamy kiepską wiadomość dla niedzielnych użytkowników serwisu PayPal. W regulaminie pojawiła się po cichu wzmianka o zupełnie nowej opłacie w wysokości 50 zł za samo posiadanie konta, na którym nie są wykonywane żadne operacje.

PayPal to jedna z najpopularniejszych usług finansowych pozwalających na obrót pieniędzmi w sieci, która zdobyła rozgłos w czasach świetności eBaya. W przeciwieństwie do działającego globalnie serwisu aukcyjnego została dość ciepło przyjęta w Polsce. Niedługo jednak ten pośrednik może stracić sporo klientów ze względu na decyzję o wprowadzeniu nowej opłaty.

PayPal wprowadza nową prowizję w wysokości 50 zł za prowadzenie konta.

Jak zauważyli co bardziej spostrzegawczy internauci, PayPal zmienił ostatnio swój regulamin i przemycił w nim jeden bardzo niekorzystny dla klientów zapis. O tym, że od teraz obowiązuje opłata w wysokości 50 zł za prowadzenie konta, na którym nie ma aktywności, dowiedziałem się jednak nie bezpośrednio od firmy, której powierzam swoje pieniądze, a… z redakcyjnego Slacka.

Po przyswojeniu tych wieści z ciekawości zajrzałem na swoją skrzynkę i widzę, że firma faktycznie informowała o zmianach za pośrednictwem wiadomości e-mail — ale w taki sposób, że do głowy mi nie przyszło, że mogą pojawić się nowe opłaty i to tak wysokie. Nie można tym samym powiedzieć, że PayPal informację o prowizji ukrył, ale umówmy się — nie powiedział o niej specjalnie głośno.

Firma uśpiła czujność standardową formułką „nie musisz podejmować żadnych działań”.

Okazuje się jednak, że w przypadku niektórych klientów taki brak działań może oznaczać pobranie od nich prowizji w wysokości 50 zł. O tym, że taka prowizja się pojawia, można dowiedzieć z zalinkowanej w wiadomości zakładki zatytułowanej Aktualizacje zasad, ale by poznać kwotę tej prowizji trzeba przeklikać się samodzielnie do nowego regulaminu.

A3.11. Nieaktywne konta PayPal Dodaliśmy punkt A3.11. dotyczący nowo wprowadzonej opłaty za brak aktywności — tylko taka informacja widnieje w „Powiadomieniu o zmianach w umowach prawnych zawieranych przez firmę PayPal”

Informacja o kwocie nowej prowizji pojawiła się w stosownym punkcie regulaminu udostępnionego w formie pliku PDF. Punkt o nazwie „A3.11 Niekatywne konto PayPal” wspomina o opłacie w wysokości maksymalnie 50 zł, ale tyle dobrego, że nie ma obawy, że firma naśle na nas komornika:

Opłata za brak aktywności będzie równa mniejszej z dwóch wartości: opłaty wymienionej poniżej [50 zł] lub salda pozostałego na koncie użytkownika — czytamy w regulaminie, który wchodzi w życie 16 grudnia 2020 r.

Oznacza to, że nowa opłata dotyczy osób, które nie wykazują aktywności na koncie (przez równy rok), ale nie wycofali z niego wszystkich środków. PayPal zastrzegł sobie tym samym prawo do tego, by położyć łapę na ich pieniądzach i nie będzie ich przechowywał za darmo w nieskończoność.

Jak zamknąć konto PayPal?

Firma musi zdawać sobie sprawę, że wiele osób nie zaakceptuje nowej prowizji i tyle dobrego, że w ramach datowanego na 29 września 2020 r. „powiadomienia o zmianach w umowach prawnych zawieranych przez firmę PayPal” znalazł się link pozwalający na zamknięcie konta. Prowadzi on do profilu użytkownika, gdzie znalazł się stosowny przycisk.

Klienci, którzy nie zgadzają się na nową prowizję, powinni usunąć swoje konto przed 16 grudnia 2020 r. W przeciwnym razie, jeśli zdecydują się trzymać na nim środki, będą musieli zadbać o to, by było cały czas aktywne — inaczej może spotkać ich przykra niespodzianka.