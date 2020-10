PayPal przyznaje: „tak, będziemy kasować użytkowników po 50 zł”. I wyjaśnia, komu naliczy opłatę

W myśl nowego regulaminu PayPala, usługodawca będzie pobierał dodatkowe opłaty, jeżeli dane konto nie jest używane. Zapytaliśmy rzecznika firmy o szczegóły – oto, co udało się nam ustalić.

Ajajaj, to się porobiło. PayPal nie może być już narzędziem do chomikowania pieniędzy na czarną godzinę. Operator usługi oczekuje, że w miarę regularnie będziemy ją zasilać i za jej pośrednictwem dokonywać przeróżnych transakcji. W przeciwnym razie PayPal ponosi koszty, nie zarabiając przy tym na takim nieaktywnym użytkowniku.

Rozwiązanie? Dość brutalne, na granicy niewiarygodności. Nowy regulamin, co udało nam się rano zauważyć, przewiduje wysokie opłaty za prowadzenie nieużywanego przez użytkownika konta na PayPalu. Opłata za brak aktywności będzie równa mniejszej z dwóch wartości: opłaty wymienionej poniżej [50 zł] lub salda pozostałego na koncie użytkownika — czytamy w regulaminie, który wchodzi w życie 16 grudnia 2020 r. To oznacza, że przynajmniej na paypalowym koncie nie powstanie saldo ujemne, jeżeli mamy tam zgromadzoną mniejszą kwotę od wskazanych 50 zł. Szczegóły w tym materiale.

Komentarz PayPala: potwierdzamy opłaty za brak aktywności na koncie. Nie będzie to jednak niespodzianką dla użytkowników.

- Tak, opłata będzie dotyczyła kont, na których nie odnotowano żadnej aktywności w ciągu ostatnich 12 miesięcy. Jeśli użytkownik PayPal nie zalogował się na konto, nie przelał, nie otrzymał ani nie wypłacił pieniędzy w ciągu 12 następujących po sobie miesięcy przed grudniem 2020 r., jego konto zostanie uznane za nieaktywne. Na kontach z ujemnym saldem nie zostanie naliczona opłata i nie będzie też ona naliczana w taki sposób, który mógłby zmienić saldo konta na ujemne – jak nas informuje rzecznik firmy.

Dodaje jednak, że posiadacze tych kont będą informowani kilkukrotnie, że ta może być naliczona. Wszak chodzi tu głównie o zachęcenie do dalszego korzystania z usługi – zdecydowanie bardziej niż łaszenie się na pozostawione na nim drobne oszczędności.

- PayPal wyśle trzy powiadomienia do klienta: na 60, 30 oraz 7 dni przed pobraniem opłaty. W wiadomości znajdzie się wyjaśnienie, w jaki sposób można wykorzystać dostępne na koncie saldo (transakcje, wypłata, przelew, darowizna). Jeśli w okresie między aktualizacją Polityki Użytkowania , tj. 29 września a 9 grudnia 2020 r. klient dokona transakcji za pośrednictwem swojego konta PayPal lub po prostu zaloguje się na nie, opłata nie zostanie pobrana. - jak nas zapewnił rzecznik.

Pozostaje nam przyjąć to do wiadomości z dużym rozczarowaniem – PayPal to jednak bardzo wygodne narzędzie i żal się z nim rozstawać. Jeżeli jednak nowy regulamin jest czymś dla nas nie do przyjęcia, konto w usłudze możemy względnie łatwo zamknąć. Pod tym linkiem znajduje się formularz do zamknięcia konta.