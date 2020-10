iPhone 12 i iPhone 12 Pro na abonament. Ile kosztują smartfony Apple'a u polskich operatorów

Ile trzeba zapłacić za iPhone’a 12 na abonament? Czy telefon kupiony u operatora jest droższy czy tańszy niż kupiony za gotówkę lub na raty? Przyglądamy się cennikom polskich sieci telefonii komórkowej.

Do oferty Apple’a dołączyły cztery nowe i niezwykle kosztowne urządzenia mobilne. Za telefony iPhone 12 oraz iPhone 12 Pro, które trafiają do przedsprzedaży dziś, trzeba zapłacić w Polsce poza abonamentem odpowiednio co najmniej 4199 zł i 5199 zł w górę, ale wersje o większej pojemności pamięci są jeszcze droższe. Pełny cennik prezentuje się następująco:

iPhone 12 64 GB - 4199 zł;

iPhone 12 128 GB - 4449 zł;

iPhone 12 256 GB - 4949 zł;

iPhone 12 Pro 128 GB - 5199 zł;

iPhone 12 Pro 256 GB - 5699 zł;

iPhone 12 Pro 512 GB - 6699 zł.

iPhone 12 nie jest przy tym najdroższym telefonem Apple’a w historii, ale Polacy muszą pracować na niego średnio cztery tygodnie… non stop. Nic dziwnego, że wiele osób nie może pozwolić sobie na to, by go kupić za gotówkę, a nie każdy jest gotów brać telefony na raty. Z pomocą przychodzą operatorzy telefonii komórkowej, gdzie koszt rozbija się na wpłatę własną na start i miesięczną opłatę doliczaną do abonamentu.

iPhone 12 na abonament w Play

Play jako pierwszy podzielił się z nami cennikami iPhone’a 12 oraz iPhone’a 12 Pro w abonamencie. Dostępne jest, jak zwykle, aż kilkadziesiąt różnych wariantów najpopularniejszych taryf. Co do zasady im mniejsza wpłata własna, tym większą kwotę trzeba płacić co miesiąc i tym większy jest koszt całego kontraktu.

Przykładowym abonamentem w Play, który pozwala kupić iPhone’a 12 64 GB, jest Play S 5G. Dopłacając do niego 5 zł, czyli 120 zł na cały okres trwania dwuletniej umowy, zbija się wkład własny z kwoty 4199 zł do 4029 zł, a tym samym można zaoszczędzić 179 zł. Dzięki temu można zaoszczędzić 59 zł — oczywiście zakładając, że z tej samej oferty byśmy skorzystali, nie kupując telefonu.

Znacznie ciekawszą ofertą jest abonament Play M 5G, gdzie przy dopłacie w wysokości 25 zł miesięcznie, czyli 600 zł na cały okres trwania umowy, za iPhone’a 12 64 GB trzeba zapłacić na start 3579 zł. Oznacza to, że całkowity koszt telefonu wynosi 4179 zł, czyli o 20 zł mniej niż cena sklepowa, ale pełnej kwoty nie trzeba wykładać na start.

Osoby, które chcą zminimalizować opłatę na „dzień dobry” mogą skorzystać z oferty Play L lub Play Homebox 5G, gdzie przy dopłacie do abonamentu w wysokości 150 zł, czyli łącznie 3600 zł na cały okres trwania umowy przy wpłacie własnej w wysokości jedynie 499 zł. Za telefon płaci się wtedy 4099 zł.

Wybór innego wariantu iPhone’a 12 o większej pojemności lub jednego z iPhone’ów 12 Pro podnosi opłatę na start.

Dokładna wysokość dopłaty zależy od wybranego abonamentu oraz konkretnych urządzeń, ale w wielu przypadkach różnica pomiędzy ceną np. iPhone’a 12 64 GB i iPhone’a 12 128 GB wynosi ok. 250 zł, czyli tyle, ile dopłaca się za wariant o większej pojemności w sklepie. To uczciwe podejście operatora.

Nie oznacza to jednak, że klienci nie powinni szukać okazji przypadku, gdy dopłata u operatora jest niższa, a tym samym droższy model robi się bardziej opłacalny. Przykładem takiej oferty może być Play L i Play Homebox 5G na trzy lata, gdzie dopłata do 128 GB wynosi tylko 210 zł na start.

Czy warto kupić iPhone’a w sieci Play?

Na to pytanie nie ma jednoznacznej odpowiedzi, a dostępnych jest wiele wariantów pośrednich, a także opcja umowy na 3 lata. iPhone 12 dostępny jest również w ramach taryf Play S i Play M bez wyszczególnionego wsparcia 5G w umowie na aż 4 lata, a do tego dochodzą taryfy biznesowych (Biznes Start, Biznes Box i Biznes Box Pro) oraz usługi typu Mix.

Z pełną ofertą operatora można zapoznać się na jego stronie internetowej, a telefony iPhone 12 oraz iPhone 12 Pro można kupić w Play również bez abonamentu. W tym przypadku należy liczyć się jednak z cenami sklepowymi, gdyż w Play są one identyczne jak na np. stronie apple.pl, u resellerów i w elektromarketach.

iPhone 12 na abonament w T-Mobile

Magentowy telekom nie zaprezentował jeszcze swoich cenników, ale otrzymaliśmy potwierdzenie, że iPhone 12 oraz iPhone 12 Pro trafią również do jego oferty. Czekamy teraz na dane operatora dotyczące konkretnych ofert.

iPhone 12 na abonament w Orange

W przypadku Orange’a otrzymaliśmy zapewnienie, że wszystkie nowe telefony Apple’a będą dostępne w sprzedaży. Na informację, ile dokładnie zapłacimy za urządzenia oraz usługi telekomunikacyjne, nadal czekamy.

Orange zaprezentował dziś swoją ofertę na iPhone'a 12. Wersja 64 GB będzie kosztować 399 zł na start, a potem co miesiąc zapłacimy 146 zł raty za urządzenie i 75 zł za abonament. W sumie więc miesięcznie będzie trzeba płacić 221 zł.

Szczegóły oferty pod tym adresem.

iPhone 12 na abonament w sieci Plus

Plus jako jedyny z polskich operatorów infrastrukturalnych nie jest partnerem Apple’a, ale to wcale nie oznacza, że nie będzie się dało kupić u niego urządzeń z logo nadgryzionego jabłka. Możliwe, że takowe się w jego ofercie pojawią, jak to już drzewiej bywało, ale pewności nie mamy.