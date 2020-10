61 interakcji

Dziś rusza przedsprzedaż nowych iPhone'ów. Z tej okazji policzyliśmy, ile trzeba pracować, żeby kupić iPhone’a 12 w Polsce, a ile na na inne tegoroczne telefony Apple’a?

Jeszcze trzy lata temu tym bazowym smartfonem w ofercie był wyceniony na 4979 zł iPhone X, a Polacy musieli wtedy na niego pracować aż osiem razy dłużej niż Amerykanie. Dwa lata temu pojawił się z kolei kosztujący 3749 zł smartfon o nazwie iPhone XR, który był nieśmiałą próbą obniżenia progu wejścia do ekosystemu Apple’a.

Rok później iPhone’y „potaniały”, bo Apple wykorzystał jeden prosty trik.

Firma z Cupertino w 2019 r. wprowadziła do oferty modele z linii Pro, których ceny zaczynały się od bagatela 5199 zł, dzięki czemu wyceniony na 3699 zł iPhone 11 64 GB, będący de facto następcą iPhone’a XR, zaczął wyglądać niezwykle atrakcyjnie. iPhone 12 to z kolei tegoroczny sztandarowy smartfon marki Apple, za którego trzeba zapłacić 4199 zł w wersji 64 GB.

Nowe bazowe urządzenie w tegorocznym portfolio smartfonów Apple’a kosztuje tym samym więcej niż jego bezpośredni poprzednik w dniu jego premiery, a 3599 zł trzeba dziś zapłacić za… iPhone’a 12 mini. Na te polskie ceny mają wpływ z kolei m.in. wyższe ceny niż nam się początkowo wydawało w dolarach — okazało się, że te podawane podczas prezentacji uwzględniały rabat u wybranych operatorów.

Ile dni trzeba pracować na iPhone’a 12 w Polsce?

iPhone’y zawsze były niezwykle drogie w porównaniu do urządzeń konkurencji i takie pozostały nawet po tej sprytnej „obniżce” sprzed dwóch lat. Z tego powodu postanowiliśmy policzyć, ile dni trzeba właściwie pracować, by kupić sobie takie urządzenie w naszym kraju od ręki, a nie na raty lub na abonament.

Wedle danych Głównego Urzędu Statystycznego z 12 maja 2020 r. przeciętne wynagrodzenie w pierwszym kwartale 2020 r. w naszym kraju wyniosło 5331,47 zł brutto, czyli 3847,48 zł wedle kalkulatora wynagrodzeń. Wymiar etatu w 2020 r. to z kolei średnio 170 godz. miesięcznie. Można przyjąć, że Polacy zarabiają 22,63 zł na rękę za godzinę.

Łatwo policzyć, że aby zarobić na iPhone’a 12 za 4199 zł, trzeba przepracować 185,5 godziny.

Oznacza to, że — już po zaokrągleniu — na ten podstawowy model w ofercie trzeba pracować w Polsce przez 23 dni roboczych, czyli ponad cztery tygodnie i to oczywiście przy założeniu, że wypłatę przeznaczamy wyłącznie na telefon i mamy zapewnione mieszkanie, jedzenie i inne środki potrzebne do życia w inny sposób. Sporo.

Jeszcze gorzej wygląda to w przypadku iPhone’a 12 Pro. Bazowy model kosztuje 5199 zł, co przekłada się na 230 godzin, czyli 29 dni pracy. Najdroższy telefon Apple’a w ofercie, czyli iPhone 12 Pro Max z dyskiem 512 GB, kosztuje z kolei 7199 zł i na niego pracuje się bagatela 318 godzin, czyli 40 dni roboczych — bite 8 tygodni.

Aby kupić z kolei najtańszy telefon Apple’a z zaprezentowanych podczas ostatniej konferencji, czyli iPhone’a 12 mini w wariancie 64 GB za 3699 zł, trzeba pracować niemal dwukrotnie mniej, czyli 163 godzin, a więc nieco ponad 20 dni roboczych — czyli praktycznie tyle samo, ile wynosi w naszym kraju etat.